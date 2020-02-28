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Все про:МЗС (2065) Сирія (1469) Туреччина (1024) Чавушоглу (31) Пристайко (389)

 Пристайко обговорив із Чавушоглу загибель турецьких військовослужбовців у Сирії

Глави МЗС України і Туреччини Володимир Пристайко та Мевлют Чавушоглу провели телефонну розмову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Під час розмови глава зовнішньополітичного відомства Туреччини детально поінформував про наслідки атаки позицій турецьких збройних сил з боку урядових військ режиму Б.Асада за підтримки РФ у зоні деескалації на території провінції Ідліб", - сказано в повідомленні.

Чавушоглу розповів, що уряд Туреччини робить для стабілізації ситуації на кордоні для того, щоб не допустити в регіоні чергову гуманітарну катастрофу.

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"Вадим Пристайко висловив жаль з приводу загибелі турецьких військовослужбовців, запевнив у підтримці Туреччини з боку України і зазначив солідарність з міжнародними партнерами в необхідності негайного припинення насильства і недопущення нових людських жертв серед військових і цивільних", - повідомили в МЗС.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Також читайте: Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178569
 
 
 Топ коментарі
 
Helgi Sharp с Ol Sharp.
12 ч. ·

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ОБОСТРЕНИЕ. ХРОНИКА ОДНИХ СУТОК.

⚡️27 февраля российские ВВС атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате погибли 33 военных. Общее количество пострадавших и раненых составляет около 100 человек.

⚡️После авиаудара в Турции созвали СНБ. Одновременно пресс-секретарь Эрдогана связался по телефону с советником по нацбезопасности США О'Брайеном.

⚡️Ближе к вечеру турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Асада, а также уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.

⚡️В Госдепе поддержали союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада и России"
.
⚡️Кремлёвские пропагандисты в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок - инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем. Москве никто не верит.

⚡️Вечером член военсовета Турции в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".

⚡️Председатель Партии националистического движения Бахчели выступил за проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.

⚡️По информации местных СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Сегодня-завтра, по версии турецких изданий, парламент страны может объявить войну Сирии. В самой Турции отключены социальные сети, есть проблемы с мобильным интернетом.

⚡️Турция, якобы, открывает границу с Европой для сирийских беженцев. Думаю, одна из форм шантажа.

⚡️В Стамбуле проходит манифестация. Участники акции протеста скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.

❗️Справка:
Союзником Асада, контролирующего только 2/3 Сирии, является Россия, которая оказывает поддержку его армии (САА). Безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью этой войны.
Турция воюет против курдов - чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.
США всегда поддерживали курдов, но в последнее время администрация Трампа заняла более отстранённую по отношению к ним позицию.

❗️ А Украине каким боком?
Любая война - зло. Но когда агрессору приходится переориентировать изрядную долю военных и финансовых средств на другие объекты, Украина оказывается одним из выгодополучателей от такого обострения.
Турция не есть и никогда не будет нашим стратегическим союзником (у неё другие интересы), но в данном случае она не только вынуждает Кремль втягиваться в незапланированные военные действия, но и получает шансы в той или иной степени подключить к этим действиям Североатлантический альянс. Который может, например, закрыть небо над северной Сирией.

Таким образом, Киеву следует рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно сквозь призму выматывания агрессора на фронтах, не связанных с Украиной. Враг моего врага - мой друг. Хоть и ситуативный. Morning!
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Жаль загиблих турецьких вояків. Дуже жаль, що мало гине рюських, іранських та асадовських солдатів. Приємно спостерігати, як забив власну дупіту Ердоган, що останні роки сидів на двох стільцях - Натівському та мокшанському.
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в рашки ядрьонна зброя
вони ж собі навмисне приростили реноме ненормальної бібізяни з великою бімбою - не чіпайте нас, бо рване.
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Эрдоган замочит в сортире РАБссию.Закроет проливы Босфор и Дарднеллы,и Крым станет турецким
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не всё так просто. могли бы так сделать давно бы сделали.
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Жаль загиблих турецьких вояків. Дуже жаль, що мало гине рюських, іранських та асадовських солдатів. Приємно спостерігати, як забив власну дупіту Ердоган, що останні роки сидів на двох стільцях - Натівському та мокшанському.
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Чим голосніше в Лівії та Сирії, тим можливо буде тихіше на Донбасі.
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возможно, но маловероятно. скорее всего из за обострения в Сирии, Европа забьет Х.. на конфликт на Донбассе. Что собственно путину и надо.
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в рашки ядрьонна зброя
вони ж собі навмисне приростили реноме ненормальної бібізяни з великою бімбою - не чіпайте нас, бо рване.
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А Константинополь перейдёт под контроль стихийно возникшей самообороны Византии Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии - Цензор.НЕТ 9353
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турки тоже оч скользкие зоюзники но наводить мосты всегда нужно.
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ЗСУ можуть позичити туркам гармати для знищення мокшанського флоту. Все що маємо...
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"Стугны" стоят на Турецкой бронетхнике.
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Та я ж к тебе как великому оружейнику. Кстати, давно на тебя не стучал полисам. Надо обновить)))) Кстати, умный человек, подскажи, как правильно monkey, или manke? Ну чтобы тебя правильно описать.
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Ты какого шмурдяка снова обожралось, русмартышка?
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Это тот Пристайко, что ждет вывод оккупационных войск с нашей территории уже к осени? А, понятно, что тут скажешь...
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Правило простое: не допускай простоя!
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https://youtu.be/PQbv_QFupEU дети днр - украинцев надо убить
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Порадив здатися кацапам ?
Не провокувати і відійти ?
Підставити другу щоку ?
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перестать стрелять и посмотреть х.лу в бельмы
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Вот турок опешил наверное. - Кто звонит? Какая Пристайка? Что ему надо?
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при петрухе так было
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Турция отключила интернет и объявила всеобщую мобилизацию.
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А могла бы просто сбить несколько самолётов.
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И вновь руский щит на вратах Царьграда?))))
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Краще б він обсудив одночасну атаку- вони,***,в Сирії,а ми- на дамбасе... Але... Кишка тонка... янелох нєсогласіцца...
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Наверное советовал туркам что нужно было перестать стрелять то и жертв небыло бы
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Интересно, и что нагородил этот приставкин.
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Шедевральная фраза Савченко из желтой прессы:
"Если бы людям позволили, скажем, в нашем публичном пространстве высказываться на том языке, на котором им естественно и привычно думать свои мысли, может, мы бы увидели, как они думают. Но когда мы их заставляем говорить на государственном языке, то у меня такое ощущение, что люди эти думать не умеют вообще".

