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Все про:НАТО (2312) Росія (26588) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії

Північноатлантична рада розглянула ситуацію в Сирії на екстреному засіданні в Брюсселі. Союзники висловили солідарність із Туреччиною.

Про це йдеться в офіційній заяві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАТО.

"Посли всіх 29 країн зустрілися в форматі Північноатлантичної ради... Союзники висловили глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців поблизу Ідліба", - сказано в повідомленні.

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Країни-члени НАТО засудили авіаційні удари, які сирійський режим і Росія, яка підтримує його, завдали по провінції Ідліб. Вони закликали Дамаск і Москву зупинити наступ, поважати міжнародне право і повернутися до зусиль ООН із пошуку мирного вирішення конфлікту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зазначив, що Альянс готовий підтримати Туреччину низкою заходів, включно з посиленням системи протиповітряної оборони.

Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178581
 
   
 Топ коментарі
 
Турецкие ударные дроны расстреливают боевиков шиито-русских формирований как в тире
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Турецкие ударные дроны расстреливают боевиков шиито-русских формирований как в тире
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Местность в районе ********* усеяна телами убитых асадитов. Строго +18
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та ты шооооо
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нУ НАЧАЛОСЬ! ОЗАБОЧЕННОСТЬ, СОБОЛЕЗНГОВАНИЯ , ОБЕСПОКОЕННОСТЬ И БЛА БЛА БЛА БАЛ..... ОЧЕРЕДНОЙ ПШИК НАТО)))
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а ты устав нато когда в последний раз читал? НАТО поддержало Турцию на фоне обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 9351статья пять...



UKRAINE FOREVER

А. Що. Ви. Чекали. Від. НАТО ??
Турція не на своїй землі.
рф не на своїй землі.
Втрати в боях неминучі.
рф кинула турків та завдала втрат тур.військовим.
Турція сильна.
НАТО морально підтримала і погодила дії турків.
рф засцяла подальшого розвитку.
Далі буде.
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А что не так? «Потенциальные противники должны осознавать, что ЛЮБАЯ АТАКА на одного из членов НАТО получит ответ со стороны всех стран альянса............................ И где ответ? Или он выразился в соболезнованиях, обеспокоиности и т.д?
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«Потенциальные противники должны осознавать, что ЛЮБАЯ АТАКА на одного из членов НАТО получит ответ со стороны всех стран альянса.
Кто, когда и как атаковал Турцию?

Так что реакция НАТО вполне адекватна: вы там во что-то влезли на чужой территории, слегка огребли - и мы, как истинные христиане, выражаем глубокое соболезнование в связи с гибелью.....

