 Одна з європейських країн може допомогти в евакуації українців, які залишилися в Ухані, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Крім Китайської Народної Республіки, де були зареєстровані перші випадки, ми, в принципі на сьогодні не плануємо евакуації. Єдине, що ми плануємо - це додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані, і ми думаємо, яким чином їх звідти забрати.

У нас є різні варіанти. На даний момент найбільш доцільним видається залучення допомоги інших країн. Як ви знаєте, Україна допомагала іншим країнам забирати громадян, так діють усі, не тільки ми. У відповідь ми тепер розраховуємо на те, що нам допоможуть теж евакуювати наших громадян. Їх не так багато залишилося", - сказав Пристайко.

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За словами міністра, евакуація може відбутися найближчими днями.

"У нас є зараз країна європейська, яка пропонує забрати наших громадян з Уханя. Ми, в принципі готові найближчими днями це зробити", - зазначив він.

При цьому Пристайко не виключив, що Україна може провести евакуацію решти громадян України сама.