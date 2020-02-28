 Низка законопроєктів, "питання про Кабмін" і звіт правоохоронців, - на порядку денному позачергового засідання Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента.
"Президент України Володимир Зеленський направив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову лист з вимогою скликати позачергове засідання парламенту", - сказано в повідомленні.
"Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проєктів законів і щодо Кабінету Міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів", - додали в пресслужбі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
28 Февраля 19:14 1
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Прокурор Зеленського несе повну маячню про вкрадене мусорами обладнання у волонтерів UCA (Стрім)
Прямо зараз в Одесі йде суд стосовно арешту майна активістів Українського Кіберальянсу. Прокурор )на фото) розказує, що можливо членами UCA виготовлялося "хакерське" обладнання, яке могло бути продано до Росії, щось верзе про якісь "хакерській" рекет. Звісно без жодного доказу. А просто вивалюючи у суді свої хворі фантазії, як роблять завжди мусорсько-прокурорські ОЗГ.
Нагадаю мова йде про вкрадений мусорами ноутбук та смартфон жінки та дитини волонтера Українського Кіберальянсу. І нагадаю, що прокурор Зеленського розказує цю маячню про якусь там можливий продаж чогось там у ту саму Росію, проти якої шість років воює у кіберпросторі УКА. І який причинив шкоди окупантам більше ніж всі державні кіберпідрозділи з багатомільйонним фінансування разом узяті. Він розказує що ті люди, яки зламали пошту Суркова та змусили істерити прес-секретаря Путіна Пєскова. Люди, що зламали ФСБ та ГРУ русні - щось там можливо збирались їм продавати, на думку "високоінтелектуальних" прокурорів коміка. Ця шизофренічна маячня - просто ні у які ворота не лізе.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах
і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/