При чем тут язык, если верно последнее - они вообще не думают.
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По турецки "Путин - Ху@ло" будет "Putin - göt deliği".
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Ты слушай Эрдогана :"Мой лучший друг, Великий Владимир". На ютубе есть. А ты желтуху сыплешь.
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Ердоган мог бы поступить очень просто- перекрыть Босфор и пздц кацапскому флоту в черном море, а заодно и Асаду.
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Эрдоган завил : мы воевали с РАБссией 16 раз,будет и 17-ый.Ятаганы словами не бросаются.
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"...Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности". Выступление Эрдогана на этом совещании (все совпадения строго случайны). Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии - Цензор.НЕТ 2638

Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии - Цензор.НЕТ 8227
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
12 ч. ·

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ОБОСТРЕНИЕ. ХРОНИКА ОДНИХ СУТОК.

⚡️27 февраля российские ВВС атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате погибли 33 военных. Общее количество пострадавших и раненых составляет около 100 человек.

⚡️После авиаудара в Турции созвали СНБ. Одновременно пресс-секретарь Эрдогана связался по телефону с советником по нацбезопасности США О'Брайеном.

⚡️Ближе к вечеру турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Асада, а также уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.

⚡️В Госдепе поддержали союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада и России"
.
⚡️Кремлёвские пропагандисты в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок - инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем. Москве никто не верит.

⚡️Вечером член военсовета Турции в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".

⚡️Председатель Партии националистического движения Бахчели выступил за проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.

⚡️По информации местных СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Сегодня-завтра, по версии турецких изданий, парламент страны может объявить войну Сирии. В самой Турции отключены социальные сети, есть проблемы с мобильным интернетом.

⚡️Турция, якобы, открывает границу с Европой для сирийских беженцев. Думаю, одна из форм шантажа.

⚡️В Стамбуле проходит манифестация. Участники акции протеста скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.

❗️Справка:
Союзником Асада, контролирующего только 2/3 Сирии, является Россия, которая оказывает поддержку его армии (САА). Безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью этой войны.
Турция воюет против курдов - чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.
США всегда поддерживали курдов, но в последнее время администрация Трампа заняла более отстранённую по отношению к ним позицию.

❗️ А Украине каким боком?
Любая война - зло. Но когда агрессору приходится переориентировать изрядную долю военных и финансовых средств на другие объекты, Украина оказывается одним из выгодополучателей от такого обострения.
Турция не есть и никогда не будет нашим стратегическим союзником (у неё другие интересы), но в данном случае она не только вынуждает Кремль втягиваться в незапланированные военные действия, но и получает шансы в той или иной степени подключить к этим действиям Североатлантический альянс. Который может, например, закрыть небо над северной Сирией.

Таким образом, Киеву следует рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно сквозь призму выматывания агрессора на фронтах, не связанных с Украиной. Враг моего врага - мой друг. Хоть и ситуативный. Morning!
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та що там обговорювати, 3.14здити їх треба, мусліми показали як треба, а у нас сцикло побіжить у очі фуйлу заглядати.
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БРЕДоносец Путемкин собрался победить Эрдогана с Ятаганами
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А этот придурок, Пристайкин, не хочет обсудить , чуть ли не ежедневную гибель украинцев в зоне ООС..!?
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он доверил тебе это обсуждать на Цензоре
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