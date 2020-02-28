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 Політика України
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Все про:ВР (7132) Зеленський (4642) позачергове засідання (13)

 Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

Журналіст Валерій Калниш опублікував лист президента Володимира Зеленського голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням призначити позачергове засідання Верховної Ради.

Лист опубліковано в Telegram-каналі "Чорна лампа", інформує Цензор.НЕТ. На документі є підпис Зеленського і вихідний номер.

До порядку денного позачергового засідання Зеленський просить включити такі питання:

- про схвалення рішення президента допустити іноземні збройні підрозділи на територію України для участі в навчаннях;

- про зміни в закон "Про національну безпеку України" про Головнокомандувача, Генштаб, види і окремі роди військ;

- про ратифікацію договору з Францією щодо посилення морської безпеки;

- про зміни до закону щодо запобігання корупції;

- про Кабінет міністрів України.

Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради 01

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про кабінет міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178594
 
   
 Топ коментарі
 
А чому лише Кабмін? - Всю зелену срань разом з припіздєнтом розігнати і негайно потрібно
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Позачергова сесія ВРУ має ввести в країні Воєнний стан, враховуючи безперервні бойові дії на фронті та загрозу коронавірусу і створити Ставку Верховного Головнокомандувача, яка замінить уряд!
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Ты чьо, протоукр, охренел?! Шмаркля - это Главнокомандующий?!!! Та оно от ВСУ петляло, как заяц! ))) Пусть на израэль чешет! Ему там расскажут, как родину любить!)
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Гончарук все? Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня 28 февраля повторно подал прошение об отставке Президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.
Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.
Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра.
До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group, и считался человеком близким к премьеру.
Также сообщается, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.
Заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которую могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.
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Разогнать кабмин ,пока не похоронили Украину Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4755
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а тот, кто командует кабмином, пусть остаётся ?
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Да Зеленский пусть остаётся ,он ещё должен барыгу припарковать на зону ... Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады - Цензор.НЕТ 243
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Опция "причинно-следственные связи" в набор "Зебил" не включена.
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як добре, шо вам пєндєля на виборах дали Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4834 Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7478
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а як конкретно добре ?

через какие показатели ты ощутил, шо стало лучше ?
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Сначала Зеленский припаркует "новые лица" Тигипка и Хорошковского в Кабмин
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А чем они хуже Яйценюха ,Гроси или Пэти ? Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9229
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Чем ***** хуже Барыги ? Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8142Да пожалуй они друг друга стоят .
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для тебя ***** лучше Порошенко, я не сомневаюсь.
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Нет ,не лучше ,но Барыга мне более омерзителен ,***** открытый враг и этого не скрывает а Барыга это тот ,кто бьёт в спину ,улыбаясь и вопя Слава Украине а такие типы всегда омерзительны.
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Щось таке підказує, що Андрій Йосипович, вже відпочив на Сейшелах, і рветься до праці....

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ятибяумаляю ))))

назовут не премьером, а директором офиса министров
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А чому лише Кабмін? - Всю зелену срань разом з припіздєнтом розігнати і негайно потрібно
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для начала коалицию людей, ЗНАЮЩИХ, ЧТО ДЕЛАТЬ:
Юля
Порох
Яценюк
Турч

