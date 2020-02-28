 Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька

Про це в інтерв'ю hromadske повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі люди, які перебувають у наших медичних установах комунальної та державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для поставки. Зараз в установах охорони здоров'я ліки є", - зазначила міністерка.

Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Все це має робитися за рекомендаціями лікаря.

"Прохання: не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія і проблеми з диханням", - закликала керівниця міністерства.

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