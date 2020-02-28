 Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька

Про це в інтерв'ю hromadske повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі люди, які перебувають у наших медичних установах комунальної та державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для поставки. Зараз в установах охорони здоров'я ліки є", - зазначила міністерка.
Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Все це має робитися за рекомендаціями лікаря.
"Прохання: не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія і проблеми з диханням", - закликала керівниця міністерства.
Ви там вже визначтесь, хто керує і чиї поради слухати! Бо сьогодні Секретар РНБО прямо сказав, що найкращими ліками від коронавірусу є цибуля, сало та часник. Чи ці "ліки" вже треба отримувати за рецептом?
чеснок лук и сало - пока лучшая профилактика и поменьше тусоваться в толпе
В общем, всё просто. Лекарство есть, а 3000 китайцев кони двинули оттого, что украинские аптеки от них далеко.
У нас уже его нет. Делагил табл. 250 мг №30 Можно не искать. Стоит недорого, в принципе.
Необходимо тянуть время и делать все возможное, чтобы оттянуть время до появления вакцины.
Для этого необходимо понимание проблемы. Если Президенту важнее вернуть из Китая даму с собачкой, чем безопасность всей страны, то говорить не с кем и не о чем.