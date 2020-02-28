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Все про:борг (183) заробітна плата (693) шахтарі (141) Міністерство енергетики та захисту довкілля (14)

 Уряд виділив 654 млн грн на погашення боргів шахтарям

Заборгованість із зарплати гірникам має бути погашена найближчими місяцями, вважають у Кабінеті міністрів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Уже на наступному тижні Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних із виплатою заробітної плати", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві виплату зарплати шахтарям назвали "питанням номер один".

"Нагадуємо, що в 2020 році відповідно до виписки з розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2020 рік, затвердженого Міністром фінансів України 13.12.2019, за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" по КЕКВ 2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується направити на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї", - додали в пресслужбі.

Дивіться також: Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178580
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую! Дуже дякую! Патужно дякую!
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А вугілля і електроенергію при цьому імпортує з росіі. Чого стидатися? Пишіть правду, а не її половину...
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Интресно - А КТО СНЯЛ ВЕРШКИ ?
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ну,то есть,заставить беню платить нормальную цену за электричество мочи нет...проще с общака деньги закрысить и отдать бородатому.
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А вугілля і електроенергію при цьому імпортує з росіі. Чого стидатися? Пишіть правду, а не її половину...
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от якби не ти, ми усі так і прожили б життя у дрімучому невігластві
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Тіко лютий закінчується, а вони вже третину з того фонду "з'їли"... І це тіко борги! До того ж квартал ще не закінчився... Що ж буде в кінці червня? А дірка в бюджеті все більше... Ото понабирали технократів-професіоналів! Хоча, бабця Бєня сказала "дефолт, так дефолт!" і що воно хоче продати московитам Україну за 100 лярдів долярів... Найіеличніший памперс всесвіту чітко йде до цих вимог "отца-радєтєля"... Все більш задумуюсь над можливістю відстріла цих дибілєтів з КМУ, ВРУ та ОПи...
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а тот кто сделал эти задолженности будет дальше рулить????????
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Забрали на энергорынке у одних и отдали другим!
Короче, МММ имени ЗеОржеля.....
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інвесторам достатньо прочитати ось це речення "Субсидії підприємствам" і все, ви їх гроші не побачите.
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Убогим не угодишь. Нет денег - на цензоре кряхтят. Дали деньги - визжат. Заангажированный недалекий контингент
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А шахты приватные или государственные? Если приватные- какого беса с наших налогов платить? Если гос - с какого беса нашими налогами оплачивать управленческую глупость или воровство?
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А шахты приватные или государственные? Если приватные- какого беса с наших налогов платить? Если гос - с какого беса нашими налогами оплачивать управленческую глупость или воровство?
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