 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

Позачергове засідання призначено на 16:00 4 березня 2020 року.

Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання не вказано.

Читайте також: Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков