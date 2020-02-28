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Все про:армія РФ (2026) Сирія (1469) Туреччина (1024)

 Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Турецька армія завдала у відповідь вогневий удар по сирійській армії.

Як передає Цензор.НЕТ, турецьке агентство Анадолу опублікувало кадри завдання вогневих ударів по сирійській армії.

[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG

Ексзаступник глави СБУ Віктор Ягун також у Фейсбуці розмістив кадри відповіді турецької армії по сирійцях.

Він зазначив: "Турецькі військові завдають ударів по позиціях сирійської армії з РСЗВ T-300 "Kasirga".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178577
 
   
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Ну а как без этой радостной нотки. Вроде даже в плен набрали под Серакибом вчера 10 человек...Пока противоречиво,может ваньки,может асадиты.Но шеврончики и власовские триколоры точно ихтамнет.
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говорят....но шевроны были действуюшей"вооруж.силы росии"
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Как украинский фашист турецким фашистам могу только сказать : Гуд , зер гуд.
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Скажу що ваших "засекречені" х*йлом "жмурив" ніхто навіть облік не веде. Всім срати на них.
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я тебе скажу - за одного сгоревщего турка Эрдоган берет жизни десяти русоираноасадитов
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...жаль, что наша нелоховская ослина о себе такого сказать не может Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 9835
Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 304
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Бий москаля, бий москаля!
Бий москаля, складайте трупи!
І кулемет беріть у руки!
І нову ленту заряджай!
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И час назад большую колону ф16 и беспилотниками в пух разнесли.Слава Турции!
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По горячим следам результат...
Источники из Сирии сообщают, что за сегодняшний вечер в результате ударов турецких дронов были уничтожены более 100 членов шиито-русской группировки в Идлибе
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мжазиру твит заблокировали(по просьбе лаптей),на анадолу или лучше на Кавказцентр ....там тоже свежее с видео и много....только твиты листай на Главной странице.
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Вот ето правильный разговор с рашистами
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"сс" = Рейх
фошизм = Муссолини

обе структуры воевали против красножопых(ака Путин)...
ты точно не поехавший?
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Что - то куда-то полетело и куда-то попало. Что-то взорвалось. Итог: Эрдоган победил, отомстил а заодно и главное отношений с Йухлом не испортил. Виртуоз - эквилибрист!
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ето же надо было такое придумать на голову одевать. За кого они людей принимали
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то они чехол для балайки шили, а вылупилось от ето от...
тут же ето кацапам на чурбаны и прилепили....
и выбросить жалко, и ни на какое другое дерьмо не налазит.
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Ты первое видео посмотри по ссылке. Там очень хорошо видно что и куда попало. И как ихтамнеты по пустыне разлетаются без штанов и лаптей
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шо и войска не развели, а тупо раздолбали всю ту мразоту?
вислюку смотреть нон-стоп неделю - може шо дoйдет.
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все, що до нього доходить - це кокс через ніздрі Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 9924
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ну значит записать етот видео файл на DVD, размельчить и дать ноздрей всосать ....
а шо делать, если ето единственный выход?
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Почему только по сирийским? Вот турки сегодня показали запчасти от ихтамнета:
Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 3196
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У РФ на ТВД где-то 1,5-2 мотострелковые бригады плюс авиагруппа (~2 полка). И околонулевые возможности наращивания сил даже при открытом Босфоре. У турок в сухопутных силах более 50 расчетных бригад - и все под рукой. Конец немного предсказуем...
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На первом видео видно как от артударов по пустыне разлетаются лапти и кокошники. Чем турки палят вату интересно. У нас такой высокоточной и мощной арты нету. С такими темпами Турция могла бы зачистить Сирию от Асада и ихтамнетов за 2 дня и на етом война бы закончилась и наступил бы мир. Но европитарасы хотят посадить Ердогана за стол переговоров с ****** и войну продолжить на десятилетия
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оно так кажется шо за 2 дня. Вермахт тоже имел задание подавить красножопую чуму за 10 недель, но даже несмотря на 300 дивизий пленных в первые месяцы... увы, не получилось из-за Гитлера
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Туркам нужно только подавить росийскую арту и авиацию. Остальное зачистят сирийские ополченцы

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Самоходки - модифицированные под Турецкие нужды Ю-Корейские К-9 Thunder(Гром), 155мм, одни из лучших в Мире.
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панове турки, перекривайте ********** Босфор!


