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Все про:Зоряна Скалецька (100) COVID-19 (396)

 Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька

Українців із підозрою на коронавірус і тих, у кого цей діагноз підтвердиться, будуть безкоштовно лікувати в комунальних і державних медичних установах.

Про це в інтерв'ю hromadske повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі люди, які перебувають у наших медичних установах комунальної та державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для поставки. Зараз в установах охорони здоров'я ліки є", - зазначила міністерка.

Скалецька пояснила, що Всесвітня організація охорони здоров'я щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Все це має робитися за рекомендаціями лікаря.

"Прохання: не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія і проблеми з диханням", - закликала керівниця міністерства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178588
 
 
 Топ коментарі
 
"Просьба: не заниматься самолечением." Источник: https://censor.net.ua/n3178588

Ви там вже визначтесь, хто керує і чиї поради слухати! Бо сьогодні Секретар РНБО прямо сказав, що найкращими ліками від коронавірусу є цибуля, сало та часник. Чи ці "ліки" вже треба отримувати за рецептом? Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 821
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то есть аспирин и отхаркивающее Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 376
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що дурепа несе? є хоч одна країна в світі, де короновірус лікується за рахунок хворих? Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7121
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В Україні немає підстав для обмеження волі хворих на коронавірус - не введено особливий правовий режим Надзвичайного або Воєнного стану і тому ніхто не має права затримувати хворих і госпіталізовувати їх!
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хорошее фото. Рядом, короновирусного негра, не хватает
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"Просьба: не заниматься самолечением." Источник: https://censor.net.ua/n3178588

Ви там вже визначтесь, хто керує і чиї поради слухати! Бо сьогодні Секретар РНБО прямо сказав, що найкращими ліками від коронавірусу є цибуля, сало та часник. Чи ці "ліки" вже треба отримувати за рецептом? Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 821
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Так если им верить, то у нас нет короновируса... шо они там лечат?...вируса нет а бабло уже освоили... да зекоМанДа.?
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А почему от гриппа умирают, что пошло не так?
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А по Конституції медицина ща безплатна? Чи я щось пропустив? І друге - якщо виявиться, що у пацієнта не корАновірус, а просто запалення, то рахунок виставлять згодом?
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Скалецька, сьогодні оббігав аптеки міста Рівного, не зміг купити жодної марлевої чи паперової пов"язки. Ганьба !!!
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сьогодні у аптеці бачив, як дідок для дезинфекці купив літру кислоти і кілька метрів марлі, наче марля від вірусу допоможе...
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Вже є кого лікувати? чи вже єпідемія а ніхто нічого не каже?
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а как ты узнаешь есть ли вирус - если нет тест систем? надеюсь такого как в Италии не будет..
чеснок лук и сало - пока лучшая профилактика и поменьше тусоваться в толпе Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька - Цензор.НЕТ 899
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Якась маячня...посилають в аптеку...
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А где иначе? Что за бред, а как же презервативы, с их специфическим действием, разве не помогают?!
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Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть"

В общем, всё просто. Лекарство есть, а 3000 китайцев кони двинули оттого, что украинские аптеки от них далеко.
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градусником ? А дезинфекцию и хавку как в Санжарах волонтеры купят ?
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Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3393ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хатишь бесплатна падлечитца-симулируй!!
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Людей з "підозрою" на вірус від чогось лічать? Це в стилі міністра просраних справ.))
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Простите, а какое образование у этой зеленой скалецкой?! Такое же, как у мэндэль? Или еще хуже?!
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Совершенно идиотское выступление и полный непрофессионализм! Да чего и ожидать от министра здравоохранения без мед образования! На самом деле для лечения коронавируса используется смесь очень сложных препаратов: против эбола, против ВИЧ и против SARS. Кроме того нужны сильные антибиотики. Так что лечение сложное и дорогое.
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В Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

У нас уже его нет. Делагил табл. 250 мг №30 Можно не искать. Стоит недорого, в принципе.
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Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства - спасибо зелёнкину.
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им только свинцовые пломбы в голову помогут Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9879
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на те, шо зараз відбувається в Україні - краще та безпечніше спостерігати через товсте скло.... з відстані.... чув багато чого перед відїздом. Взагалі то, частина зибилів таки почала, як казала вчителька моєї дитину у НУШ "вихворюватись". багато хто вважає, що ну помилились - але ми їх поміняємо, вони самі бачать, що в них не виходе - самі підуть .....але саме епічне - прийдуть самі далі порядні люди і все зроблять як слід.....тьху....
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Безответственный пиар. А если переболеет все население Земли, что не исключается. Иммунитета нет, судя по тому, что повторно люди болеют.
Необходимо тянуть время и делать все возможное, чтобы оттянуть время до появления вакцины.
Для этого необходимо понимание проблемы. Если Президенту важнее вернуть из Китая даму с собачкой, чем безопасность всей страны, то говорить не с кем и не о чем.
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А оно шо уже не в Санжарах шо раздает интервью направо и налево и почему не действуют намордники Людей із підозрою на коронавірус в Україні лікують за рахунок держави, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6315
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расскажите кто-нибудь этой умственно отсталой, что даже в с упер богатом китае умерло до х* людей из-за сложности заболевания и лечения, которое к слову, до сих пор толком не найдено. Даже антибиотики стоят безумно дорого, не говоря уже о публикациях о лечении противовирусными препаратами, которые тоже очень дорогие.
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