 Мати п'ятьох дітей, любить писати листи президенту, - стало відомо, хто кидав каміння в автобуси з евакуйованими, - ЗМІ

Перші камені полетіли в автобуси ще на під'їзді до Нових Санжар, у селі Руденківка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Натовп намагався зупинити колону на залізничному переїзді за 7 км від санаторію "Нові Санжари".

Через Руденківку автобуси змушені були їхати через протести і перекриту дорогу в самих Нових Санжарах.

Саме в Руденківці було знято відео, на якому кілька жінок закидають автобус камінням, а ще одна кричить поліцейському "Шоб твої діти нах#й заболіли!"

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Жителі Руденківки розповіли журналісту, що не раз переглядали це відео. Але кажуть, що нікого з місцевих на ньому не впізнали.

А голова сільради Сергій Головко впізнав жінок. "Ці дві жінки, скажу так, від них можна було цього очікувати. Та, що в бежевому пальто, мати п'ятьох дітей. Любить писати листи президенту, в яких описує, яка вона бідна і нещасна. У другої двоє діток", - розповів він.

Жінка, яка на відео в синьому пальто, вже приходила в сільраду за характеристикою для поліції, вибачалася і каялася. "Питаю, навіщо це робили. Вона каже, що не знає. Можливо, той ажіотаж, атмосфера вседозволеності", - додає Головко.

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Багатодітну матір сільський голова після сутичок ще не бачив. Місцева поліція від коментарів відмовилася. Повідомили тільки, що відео вже долучили до матеріалів кримінальної справи.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

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На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

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Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.