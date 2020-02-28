 Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

Лист опубліковано в Telegram-каналі "Чорна лампа", інформує Цензор.НЕТ. На документі є підпис Зеленського і вихідний номер.
До порядку денного позачергового засідання Зеленський просить включити такі питання:
- про схвалення рішення президента допустити іноземні збройні підрозділи на територію України для участі в навчаннях;
- про зміни в закон "Про національну безпеку України" про Головнокомандувача, Генштаб, види і окремі роди військ;
- про ратифікацію договору з Францією щодо посилення морської безпеки;
- про зміни до закону щодо запобігання корупції;
- про Кабінет міністрів України.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про кабінет міністрів України.
Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.
Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра.
До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group, и считался человеком близким к премьеру.
Также сообщается, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.
Заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которую могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.
через какие показатели ты ощутил, шо стало лучше ?
назовут не премьером, а директором офиса министров
Юля
Порох
Яценюк
Турч
А там видно будет.
Ибо падение товарооборота за последний месяц - 20,5% - РЕКОРД, такого не было даже в 90-ых.
Песец идет. Реально, бобики, реально.
Шкуру спасать надо.
То мабуть, хай вже Зєля зостається...
Питання було про Яценюка.
хто бачив ?
От оце мабуть момент істини, цього паперу.
- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях; ПАРАШНЫЕ
- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск; ХУ*ЛО
- о Кабинете министров Украины. ТИГИПКО или КРОВОСIСЯ.
https://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI
Повне відторгнення реальності.
А допуск збройних сил на теріторію України це напевно з паРашки?!
Так соя?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/zelenskij-terminovo-sklikav-pozachergove-zasidannya-radi-splivla-prichina.htm