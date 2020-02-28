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 Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - пресцентр штабу ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:

  • неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;
  • в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета ворог випустив 6 мін.

Сьогодні, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також: Воїн 93-й ОМБр Володимир Федченко загинув 27 лютого в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178583
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расіянськой педерації!!!! Воїни України, гарного полювання вам на клятих расіянських окупантів!!!
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найскорішого одужання пораненому Воїну
спокійного надвечірря і тихої ночки, синочки...
Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 380
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расіянськой *********!!!! Воїни України, гарного полювання вам на клятих расіянських окупантів!!!
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найскорішого одужання пораненому Воїну
спокійного надвечірря і тихої ночки, синочки...
Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 380
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А у нас новости как всегда новости для терпил и анальных миролюбцев. ВСУ сидят в полях и норах, а враг в наших квартирах. Сколько нас обстреляли, на сколько ВСУ отступили чтобы не правацировать, сколько у нас убитых и раненных, какие грозные учения ВСУ провели под Львовом... Пойду хоть порадуюсь как за турецкую армию

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Бригады по шесть месяцев на передке, ротации нет, при том что кацапы постоянно освежают состав, капитулянты демонстрируют бессилие и предательство.
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Пів року це звичайно багато, але враховуючи логістику менше 3-4 мабуть не можливо.
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Где три, а где шесть, и нет замены, люди измотаны и никому дела нет, всем насрать...
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Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Может и Украина когда то даст такой ответ. А пока все в полной жопе.
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Віслюк побачив мир, відводь військо за Дніпро...
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Слов нет. Свет, вода идет из Украины в Новотсоссию! Бесплатно! Точнее за наш счет!
Начал этот 314ый флешмоб Барыга 5 лет назад, продолжил Зеленский. Кончит, кстати, так же, если не исправит ошибки предшественника.
Я предлагаю другой флешмоб, основанный на методе академика Павлова, изучавший российских приматов:
Ранение одного украинца - отключение воды и электричества на сутки! Не дай Бог, убийство - на 3 суток! Естественно, с официальным уведомлением во всех СМИ!
Если в течении полугода до орков не доходит, санкции автоматически усиливаются!
Это все реально в руках Украины! Прямое воздействие на врагов! Было бы желание.
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