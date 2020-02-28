 Пристайко обговорив із Чавушоглу загибель турецьких військовослужбовців у Сирії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Під час розмови глава зовнішньополітичного відомства Туреччини детально поінформував про наслідки атаки позицій турецьких збройних сил з боку урядових військ режиму Б.Асада за підтримки РФ у зоні деескалації на території провінції Ідліб", - сказано в повідомленні.

Чавушоглу розповів, що уряд Туреччини робить для стабілізації ситуації на кордоні для того, щоб не допустити в регіоні чергову гуманітарну катастрофу.

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"Вадим Пристайко висловив жаль з приводу загибелі турецьких військовослужбовців, запевнив у підтримці Туреччини з боку України і зазначив солідарність з міжнародними партнерами в необхідності негайного припинення насильства і недопущення нових людських жертв серед військових і цивільних", - повідомили в МЗС.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

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