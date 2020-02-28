 Пристайко обговорив із Чавушоглу загибель турецьких військовослужбовців у Сирії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
"Під час розмови глава зовнішньополітичного відомства Туреччини детально поінформував про наслідки атаки позицій турецьких збройних сил з боку урядових військ режиму Б.Асада за підтримки РФ у зоні деескалації на території провінції Ідліб", - сказано в повідомленні.
Чавушоглу розповів, що уряд Туреччини робить для стабілізації ситуації на кордоні для того, щоб не допустити в регіоні чергову гуманітарну катастрофу.
"Вадим Пристайко висловив жаль з приводу загибелі турецьких військовослужбовців, запевнив у підтримці Туреччини з боку України і зазначив солідарність з міжнародними партнерами в необхідності негайного припинення насильства і недопущення нових людських жертв серед військових і цивільних", - повідомили в МЗС.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
Этих жаль ? такие же с имперскими амбициями ,как кацапы
вони ж собі навмисне приростили реноме ненормальної бібізяни з великою бімбою - не чіпайте нас, бо рване.
Не провокувати і відійти ?
Підставити другу щоку ?
"Если бы людям позволили, скажем, в нашем публичном пространстве высказываться на том языке, на котором им естественно и привычно думать свои мысли, может, мы бы увидели, как они думают. Но когда мы их заставляем говорить на государственном языке, то у меня такое ощущение, что люди эти думать не умеют вообще".
При чем тут язык, если верно последнее - они вообще не думают.
12 ч. ·
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ОБОСТРЕНИЕ. ХРОНИКА ОДНИХ СУТОК.
⚡️27 февраля российские ВВС атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате погибли 33 военных. Общее количество пострадавших и раненых составляет около 100 человек.
⚡️После авиаудара в Турции созвали СНБ. Одновременно пресс-секретарь Эрдогана связался по телефону с советником по нацбезопасности США О'Брайеном.
⚡️Ближе к вечеру турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Асада, а также уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.
⚡️В Госдепе поддержали союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада и России"
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⚡️Кремлёвские пропагандисты в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок - инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем. Москве никто не верит.
⚡️Вечером член военсовета Турции в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".
⚡️Председатель Партии националистического движения Бахчели выступил за проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.
⚡️По информации местных СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Сегодня-завтра, по версии турецких изданий, парламент страны может объявить войну Сирии. В самой Турции отключены социальные сети, есть проблемы с мобильным интернетом.
⚡️Турция, якобы, открывает границу с Европой для сирийских беженцев. Думаю, одна из форм шантажа.
⚡️В Стамбуле проходит манифестация. Участники акции протеста скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.
❗️Справка:
Союзником Асада, контролирующего только 2/3 Сирии, является Россия, которая оказывает поддержку его армии (САА). Безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью этой войны.
Турция воюет против курдов - чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.
США всегда поддерживали курдов, но в последнее время администрация Трампа заняла более отстранённую по отношению к ним позицию.
❗️ А Украине каким боком?
Любая война - зло. Но когда агрессору приходится переориентировать изрядную долю военных и финансовых средств на другие объекты, Украина оказывается одним из выгодополучателей от такого обострения.
Турция не есть и никогда не будет нашим стратегическим союзником (у неё другие интересы), но в данном случае она не только вынуждает Кремль втягиваться в незапланированные военные действия, но и получает шансы в той или иной степени подключить к этим действиям Североатлантический альянс. Который может, например, закрыть небо над северной Сирией.
Таким образом, Киеву следует рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно сквозь призму выматывания агрессора на фронтах, не связанных с Украиной. Враг моего врага - мой друг. Хоть и ситуативный. Morning!