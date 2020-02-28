 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії

Про це йдеться в офіційній заяві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАТО.
"Посли всіх 29 країн зустрілися в форматі Північноатлантичної ради... Союзники висловили глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців поблизу Ідліба", - сказано в повідомленні.
Країни-члени НАТО засудили авіаційні удари, які сирійський режим і Росія, яка підтримує його, завдали по провінції Ідліб. Вони закликали Дамаск і Москву зупинити наступ, поважати міжнародне право і повернутися до зусиль ООН із пошуку мирного вирішення конфлікту.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зазначив, що Альянс готовий підтримати Туреччину низкою заходів, включно з посиленням системи протиповітряної оборони.
Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.
UKRAINE FOREVER
А. Що. Ви. Чекали. Від. НАТО ??
Турція не на своїй землі.
рф не на своїй землі.
Втрати в боях неминучі.
рф кинула турків та завдала втрат тур.військовим.
Турція сильна.
НАТО морально підтримала і погодила дії турків.
рф засцяла подальшого розвитку.
Далі буде.
Кто, когда и как атаковал Турцию?
Так что реакция НАТО вполне адекватна: вы там во что-то влезли на чужой территории, слегка огребли - и мы, как истинные христиане, выражаем глубокое соболезнование в связи с гибелью.....
В переводе на обычный: сами влезли - сами и вылезайте, мы под это не подписывались.
Географическая зона действия договора - Североатлантический район - описана в ст. 5 и включает в себя территории стран-участниц, острова, которые находятся под их юрисдикцией в Атлантическом океане к северу от тропика Рака, корабли и воздушные суда любой из стран-участниц в этом районе.
А дальнейшие действия Украины в этом вооружённом конфликте дружественной нам Турции и лютого врага оккупанта Украинских территорий Крыма и Донбасса проклятой вражеской паРаши . Подсказывает древняя и мудрая арабская пословица:
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !!!!!!!!!!
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ!
Эрдоган - это турецкое хйло, такой же невменяемый гопник.
клуб по интересам бездельников и шаромыжников
панове турки, панове українці, знищуйте москалiв рiшучише, знищуйте москалiв якнайбiльше!
чужого государства в 2014 году , начавшееся с захвата украинского Крыма - роковая
ошибка зарвавшейся банды из кремлёвского рейхстага.Теперь , когда весь мир и прежде всего Китай,
которому нужно расселиться, окружает этот сраный краснопузый рейх, как колючей
проволокой -ядерными ракетами в несколько
рядов и все цели- отмечены "красным" карандашиком, у зигующих есть, но только два выхода: - самим решить судьбу их проблемного кремлёвского
рейха… а , сбежавшим в Вашингтоны передать,
чтобы упросили дядю Сэма не способствовать
упрятать всё «золото партии», а токмо старые , законные должки с него забрать… а
на остальное - купить и выслать в безумную раSSеюшку немножечко окорочков на бульончики…- или …сдохнуть вместе со всеми в обещанном
рейхом раю…как вы думаете, что выберет (когда
припечёт), сие убогое большинство? Торжество понтов или таки жизнь …с
бульончиком?
Из прессы: «Родители умирающей девочки с Урала просят президента США
Дональда Трампа спасти их дочь» … Это тот случай, когда уже никто не гордится ни ракетой в
стопятьсоттысячмахов, ни успехами в большой геополитике, ни даже подвигами дидов, со взятиями, не своих пока , рейхстагов.
t.co/**********