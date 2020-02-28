 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.
"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.
Позачергове засідання призначено на 16:00 4 березня 2020 року.
Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання не вказано.
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- А давайте санки поменяем на коньки!
- Зачем?
- Санки плохо едут - нужны коньки!
- А может сперва определиться в каких соревнованиях мы участвуем и какова цель, а уже потом подбирать экипировку под это и игроков?
... Осенью может оказаться, что мы сменили санки на коньки для команды танцоров, участвуя в мотокроссе...
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах
і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
-Ми не відступаємо від своїх принципів - боремося з корупцією до її повного знищення. Український уряд захищає бізнес, який працює по-чесному. Ті ж, хто нечесно платить податки, зустрінуть жорсткий опір із боку держави.
Квартал 95 пробовал наказать....
Першим посадять Зеленського.
За зраду Батьківщині.