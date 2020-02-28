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 Політика України
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Все про:ВР (7130) Зеленський (4642) Разумков Дмитро (390)

 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання

4 березня Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

Позачергове засідання призначено на 16:00 4 березня 2020 року.

Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання не вказано.

Читайте також: Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178574
 
 
 Топ коментарі
 
Как можно вообще сравнивать человека который пожертвовал 2 млрд гривен на армию и человека который сдавал позиции нашей армии?
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Миха Чаплыга
44 мин. ·

- А давайте санки поменяем на коньки!
- Зачем?
- Санки плохо едут - нужны коньки!
- А может сперва определиться в каких соревнованиях мы участвуем и какова цель, а уже потом подбирать экипировку под это и игроков?
... Осенью может оказаться, что мы сменили санки на коньки для команды танцоров, участвуя в мотокроссе...
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Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів и надати ім особые повноваження мочити...
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засідання питання про розгляд декількох проєктів законів і щодо Кабінету міністрів України повноваження суду - грабити бизнес
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Вот это возбудил порохоботов, сколько версий и ни одной про Портного, будет Портнов самым главным над главными прокурорами, а судейский корпус распустят.
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Майстри паніки.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах

і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
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Гончарук
-Ми не відступаємо від своїх принципів - боремося з корупцією до її повного знищення. Український уряд захищає бізнес, який працює по-чесному. Ті ж, хто нечесно платить податки, зустрінуть жорсткий опір із боку держави.

Квартал 95 пробовал наказать....
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Першим президентом, якого посадять, буде не Порошенко і не Янукович.
Першим посадять Зеленського.
За зраду Батьківщині.
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