 Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, турецьке агентство Анадолу опублікувало кадри завдання вогневих ударів по сирійській армії.
[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020
Ексзаступник глави СБУ Віктор Ягун також у Фейсбуці розмістив кадри відповіді турецької армії по сирійцях.
Він зазначив: "Турецькі військові завдають ударів по позиціях сирійської армії з РСЗВ T-300 "Kasirga".
Бий москаля, складайте трупи!
І кулемет беріть у руки!
І нову ленту заряджай!
Источники из Сирии сообщают, что за сегодняшний вечер в результате ударов турецких дронов были уничтожены более 100 членов шиито-русской группировки в Идлибе
фошизм = Муссолини
обе структуры воевали против красножопых(ака Путин)...
ты точно не поехавший?
тут же ето кацапам на чурбаны и прилепили....
и выбросить жалко, и ни на какое другое дерьмо не налазит.
вислюку смотреть нон-стоп неделю - може шо дoйдет.
а шо делать, если ето единственный выход?
1709 солдат режима Асада с ополченцами-наёмниками,
55 танков,
3 вертолета,
18 бронемашин,
29 гаубиц,
21 военную технику,
6 складов боеприпасов,
7 минометов и 4 тяжелых пулемета советского производства ДШК.
Это только начало.
1. Турки "дагаварілісь" і завчасно поінформували усню про координати дислокації своїх військ. 2. Удари продовжувалися не зважаючи на те, що турки повідомили про них усню.
3. Били навіть по машинах швидкої допомоги..."
Работа беспилотников
Несколько минут назад турецкие F16 и ударные беспилотники атаковали и разгромили военную колонну асадитов
- в атб - а шини зачем?
- спалимо их
- а на вищо?
- молочка прострочена