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 Політика України
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Все про:Пристайко (389) Єрмак Андрій (119)

 Єрмак представляє нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко і глава Офісу президента Андрій Єрмак мають різні погляди і підходи в деяких питаннях зовнішньої політики.

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я пропоную Зеленському рішення з точки зору традиційної дипломатії. Андрій Єрмак представляє нетрадиційний, транзакційний підхід до зовнішньої політики. Це неортодоксальний підхід. І сейсчас цей підхід у світі набуває дедалі більшої популярності. Часто його демонструють навіть країни зі стабільною дипломатією, наприклад США.

Коли ми говоримо з президентом Зеленським, наше завдання полягає в презентації тієї позиції, яка нам здається важливішою. А завдання президента прийняти рішення", - зазначив Пристайко.

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На думку глави МЗС із призначенням главою ОП Єрмак зможе менше часу приділяти питанням зовнішньої політики.

"Зараз Єрмак, ставши главою Офісу президента, отримав більше завдань, ніж у нього було до цього. Раніше він займався важливими напрямками зовнішньої політики. Це завжди робив заступник адміністації або радник президента з питань зовнішньої політики. Так було і до цього. МЗС займався всім, конкретними важливими для глави держави питаннями займався його спеціальний радник. Тепер, коли Єрмак займатиметься всіма питаннями, у нього значно знизиться можливість займатися зовнішньою політикою", - вважає Пристайко.

"Не можна сказати, що він пасеться на моєму полі або я на його, нам вистачає чим займатися кожному", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178584
 
 
 Топ коментарі
 
Это как , нетрадиционный подход? АНАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ГОМИКОВ ?
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Мы заметили что с приходом нового президента все пошло через жопу. Вообщем могли бы и не анонсировать, слишком все очевидно
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Это как , нетрадиционный подход? АНАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ГОМИКОВ ?
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Ось-ось! Сама політика - не просто традиційна квтегорфя, а можна навіть сказати - патріархальна. Це-мистецтво, яке існує тисячоліттям і за цей час воно викристалвєзувалося у доволі жорстку конструкцію, яка не містить жодних зайвих, чи випадкових елементів. Тобто це - мистецтво досягнути бажаного без втрати важливого. Якщо, наприклад, традиційний секс веде до результату - зачаття нового життя, то не традиційний - це лише процес без результату. Тому я думаю, що нетрадиційні підходи до зовнішньої політики - чистого виду імітація. Без результату. Можливо навіть - без оргазму.
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Тянуть время и разлогать государственность, и у него получается...
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Ну, це не політика, це - диверсійна робота.
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А нарід взагалі порнографія подобається! 😁 Хоча любить поговорити про мелодрами. 😁
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Нетрадиционный подход - это пророссийский, антиукраинский и преступный.Нужно говорить своими словами и этот тип -глава офиса президента и влиет на Зелю как змея на кролика. Доколе будет этот бардак во власти? Если Зеленый клоун не справляется, то пусть уходит. В стране все летит кувырком.В бюджете пустота, в экономике провал, в сел.хозяйстве землю растаскивать решили, в медицине больницы закрывают, пенсии ниже прожиточного уровня у 82% пенсионеров, зарплаты в бюджете падают, сокращения, платежки за квартиру растут, в то время как цена на газ падает и зима теплая, цены на продукты растут и уже выше чем в ЕС, гордость Украины - завод Южмаш Зеля доводит до закрытия и разгоняет наших специалистов ( и это в военный период), Общественное телевидение закрыли, идет наступление зеленых мразей на свободу слова, нарушаются конституционные права людей, суды выносят незаконные решения, прокуроры судят не бандоолигархов, а волонтеров и защитников Украины,полиция вообще превратилась в стаю бандитов - отморозков,депутаты не законы пишут, а с проститутками переписываются и дрочат, куча всякой подслушки,где те кто при власти решают свои коррупционные делишки. Доколе это будет продолжаться?
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Мені подобається ваше наукове трактування проблеми. Пішла займатись
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это как Содом и Гоморра..ну ну... а "хранцузку любофЪ" Зеля Путину в туалете делает в Париже быстро быстро в окружении амбалов чтобы никто не догадался...а в ОМАНЕ вообще вся Кама сутра с Патрушевым была пройдена... Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7175
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по-ходу глава офиса только с нетрадиционной ориентацией может быть,такие условия моники.
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Мы заметили что с приходом нового президента все пошло через жопу. Вообщем могли бы и не анонсировать, слишком все очевидно
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Та ви там Усі зелені гніди нетрадіційной оріентації!!!!
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Получается, что уже не табу, делается через одно место.
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с дипломатией уже покончено, все выезды, особенно последние, оказались провальными.Никто вас больше из реальных лидеров не зовет и никто в этот ужас ехать не собирается.С Пакистаном, к примеру, общаются, с вами - НЕТ. Как там, штаты официально заявили, что был звонок Байдена в Оман?
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ага, основное - они же все (крутые страны) внимательно смотрят - борьба с коррупцией реальная есть или нет, суды справедливые или нет -------- ответы отрицательные, значит, с Украми все понятно -- опять пролетели......
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Петушка хвалит петуха за то, что хвалит он петушку....
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А вместо офиса презедента ТЕПЕРЬ БАР « голубая устрица» 😀😀😀
Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2228
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та да...такая нетрадиционная...
что уже от той дипломатии остались одни рожки да раздвинутые ножки!!!
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"Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко..."

