EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1215  26
Матеріали за темою:
Все про:Китай (498) українці (1737) евакуація (289) Пристайко (389) COVID-19 (396)

 Одна з європейських країн може допомогти в евакуації українців, які залишилися в Ухані, - Пристайко

Одна з європейських країн може допомогти евакуювати українців із Китаю.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Крім Китайської Народної Республіки, де були зареєстровані перші випадки, ми, в принципі на сьогодні не плануємо евакуації. Єдине, що ми плануємо - це додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані, і ми думаємо, яким чином їх звідти забрати.

У нас є різні варіанти. На даний момент найбільш доцільним видається залучення допомоги інших країн. Як ви знаєте, Україна допомагала іншим країнам забирати громадян, так діють усі, не тільки ми. У відповідь ми тепер розраховуємо на те, що нам допоможуть теж евакуювати наших громадян. Їх не так багато залишилося", - сказав Пристайко.

Читайте також: Було два варіанти: або об'єкт Нацгвардії в Нових Санжарах, або полігон із казармами, - Аваков про розміщення евакуйованих з Уханя

За словами міністра, евакуація може відбутися найближчими днями.

"У нас є зараз країна європейська, яка пропонує забрати наших громадян з Уханя. Ми, в принципі готові найближчими днями це зробити", - зазначив він.

При цьому Пристайко не виключив, що Україна може провести евакуацію решти громадян України сама.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178571
 
 
 Топ коментарі
 
"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Ухани. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

И шо ж это за страна, загадочный ты наш?
 показати весь коментар
 
И куда их? В Санжары? И правильно туда много презервативов сегодня завезли...первейшее средство от вируса...
 показати весь коментар
 
С момента начала эпидемии в Китае...до момента когда власти Китая ввели карантин в некоторых регионах....прошел месяц....любой мог спокойно от туда уехать...
Но сидели...ждали...чего ждали? Халявного перелета?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В них нав'язливий стереотип - Евакуація й рядитися в жупел рятувальників Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко - Цензор.НЕТ 9521 Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко - Цензор.НЕТ 9521 Їм до розуму неприходить, що вони вивозять тих,хто непотрібен,навіть в Китаї...
 показати весь коментар
 
 
А сколько украинских граждан надо забрать?
 показати весь коментар
 
"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Ухани. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

И шо ж это за страна, загадочный ты наш?
 показати весь коментар
 
 
И куда их? В Санжары? И правильно туда много презервативов сегодня завезли...первейшее средство от вируса...
 показати весь коментар
 
 
С момента начала эпидемии в Китае...до момента когда власти Китая ввели карантин в некоторых регионах....прошел месяц....любой мог спокойно от туда уехать...
Но сидели...ждали...чего ждали? Халявного перелета?
 показати весь коментар
 
 
Їх заманюють спецобслуговуванням й участю в Зешоубятині...
 показати весь коментар
 
 
А ШО ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ЦЕ ВЖЕ НЕ ПРІОРІТЕТ ПРИ ЗЕДЕБІЛАХ щось не розумію Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко - Цензор.НЕТ 2993
 показати весь коментар
 
Думаю что остаться в Китае им безопаснее ,чем вернуться в Украину.
 показати весь коментар
 
 
А почему приставку беспокоят только люди из Китая?По всему миру можно найти заразившихся и здоровых украинских граждан,вон в Италии сколько наших,почему именно из Китая только эвакуировать нужно?
 показати весь коментар
 
 
потому что украинцы хотят умереть счастливо в счастливой стране
 показати весь коментар
 
 
А в Китае они несчастны по мнению пристайки?
 показати весь коментар
 
 
Судя по форумам - не так уж им и хорошо в Азии. А вот с Италии бежать по собственному желанию в голожопую страну... Да ну нафиг. Такое разве в страшном кошмаре присниться.
 показати весь коментар
 
 
Пристайко, а ти в них поцікавився: чи хочуть вони? Бо скільки не читав, то тілько й бачив відмови щодо евакуації... Чи то вже буде примусово?
 показати весь коментар
 
 
Так а що ж ота дєвочка з собачкою? Зєля і тут обдурив?
 показати весь коментар
 
 
Полагаю, что в первом самолете были еще места, чтобы забрать остальных из Ухани. Они тогда не захотели, поэтому еще наш самолет за ними не надо посылать.
 показати весь коментар
 
Нехай залишаються, китайці їх якщо не вилікують то надійно спалять.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору