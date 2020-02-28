 Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - пресцентр штабу ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:
- неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;
- в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета ворог випустив 6 мін.
Сьогодні, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".
спокійного надвечірря і тихої ночки, синочки...
Может и Украина когда то даст такой ответ. А пока все в полной жопе.
Начал этот 314ый флешмоб Барыга 5 лет назад, продолжил Зеленский. Кончит, кстати, так же, если не исправит ошибки предшественника.
Я предлагаю другой флешмоб, основанный на методе академика Павлова, изучавший российских приматов:
Ранение одного украинца - отключение воды и электричества на сутки! Не дай Бог, убийство - на 3 суток! Естественно, с официальным уведомлением во всех СМИ!
Если в течении полугода до орков не доходит, санкции автоматически усиливаются!
Это все реально в руках Украины! Прямое воздействие на врагов! Было бы желание.