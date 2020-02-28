 Єрмак представляє нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, - Пристайко

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Я пропоную Зеленському рішення з точки зору традиційної дипломатії. Андрій Єрмак представляє нетрадиційний, транзакційний підхід до зовнішньої політики. Це неортодоксальний підхід. І сейсчас цей підхід у світі набуває дедалі більшої популярності. Часто його демонструють навіть країни зі стабільною дипломатією, наприклад США.
Коли ми говоримо з президентом Зеленським, наше завдання полягає в презентації тієї позиції, яка нам здається важливішою. А завдання президента прийняти рішення", - зазначив Пристайко.
На думку глави МЗС із призначенням главою ОП Єрмак зможе менше часу приділяти питанням зовнішньої політики.
"Зараз Єрмак, ставши главою Офісу президента, отримав більше завдань, ніж у нього було до цього. Раніше він займався важливими напрямками зовнішньої політики. Це завжди робив заступник адміністації або радник президента з питань зовнішньої політики. Так було і до цього. МЗС займався всім, конкретними важливими для глави держави питаннями займався його спеціальний радник. Тепер, коли Єрмак займатиметься всіма питаннями, у нього значно знизиться можливість займатися зовнішньою політикою", - вважає Пристайко.
"Не можна сказати, що він пасеться на моєму полі або я на його, нам вистачає чим займатися кожному", - додав міністр.
что уже от той дипломатии остались одни рожки да раздвинутые ножки!!!
Через жопу чи що?
Воно розуміє,що посада голови ОПи- канцелярією завідувати, та слідкувати,щоб през був нормально одягнений,нагодований і вчасно в туалет сходив ? Та ця посада взагалі не прописана ні в Конституції,ні в жодному законі !
А в нас те чмо прикацаплене завідує зовнішньополітичним курсом держави !
Он был в поисках сексуальной ориентации.
А зараз??
а Шесть с половиной миллиардов баксов с этого рынка вывела не Гонтарева, а Беня
Зелебобики, вы когда голосовали - вы в курсе были что вами будут попеременно править Бенин холуй Богдан и иностранный агент Ермак ?
***, всегда считал их пидо...ми, ну вот подтвердили.