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Турки могли бы нанести точечный удар по Керченскому мосту,ну как ещё можно отомстить Асаду Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 1600
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На сегодняшнее утро Турция уничтожила
1709 солдат режима Асада с ополченцами-наёмниками,
55 танков,
3 вертолета,
18 бронемашин,
29 гаубиц,
21 военную технику,
6 складов боеприпасов,
7 минометов и 4 тяжелых пулемета советского производства ДШК.
Это только начало.
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Про «дружбу народов». Согласно данным соцсетей, жители бывших советских республик желают успеха Турции в борьбе с РФ. Все кроме Армении.
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якщо турки закриють кацапам свої отелі на літо (або куйло заборнить своїм рабам відпочивати в Турції), то можливо, я круто зекономлю влітку...
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жириновский старое хитрое смердючее мудило
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...лучше ехай в Италию, там тебе больше понравится...
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"Інформація для тих, хто хоче "дагаваріваться с путіним":
1. Турки "дагаварілісь" і завчасно поінформували усню про координати дислокації своїх військ. 2. Удари продовжувалися не зважаючи на те, що турки повідомили про них усню.
3. Били навіть по машинах швидкої допомоги..."
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Кадри знищення рашистсько-асадівської нечисті я так розумію отримані з ударних безпілотників Bayrktar, які Порошенко закупив для України. І ми б побачили відео з них, якби не прихід до влади Віслюка. На жаль, з приходом Віслюка ці комплекси гниють в ангарах
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Ось так потрібно показувати роботу наших військових військовим речникам, а не так , як вони. На протязі п'яти років я тільки і чув, чітав, що московітські угрупування підступні, здійснюють обстріли наших позицій і військові несуть втрати. Покажіть мені АРМІЮ, а не терпіл. РЕЧНИКИ - ГАМНЮКИ.
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сколько кацарылых трупов напишите плз!!!
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Росияне вы посты читаете,вы читаете как ликует народ-и вам после этого не страшно?
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Я смотрю , местных порохоботов не смущает факт, что турки воют на стороне сирийских сепаров , среди которых куча признаных всем миром террористов. И вторглись они в сирию под предлогом защиты сирийских туркомовных граждан совершенно не законно.
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любой враг Параши - наш друг. Все кто мочит кацапов - свои люди .
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Сирии уже нет . Там у власти сирийский петухович ЗАДЕРЖАЛСЯ , перед вылетом в ростов на пмж . Ну или перед виселицей . Там власть НЕ легитимна , улавливаешь разницу ? Хотя конечно нет , не улавливаешь .У тебя и х.йло ,,пирирзидент " а не обыкновенный диктатор
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Турки врезали крепко, это да. Но им ПВО крайне необходимо. Слабое место.
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В дитинстві я дуже любив космонавтику. І зараз люблю... коли москаликів артилерійські снаряди турків відправляють у космос. Яка феєрична картина !
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Це не якесь "ЗЕлене шмаркля" - ЗЕпросто нада пєрєстать стрєлять. Оті вилупки в котрих влучили (земля їм склоВатою), дійсно вже не будуть стріляти.
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Ответка
Несколько минут назад турецкие F16 и ударные беспилотники атаковали и разгромили военную колонну асадитов
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- куме, ви куди?
- в атб - а шини зачем?
- спалимо их
- а на вищо?
- молочка прострочена

Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах - Цензор.НЕТ 8175
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