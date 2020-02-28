 НАТО підтримало Туреччину на тлі загострення в Сирії

Про це йдеться в офіційній заяві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАТО.

"Посли всіх 29 країн зустрілися в форматі Північноатлантичної ради... Союзники висловили глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців поблизу Ідліба", - сказано в повідомленні.

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Країни-члени НАТО засудили авіаційні удари, які сирійський режим і Росія, яка підтримує його, завдали по провінції Ідліб. Вони закликали Дамаск і Москву зупинити наступ, поважати міжнародне право і повернутися до зусиль ООН із пошуку мирного вирішення конфлікту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зазначив, що Альянс готовий підтримати Туреччину низкою заходів, включно з посиленням системи протиповітряної оборони.

Раніше Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, внаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.