В переводе на обычный: сами влезли - сами и вылезайте, мы под это не подписывались.
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а ніхто не буде відкрито про це говорити, військова таємниця, чули про таке?) а те що Турецьким військам Нато ще підкине кацапо-дробилок, так це точно... зброю то треба десь застосовувати та рекламувати!!!)))
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Ст. 5 договора предусматривает создание системы коллективной защиты: стороны договора соглашаются, что вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, и если такое произойдёт, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооружённой силы.
Географическая зона действия договора - Североатлантический район - описана в ст. 5 и включает в себя территории стран-участниц, острова, которые находятся под их юрисдикцией в Атлантическом океане к северу от тропика Рака, корабли и воздушные суда любой из стран-участниц в этом районе.
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Да и это 5 статья просто пшик будет! в 91 в Беловежской тоже много чего обещали, а итог мы все знаем, просто пшик))))
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ну,нехай рашка проверяет,пшик или не пшик...мне то зачем?
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атака на члена НАТО, на чужой территории это самозащита.
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Снова призвали... В общем Эрдоган,если сам не даст по зубам *********,то так и будет слушать беззубые призывания.
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Так, Турция открыла границы для беженцев в Европу. Это их ответ
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уже опровергли, никто ничего не открывал.
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Нашел последнее сообщение в американских сми 2 часа назад, что открыла. Про опровержение нигде не нашел
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закрытие Босфора 2-м флотом Турции тральшиками "АШОТ"
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НАТО посмотрело на это все и сказало "а оно нам НАТО?"
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Есть смысл стремиться стать членом этих призывальщиков обеспокоенных?
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Збулася мрія глистявих ідіотів,НАТО підключилося.....В Вашингтоні вже пакують ножки Буша..... НАТО поддержало Турцию на фоне обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 1290
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Не на такую "крайнюю озабоченность" рассчитывал Эрдоган. Видимо ему выпала судьба крепко всыпать русским или же начать дружить взасос с путиным. Бегу за попкорном......
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Немає простих рішень складних проблем. Потрібно передбачити два-три наступних кроки суперника. Підтримка Туреччини зі сторони НАТО свідчить, що це не регіональний конфлікт двох країн, а міжнародний, глобальний конфлікт у якому задіяний не один десяток країн. Думаю, що будуть задіяні усі механізми впливу, - дипломатичний, економічний, військовий. Нехай Рашка готує сідниці, будуть бити сильно і болячі. Для України ця ситуація вигідна тим, що зберігається коаліція проти Рашки і вона розширюється за рахунок Туреччини і частини мусульманських країн, які її підтримують. Ай да Пуйло, ай да молодець ! НАТО поддержало Турцию на фоне обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 7060
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Ээээ... НАТО ушло из Сирии, ващета, а Эрдоган зашкварился с зачисткой курдов и использованием отпетых исламистов в качестве "ихтамнетов", поэтому никто военной силой давить Рашу там не будет. НАТО открестилось и послали Турцию в пешее эротическое путешествие.
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Уважаемая НАТА! Соболезнований мало, надо выразить озабоченность.
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Все правильно, а если будете сопли жевать и зарабатывать бабло с русней тогда кормите беженцев.
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Им пох. Кормить будут рядовые граждане.
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Да завтра начнется нытье Макрона по этому поводу и вой фрау Рибентроп , что снова беженцы косяком попрут. Если бы ныли меньше давно в Сирии был бы порядок и сирийцы дома сидели .
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Завтра всех надо будет слушать: Макрона, Меркель и Кремль. Если до раздавленных помидор дело не дойдет, значит не в тех попали...
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А дальнейшие действия Украины в этом вооружённом конфликте дружественной нам Турции и лютого врага оккупанта Украинских территорий Крыма и Донбасса проклятой вражеской паРаши . Подсказывает древняя и мудрая арабская пословица:
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !!!!!!!!!!
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ!
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Есть другая мудрость - нельзя кормить бешенную собаку.
Эрдоган - это турецкое хйло, такой же невменяемый гопник.
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Йду купляти турецькі товари. Будемо підтримувати Турецьку Республіку!
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ну-ну....посмотрим...что может НАТО...против непредсказуемой траектории рашки
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Это конец России который предсказывал старец Гиркин!
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*** каждый месяц у упоротых "конец Раши". 6 лет уже.
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Не сцы мардва исчё паешь ватрушек на мастосраной мехесрань мудяни.
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Неужто по всем фронтам взялись опускать кацапов?

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Ось зараз можно Туреччині підкинути наших ракет, на випробування, нехай жарять кацапів, так і реклама ого що зробе!!! дохлий кацап-гарний кацап!!!!
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нато - мыльный пузырь
клуб по интересам бездельников и шаромыжников
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Вот многие здесь чуть ли не участники процесса. неужели не понятно, что Украина в этом процессе полная обочина, ни на что не влияющая. Ценные советы, прям пипец без них
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Страны-члены НАТО рассмотрели, проявили, обеспокоились, осудили, поддержали и всё такое. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даже встал, ходил, переживал и не только. Это всё так действенно... А меж тем самая крутанская ДРГ самого крутанского российского спецназа в составе Соловьёва во френче а-ля Сталин, пропутинского Киселёва и Ольки-гавномётчицы (Скабеевой), вооружившись вундервафлями Путина, готовы взять штурмом Стамбул и Анкару, разоружить турецкую армию, совершить марш-бросок в Алеппо... Если, конечно, турка Эрдоган раньше не засунет в жопу ятаган...
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"Повстанці захопили 11 та 12-ий танки від сирійської армії. Цього разу це Т-55 та Т-62. І вже п'ята Шилка."
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наша землячка Хюррем Хасеки-султан Роксолана з кращого свiту наказує-

панове турки, панове українці, знищуйте москалiв рiшучише, знищуйте москалiв якнайбiльше!

НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 710
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А почему она так писала? Хотела независимой свободной Украины или власти над ней очередной империи, призывая "пушечное мясо" поддержать именно нужную империю, а не иную?
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Турки взяли у полон 10 росіян -вагнерівців.
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А це в стилі Росії. На Донбасі вбито не одного військового медика. Вони стріляють навіть якщо точно бачать, що то машина медичної допомоги. Росії вірити не можна.
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Путин разбомбил турецкую колонну ровно в день рождения Эрдогана. Он не мог не знать. Это был явный вызов. Думаю, Реджеб этого не забудет никогда.
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Даже турки утверждают что колонну разгромили сирийцы. Но ты видимо лучше знаешь.
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Страны-члены НАТО осудили авиационные удары, которые сирийский режим и поддерживающая его Россия нанесли по провинции Идлиб....я не понял этот Идлиб в границах чьего государства ??? только Сирия может бомбить Идлиб .только Украина может бомбить ЛДНР и никакие соседи не имеют прав по букве ОНН там находиться
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Сирия и бомбила. Но упоротые местные комментаторы хотят слышать что это была Раша
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Апсирийский литун то шо луцкий украинец. Мардва не будь гнусом, не гнушайся своих хэроев: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава. НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 4001 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 2157 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 2157
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Вооруженное вторжение на территорию
чужого государства в 2014 году , начавшееся с захвата украинского Крыма - роковая
ошибка зарвавшейся банды из кремлёвского рейхстага.Теперь , когда весь мир и прежде всего Китай,
которому нужно расселиться, окружает этот сраный краснопузый рейх, как колючей
проволокой -ядерными ракетами в несколько
рядов и все цели- отмечены "красным" карандашиком, у зигующих есть, но только два выхода: - самим решить судьбу их проблемного кремлёвского
рейха… а , сбежавшим в Вашингтоны передать,
чтобы упросили дядю Сэма не способствовать
упрятать всё «золото партии», а токмо старые , законные должки с него забрать… а
на остальное - купить и выслать в безумную раSSеюшку немножечко окорочков на бульончики…- или …сдохнуть вместе со всеми в обещанном
рейхом раю…как вы думаете, что выберет (когда
припечёт), сие убогое большинство? Торжество понтов или таки жизнь …с
бульончиком?

Из прессы: «Родители умирающей девочки с Урала просят президента США
Дональда Трампа спасти их дочь» … Это тот случай, когда уже никто не гордится ни ракетой в
стопятьсоттысячмахов, ни успехами в большой геополитике, ни даже подвигами дидов, со взятиями, не своих пока , рейхстагов.
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Сегодня вечером в Сирии турецким беспилотником уничтожен хвалённый пацакский "панцырь". https://twitter.com/Bugnet18/status/1233481000266686465?s=09
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Турции нужно помочь противостоять агрессору Асаду... на территории Сирии. Постойте, я чего-то не догоняю...
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Чё нипанятна, я выдал туркам лицензию на атстрел мардовскава людоеда. НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 3467 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 5224 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 5224
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Нужно противостоять агрессору Асаду, который борется с сепаратистами своей страны поддерживаемые Турцией- не путать с сепаратистами Украины поддерживаемые Россией НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 6265
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Хвалённый "панцырь" не смог защитить себя сам.
t.co/**********
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telegram-канал @********* пишет, что сейчас было убито 45 россиян на юге Идлиба и более 60 - на востоке Идлиба. Также был подбит российский танк.
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"Союзники выразили глубокие соболезнования..."- не понял, а куда делись "глубокие озабоченности!?" Как-то не по европейски! Кто писал текст, дбл ля НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 6262 !
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