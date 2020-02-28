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Все про:COVID-19 (396) Нові Санжари (120)

 Мати п'ятьох дітей, любить писати листи президенту, - стало відомо, хто кидав каміння в автобуси з евакуйованими, - ЗМІ

У сільраді розповіли про жінок, які першими почали кидати каміння в автобуси з українцями та іноземними громадянами, евакуйованими з китайського Уханя.

Перші камені полетіли в автобуси ще на під'їзді до Нових Санжар, у селі Руденківка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Натовп намагався зупинити колону на залізничному переїзді за 7 км від санаторію "Нові Санжари".

Через Руденківку автобуси змушені були їхати через протести і перекриту дорогу в самих Нових Санжарах.

Саме в Руденківці було знято відео, на якому кілька жінок закидають автобус камінням, а ще одна кричить поліцейському "Шоб твої діти нах#й заболіли!"

Дивіться також: Прокурор апелював до відеоматеріалів, проте доказів не було продемонстровано, - суддя Гольник про справу протестів у Нових Санжарах. ФОТО

Жителі Руденківки розповіли журналісту, що не раз переглядали це відео. Але кажуть, що нікого з місцевих на ньому не впізнали.

А голова сільради Сергій Головко впізнав жінок. "Ці дві жінки, скажу так, від них можна було цього очікувати. Та, що в бежевому пальто, мати п'ятьох дітей. Любить писати листи президенту, в яких описує, яка вона бідна і нещасна. У другої двоє діток", - розповів він.

Жінка, яка на відео в синьому пальто, вже приходила в сільраду за характеристикою для поліції, вибачалася і каялася. "Питаю, навіщо це робили. Вона каже, що не знає. Можливо, той ажіотаж, атмосфера вседозволеності", - додає Головко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

Багатодітну матір сільський голова після сутичок ще не бачив. Місцева поліція від коментарів відмовилася. Повідомили тільки, що відео вже долучили до матеріалів кримінальної справи.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178593
 
   
 Топ коментарі
 
Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная Источник: https://censor.net.ua/n3178593
Типова зебілка!
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Типичная представительница 73%
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Фанати Голоборотька. Адепти телевізора.
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а в чем проблема с БТРами в Санжарах? На них иностранные флаги были?
Или санжарцы до усрачки боятся технику с украинскими флагами?
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так, вони ніколи не бачили таку техніку у такій кількості. вони охрінєлі і діти і баби перелякалися реально.
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чего перелякались? Они думали что украинская техника по ним стрелять будет? Прям как донбаситы
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там є відео, де санжарці кажуть так. проблема не в стрілять. а в самій ситуації. раз техніка тка - знач дєло жопа.
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тайно проводили підготовку до евакуації, а місцеві то бачили, і Аваков бачив,що буде бунт, а везти людей треба, а як треба, то треба силу. ось сила і прибула. це згвалтування населення в особо ізвращенной і жорстокій формі.
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Ось так дві корови обіср@ли усю череду.
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А что насчет женщин с этого знаменитого видео, которые предлагали приехавших "спалить на**р")


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до санжарські узніки на них як Зе можуть подати, якщо у них булки яйця защимлять, як у Зе получилось.
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"Мать 5-х детей, жалуется на бедность" - мозги отсутствуют. Нет денег на содержание детей - не рожай.
"Постоянно пишет письма прехиденту, жалуется какая она бедная и несчастная" - любительница халявы.
Итак, типичная тупая овца, у которой вся надежда в жизни - урвать халяву. С такой сколько не проводи "разъяснительную работу" (помните сопли санжарцев - "не виноватые мы! Нам ничего не разъяснили!") - она останется тупой мракобесной овцой.
Еще и детей такими же вырастит. И оно еще имеет право выбирать президента
М-да... Только стерилизация.
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А что еще осталось делать бедным женщинам, если их права грубо нарушили власти Украины? Закон Украины Про захист населення від інфекційних хвороб Стаття 17.
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Ванька, водки нет! И инфекции тоже. Иди домой!
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зачем это делали. Она говорит, что не знаетИсточник: https://censor.net.ua/n3178593

Возможно ФСБ с помощью каких-то лучей взяло под контроль бедные сельские организмы.
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1. Ни один нормальный человек не станет бросать камни в автобус с людьми, пытаясь защитить себя от вирусов. 2. Нормальные люди, прежде, чем рожать детей в таком количестве, задаются вопросом о том, что они смогут дать своим детям. 3. В большинстве украинских семей 1-2, максимум 3 ребенка. Потому, что люди думают головами,...
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99%, що там діти ще й нагуляні від різних батьків. Бо маманька давала усім ліворуч та праворуч, а про нацюцюрники "простий наріт" ще не чув.
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ну якщо брати за основу її бажання поліціянту заразитися і передати то своїм дітям, то вірус вона випускала саме для цього. ну ось мізків не вистачило подумати, що вона теж заразиться. но Зе теж не може швидко і стратегічно думати.
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Та госпади, теперь уже и рожать нельзя?)
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Всьо чотко тут на цензоре. Сначала Кучму геть, потом Юща геть, потом овоща, потом Пэдро, теперь Зе.
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Типові хабаліща з люмпен-пролетаріату. Окрім агресивності та відсутності культури, їм "все должны" і "все виноваты в их судьбе".
Нижча форма існування. Так, в індійській кастовій системі є зерно практичної істини. Ці шудри не мають впливати на державу.
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Как тут один заметил, если бы украинцы не были такими и Майдана бы не было.
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За зеленского голосовала, - кушай-те... не обляпой-тесь
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Двери никому не открывать!По потолку не бегать.И щоб в хате був порядок.Не дай Боже,щось разобьёте,будете наказаны.
-Куда ты мама?
-Йду автобус штурмувати.
-А каменюки нащо в торбе?
-Смутные времена зараз синку.Станут в пригодi
Мати п'ятьох дітей, любить писати листи президенту, - стало відомо, хто кидав каміння в автобуси з евакуйованими, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6136
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Имбицилы и олигофрены захотели своего "майдана" но вышло имбицильно и олигохреново.
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