Через жопу чи що?
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А как известно, при нетрадиционном подходе детки не рождаются.
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Зраджувати інтереси країни тепер називається проявляти нетрадиційний підхід.
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Андрей Ермак представляет нетрадиционный, транзакционный подход к внешней политике. Это неортодоксальный подход. И сейсчас этот подход в мире приобретает все большую популярность. Часто его демонстрируют даже страны со стабильной дипломатией, например США.(яжели бы США фрицовская подельница рашиста с французскими жабоедами предложили минский формат нормандский разведение особый статус формулу штанмаера в отношени к примеруАляски,то независимо кто в штатах през ,таких политиков нетрадиционных , с транзакционным подходом к внешней политике. и неортодоксальный подходом послали бы ну ...одним словом рашистская матершина с упоминанием половых органов на мацкву....тьфу Ты блин н,,,уй
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Пристайко,в данном случае,респект! Так мастерски "обозвать" ермака! Мы все здесь знали это и без пристайко,но он на высшем уровне,,,
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Пристайка в МИД Украины только для мебели. Всем заправляют нетрадиционные....
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Они там все нетрадиционные. Премьер, как в плохом смысле, так и в хорошем Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4544
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Козак Гаврилюк вже не депутат, пішов працювати на таксі. І люди почали кепкувати з нього, підколювати. Я цього не розумію, це абсолютно нормально, коли людина, втративши свою посаду, своє політичне становище, далі повертається до попереднього життя. Цце є білш ніж нормально. З цього приводу можу сказати таку річ "РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ! РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ НА ТО ЧИМ ПО НОМУ ГРАЮТЬ! РОЯЛЬ ЗАЧЕКАВСЯ НА СВОГО ВІРТУОЗА!" (с)
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Якщо слово "нетрадиційний" в цьому спічі трактувати в площині секса, то, ІМХО, цей спіч буде ближчий до реальності
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Чи не хоче цей пристосуванець сказати,що зовнішньою політикою за Порошенка ,займалися якісь Ложкін з Райніним ?
Воно розуміє,що посада голови ОПи- канцелярією завідувати, та слідкувати,щоб през був нормально одягнений,нагодований і вчасно в туалет сходив ? Та ця посада взагалі не прописана ні в Конституції,ні в жодному законі !
А в нас те чмо прикацаплене завідує зовнішньополітичним курсом держави !
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это пристайко опрометчиво ермака пи.ором назвал Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2224.уволют же...
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Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4687
Он был в поисках сексуальной ориентации.
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подставка под ермаком оказывается еще и "взгляд имеет" - "чюдеса"... Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3038
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Какое отношение глава ОП, в обязанности которого входит обеспечение офиса бумагой и контролем работы уборщиков к внешней политике Украины?
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Бумаги нет, уборщики разбежались, что еще остается делать?
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Майже рік тому це називалося "петтінг"..
А зараз??

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У 8% ылиты уже есть царь как у кацапов ? Поднатужтесь убогие , ещё каких то жалких 73 % + и вы в рассее . Только без х.йла и балалаек .Зато с гетьманом , вышиванкой и горилкой вместо стекломоя
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так ты ж жопу на британский флаг порвал, шоб эти твари к власти пришли
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Просто дураки сменили отморозков .Ну ничего, ты переживешь.Как мы пережили лучшую банкира во Вселенной в 2014 м ((
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она тебе твой "Шаурма-банк" в киоске закрыла из-за неплатежеспособности ?
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Нет она сделала доллар по 30 грн вместо доллар по 10 грн .как обещал Пэця
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дятел, доллар делает не глава НБУ, а соотношение на рынке гривни и доллара.

а Шесть с половиной миллиардов баксов с этого рынка вывела не Гонтарева, а Беня
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Єрмак на підсосі в російських окупантів... Гнати його поганою мітлою разом з зеленським.
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Я правильно зрозумів заголівок новини?

Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6545
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От що значить дипломати, не сказав нічого конкретно, але всім все стало зрозуміло.
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Я предлагаю Зеленскому решения с точки зрения традиционной дипломатии. Ермак представляет нетрадиционный подход . Этот подход в мире приобретает все большую популярность. /Хапуга себя унижает перед перед засранцем. Денег хочет.
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Цей нетрадиційний підхід називається сутенерство
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Читайте між рядків. "Я традиционный (дипломат). Андрей Ермак нетрадиционный.
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обещал же пристайко рассказать про совместную поездку ермака и зеленского в оман -вот и объяснил..просто ермак нетрадиционный
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Их патрушев по очереди сношал..потом еще угрожал и наконец дал команду сбить самолет
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дружба с рашкой? это и есть его нетрадиционный подход? ну так он нам не подходит такой подход! нам бы хотелось традиционый - чтобы рашисты окуели! и что делать? кто в данном случае идёт на йух?
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а вообще, если честно, эти нетрадиционщики из числа слуг изи каломыйского , всех уже задрали! пристайка правильно сказал , что питарасам не место во внешней политике, впрочем во внутренней тоже!!!
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Зеля тоже на рояле нетрадиционным способом играл.Это у них профессиональное. Єрмак представляє нетрадиційний підхід до зовнішньої політики, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9381
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главное чтобы у него не получился нетрадиционный результат
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Я думаю им всем "зелёным человечкам", "ихтамнетовцев", всякой москали по той стороны и по этой стороны границы не изпытавать на прочность украинский народ. Если ещё раз украинцы на площади будут вынуждены петь "плине кача", то им не то что Ростов, им Хабаровск будет кажется слишком близко и опасно
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ермак(швондер) - агент влияния кремля.
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Лечиться, лечиться и лечиться. Настоящим образом!
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По спискам какой партии Ермак был избран на столь высокую государственную должность ?

Зелебобики, вы когда голосовали - вы в курсе были что вами будут попеременно править Бенин холуй Богдан и иностранный агент Ермак ?
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Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко
***, всегда считал их пидо...ми, ну вот подтвердили.
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