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 Політика України
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Все про:кордон (1387) Донбас (15441) деокупація (351) Пристайко (389)

 Межа нашого компромісу - залучення "представників місцевих громад", які не брали участі у війні, - Пристайко про спільні патрулі на Донбасі

Україна готова залучити в спільні патрулі на Донбасі під час місцевих виборів представників місцевих громад, які не брали участі в незаконних збройних формуваннях.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб гарантувати безпечну кримінальну ситуацію й уникнути політичних переслідувань хтось повинен забезпечувати на території безпеку. Ідеально, безумовно, силами української поліції, для цього вона й існує... Межа нашого компромісу - ми готові залучити, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться до стану "нормальності", ми готові залучити, назвемо їх "представників місцевих громад". Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова". І такі люди є, підростає молоде покоління, яке не заплямоване у вбивствах, яке не заплямоване у війні з нами", - сказав Пристайко.

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Глава МЗС уточнив, що ідея створення спільних патрулів із залученням поліції не нова і згадується в мінських угодах про врегулювання ситуації на сході України.

"І я зараз мав можливість, тому поки був у Женеві, спеціально зустрівся з міністром закордонних справ Хорватії, ми поговорили з ним і домовилися, що наші фахівці вкотре поїдуть до Хорватії повчитися, яким чином можна мирно реінтегруватися назад. Зрештою, ця країна пройшла через дуже болючий досвід. Він у них є, і вони готові ним поділитися", - підкреслив Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178587
 
 
 Топ коментарі
 
Млин это песец полный . Турки хреначат асадитов за 33 убитых солдата , а тут совместные патрули с убийцами нескольких тысяч солдат .
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По моему он бредит..
Скажи товаришЧ а куда денутся те кто сейчас там с автоматами??
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Послушал раз премьера - что ни слово, то перл. Пристайка - вообще жесть!
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Украина ни на какие компромисы не будет идти и. так надо политику сильную вести! пусть другие идут на компромисы!
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а можно перед лошадью телегу не ставить?
если нет тишины даже на участках разведения...если есть раненные и погибшие (наши)...если есть обострение (ну провокация по зешмаркле)...как можно говорить о совместном (с КЕМ?) патрулировании или тем более о выборах (КУДА?) ????
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оце щас ті, що сидять на попі рівно в Дирці побіжять патрулювати. ага. щоб їх після патрулювання отправили до апостола Петра.
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можливо брати у патрулювання виїхавших жителів і вони повинні жити разом з військовими, а не йти додому. але і так це небезпечно для цивільних. Пристайко і Зе самі тими дружинніками не будуть, тому їм до лампоки.
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А ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? ЧТО ОН ЗА ХРЕНЬ ВООБЩЕ НЕСЕТ? ЗАЧЕМ ОН ГОВОРИТ О ТОМ ЧЕГО НЕ БУДЕТ? ОБСЕ НИКУДА НЕ ПУСКАЮТ В ЛУГАНДОНЕ, НА ФРОНТЕ СТРЕЛЯЮТ А ОН О ВЫБОРАХ РАЗМЫШЛЯЕТ! ОНИ РАБОТАТЬ БУДУТ ВООБЩЕ? ИЛИ БУДУТ БЕГАТЬ ПО КАНАЛАМ ИНТЕРВЬЮШКИ ДАВАТЬ? ПЗДЦ!
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Я в шоці від цих зебілів. Як цей пристайка уявляє собі таке патрулювання? Я так розумію, про період ДЕРАШИТИЗАЦІЇ І ЇЇ ТЕРМІНИ для цієї купки зєльоних уйоб.....ків питання закрите. А даремно, Тобто люди, які зрадили Батьківщину, служиди кацапам - стояли на блок - постах, організовували вибори, приймали в них участь - апріорі цим *****...дком виправдані(без суду) і помилувані. Що ж , колись в дитинстві був такмй фільм "Ніхто не хотів помирати"......
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...цікаво як це вони збираються робити фільтрацію і куди дінуться "шахтарі зі зброєю...
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...цікаво як це вони збираються робити фільтрацію і куди дінуться "шахтарі зі зброєю...
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Як куди дінуться шахтарі зі зброєю? ОПЗЖ поповниться "свіжою кровію"
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