А там видно будет.
Ибо падение товарооборота за последний месяц - 20,5% - РЕКОРД, такого не было даже в 90-ых.
Песец идет. Реально, бобики, реально.
Шкуру спасать надо.
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Юлю?
То мабуть, хай вже Зєля зостається...
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Меня умиляет Ваш список особенно куля в лоб не несите бред
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А з ким в нас в країні склалося (огласите весь список пожалуйста)
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Слухайте, а що, я питав вас за всю Одєссу?
Питання було про Яценюка.
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Яценюк вже має три паспорта то з яким громадянство він тут буде керувати таке ж юродиве обличчя тут буде знову грабувати
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О секта хабатников любителей кули в лоб и сцені майдана возбудилась методички вспомнили сектанті
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Яценюк - найрозумніший Прем'єр . Тільки наші люди чомусь краще сприймають двічі несудимого , що шапки по туалетах знімав, ніж розумного . Так зручніше . Щоб не виділявся.
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Ви меня улібнули тот біл вор по понятиям а єто благородній вор все равно вор Вам в карман залез и украл но Ві его благоволите он Вам подарил лучезарную улібку как легко забить Вам голову
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Прошло уже немало времени с того дня как ушел кулявлоб, и можно уже без дураков и истерики спокойно спросить - а кто бы из нынешних политиков ( про сопливую зелень речь не идет ) в здравом уме и трезвом рассудке согласился бы взвалить на загривок то, что потянул Яценюк ...? В то время.? С тогдашними исходными возможностями ? Да, он временами выглядел смешным, иногда - слишком серьезным...Но после себя он оставил в казне 14 миллиардов долларов.
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Ни в коем случае ,Зеленский набирает обороты ,кабмин взашей ,пэтю на нары а дальше будем посмотреть . Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7376
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Зебобик З'л'ній Осел сдулся. Пороха трогать не будет. Будет коалиция с рігами. Пошел клоун по стопам овоща!
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Що оцим таке Порох поробив, що вони так казяться?
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Сколько за пост платят,новорег？ Вижу новая установка пришла, - Кабмин херовый, Зе хороший все равно. Что еще в методичках, огласите весь список.
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Так и я о том же, у "вас", ботяр, за правду не платят, только за брехню по методичкам.
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Все ясно. Платят за пост. Разговор окончен, уходишь в спам.
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Ти знаеш правду? Взагалі, що це таке ?
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«- про Кабінет Міністрів України».
От оце мабуть момент істини, цього паперу.
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В повестку дня внеочередного заседания Зеленский просит включить такие вопросы:
- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях; ПАРАШНЫЕ
- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск; ХУ*ЛО
- о Кабинете министров Украины. ТИГИПКО или КРОВОСIСЯ.
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План Штанмаера? Вы правда думаете что етот план Штанмаер написал и он приведет к миру и сохранению независимости Украины?
https://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI
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вечная борьба с коррупцией ...пчелы против меда
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ничего странного, опять скорлупки перед лохами будут гонять
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Последний - основной. Все остальное - мишура.
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Просто Ахметов и Коломойский осла зе на счетчик посадили..
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..а вы друзяки как не садитесь, вы в министры не годитесь....только полная перезагрузка Кабмина, без дебилов, шнурков, имбициллов и сморчков...на авось экономику не поднять и страну не сохранить...мОлодежь-для начала в мастера ЖЭКов по своим специальностям, если таковы имеются или с лотков на рынки торговать... Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4317..
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Допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины... *уйла, штоле?! Вава, здрысни по хорошему! Бо, когда тебя будут санитары из нарко-клиники вязать, мы скажем, шо тебя впервые видим. У нас Порох Президент!)))
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Людина застрягла у 2018 році.
Повне відторгнення реальності.
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А где заявление об отставке от Янелоха и досрочных выборах?
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Скільки вас тут розумних а держава в дупі.Біжіть керувати швидше.
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Оце так борець ж олігархами, повністю підпорядкований їхній волі, новий кабмін ьуде зі ставленників коломойші й татарина, ну й культурою та спортом буде відати хтось із зекоманди. Скоро все побачимо.
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1. "О КМУ", 2 "О борьбе с коррупцией" и 3. "Нац. безопасность" и командование ВСУ. Ну, и в каком из этих законопроектов очередная "зеленая" подлость спрятана? Думаю, во всех трех.
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- о ратификации договора с Францией об усилении морской безопасности;- с французскими подельниками рашиста,которые помогали рашисту отрезать в Минске часть Украины,под создание ордло, это 3,14стец полный...
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ЗРАДА! ЗРАДА!! ЗРАДА!!!
А допуск збройних сил на теріторію України це напевно з паРашки?!
Так соя?
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....об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях;- читай уважно подібні папірці приймаються щорічно .без них на територію України не допускаються ніякі військові підрозділи інших країн ,для того.що проводими спільні зУкраїною навчання...а чи може турецькі воєнно морські сили запросив замість жабоїдів?Так "зелепут"?
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Макрон пока единственный из лидеров ЕС кто согласился приехать на прад 9-го Мая в парашку...а Зе-видимо будет следующим...
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Все вопросы не стоят напряга .Вероятно будет что то во время заседания ...И вероятно в этот день появится вирус в Украине ........
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Загалом, про те, як зробити себе недоторканим
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НАДО БЫЛО НАПЕЧАТАТЬ - ДРУГИХ СТРАН КРОМЕ РОССИИ И ИХ СОЮЗНИКОВ !!!
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