 Уряд виділив 654 млн грн на погашення боргів шахтарям

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Уже на наступному тижні Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних із виплатою заробітної плати", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві виплату зарплати шахтарям назвали "питанням номер один".

"Нагадуємо, що в 2020 році відповідно до виписки з розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2020 рік, затвердженого Міністром фінансів України 13.12.2019, за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" по КЕКВ 2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується направити на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї", - додали в пресслужбі.

Дивіться також: Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату. ФОТО