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 Наукова конференція "Міжнародно-правові читання пам'яті професора Задорожного" відбудеться 26 червня 2020 року в Києві

26 червня в Київському Інституті міжнародних відносин відбудеться наукова конференція пам'яті професора Олександра Задорожного

Як передає Цензор.НЕТ, інформація про захід розміщена в Фейсбуці "Української асоціації міжнародного права".

У повідомленні зазначається: "Українська асоціація міжнародного права запрошує всіх взяти участь у міжнародно-правових читаннях пам'яті професора Олександра Задорожного, які відбудуться 26 червня 2020 у Залі вченої ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1).

З метою участі в міжнародно-правових читаннях просимо до 1 травня 2020 надіслати заявку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця роботи та теми доповіді на електронну адресу УАМП: jusintergentes.uail@gmail.com.

У листі підтвердженні реєстрації будуть надіслані технічні вимоги до тез доповіді. Повідомлення мають бути надіслані на електронну адресу УАМП до 1 червня 2020 року".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178572
 
 
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Великий фахівець режиму ялинковича був. «Достойний». Ще з часів чучми себе «зарекомендував». Тре обов'язково вшанувать на найвищому державному рівні із призначенням стипендій іменних, пенсій родичам покійного... тьху бл@, зеригівська гидота!
Ви там ще діда Мороза з навозу історії відколупайте і вшануйте, Литвина -гниду українського народу не забудьте, гавриша- прохвесора, видатного науковця карамзіна. Їм всім числа немає...
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Як я міг забути: підрахуя-ківалова, «юриста» портнова... цвіт націі. Тільки не української
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