 Межа нашого компромісу - залучення "представників місцевих громад", які не брали участі у війні, - Пристайко про спільні патрулі на Донбасі

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб гарантувати безпечну кримінальну ситуацію й уникнути політичних переслідувань хтось повинен забезпечувати на території безпеку. Ідеально, безумовно, силами української поліції, для цього вона й існує... Межа нашого компромісу - ми готові залучити, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться до стану "нормальності", ми готові залучити, назвемо їх "представників місцевих громад". Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова". І такі люди є, підростає молоде покоління, яке не заплямоване у вбивствах, яке не заплямоване у війні з нами", - сказав Пристайко.
Глава МЗС уточнив, що ідея створення спільних патрулів із залученням поліції не нова і згадується в мінських угодах про врегулювання ситуації на сході України.
"І я зараз мав можливість, тому поки був у Женеві, спеціально зустрівся з міністром закордонних справ Хорватії, ми поговорили з ним і домовилися, що наші фахівці вкотре поїдуть до Хорватії повчитися, яким чином можна мирно реінтегруватися назад. Зрештою, ця країна пройшла через дуже болючий досвід. Він у них є, і вони готові ним поділитися", - підкреслив Пристайко.
если нет тишины даже на участках разведения...если есть раненные и погибшие (наши)...если есть обострение (ну провокация по зешмаркле)...как можно говорить о совместном (с КЕМ?) патрулировании или тем более о выборах (КУДА?) ????