 Вогнева відповідь турецької армії по сирійських військах. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, турецьке агентство Анадолу опублікувало кадри завдання вогневих ударів по сирійській армії.

[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Ексзаступник глави СБУ Віктор Ягун також у Фейсбуці розмістив кадри відповіді турецької армії по сирійцях.

Він зазначив: "Турецькі військові завдають ударів по позиціях сирійської армії з РСЗВ T-300 "Kasirga".