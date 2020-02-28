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 Політика України
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Все про:Новіков (103) Порошенко (11579) ДБР (922) Головань Ігор (38)

 Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка

Справи, які наплодило ДБР за заявами поплічника Януковича Портнова та інших представників "п’ятої колони" Кремля, мають на меті створити відповідну картинку для суспільства і продовжувати політичний тиск на лідера опозиційної партії Петра Порошенка.

Про це заявили адвокати п’ятого Президента Ілля Новіков та Ігор Головань під стінами ДБР, де відбулася багатогодинна акція проти політичних переслідувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Я думаю, що мало в кого є сумніви, що звернення слідчих ДБР, які знаходяться в Шевченківському районі, саме до Печерського суду, відомого своїми одіозними рішеннями, це виключно штучний, протиправний і шахрайський метод. Саме тому ми оскаржили ухвали про привід. Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності", – повідомив Головань.

Новіков наголосив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів. "Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував".

Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.

"Як з’ясувалося з офіційного документа, який отримала суддя Шевченківського районного суду міста Києва, слідча Сєргєєва, яка так хотіла побачити Петра Порошенка у себе на допиті, терміново відбула у відпустку", – зазначив Головань.

"Причина дуже проста. Вона сьогодні мала виступити в Шевченківському суді і відповісти на питання – чому вона не припинила справу, яку за всіма законами і здоровим глуздом мала б припинити. Щоб на ці питання не відповідати, вона таким чином сховалась від свого власного широко анонсованого допиту", – переконаний Новіков.

"Вони лякаються правди, навіть в такому другорядному питанні, де саме вони знаходяться. Бо вони бояться, що не дай Бог їхня справа піде не до Печерського суду, не до того судді, який підготовлений до неї і щось буде не так. Вони цього дуже бояться", – наголосив Новіков.

"Ми знаємо, і це вже не заперечує ні старе керівництво ДБР, ні нове, що фактично всі ці кримінальні провадження є політичним переслідуванням і вони спрямовані стосовно Петра Порошенка" – підсумував Головань.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував за підтримку всім людям, небайдужим до того, що в країні посилюються політичні репресії. Зокрема і за те, що впродовж кількох годин учасники акції не розходились з-під будівлі ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178566
 
   
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нтересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения."Нагел Херр.
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зейло посіпаки обдристались, як гніди кацапські!!!! Молодець, Петро, нищимо прокацапську наволочь!!!!
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Таинственные украинские хакеры, взломавшие почту Владислава Суркова, сняли балаклавы и назвали свои настоящие имена.
Это произошло после того, как полиция и СБУ пришли к ним с обысками
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так там кацабов повно... це просто жах((
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Це шо ж виходить: асланбекович пожалівся на це зеоманському та аваку й попросив їх приструнити?
Може зебуба зі своїм не розмінним ахкакой-міністром а заодно й бєніним компаньоном скоро будуть вказівки Кремля по ліквідації патріотів виконувати? Ну, принаймі, зараз все про це свідчить
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Отже, підсумок сьогоднішнього дня:
Порох VS "слуги народу"
...
Порох WINS

Вітання, пане гетьмане!
(про всяк випадок, це констатація об'єктивного факту. Зе-фани, хоч наберіться трохи мужності визнати поразку. Ми ж не скиглили, коли ваш переміг у квітні...)
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А у зелебобиков президент до сих пор не поменялся.
Подсознательная тяга к сильному лидеру!
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Скажешь "гоп", как перескочишь.
И у кого это он выиграл? Запрмни, порохобот, если Зеленский не будет бороться с коррупцией, его так же переизберут. Но не на порошенко.
Потому что порошенкому, брехуну и обещальщику, люди уже не поверят никогда.
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Єврейські манси такі єврейські манси. Шо там бабця Бєня? Від горя напьється кохве?

Зебіли, вас в черговий раз розвели, як кошенят. Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 4665
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"Попал в говно, так не чирикай" (с) Салах ад-Дин (Саладин), 1138 - 1193

Немає мужності навіть визнати, що ваші "сажатєлі" ріденько всерилися?
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"Причина очень проста. Она сегодня должна была выступить в Шевченковском суде и ответить на вопрос - почему она не прекратила дело, которое по всем законам и здравому смыслу должна была бы прекратить. Чтобы на эти вопросы не отвечать, она таким образом спряталась от своего собственного широко анонсированного допроса", - убежден Новиков.

...
Тьху! Які ж вони дрібні, ниці та боягузливі. В цьому вся суть "слуг народу". Тут навіть слово "гопота" не годиться, бо у справжньої old school босоти взагалі-то було заведено відповідати за слова і вчинки.
А це щось, як то кажуть, "мелкотравчатое". Найменша неприємна ситуація, треба визнати свою невдачу чи неправоту - лише й можуть "пропетлять" та "проморозиться". Оце справді гидкі "людішкі". Приклад з життя: щось набокопорить - і одразу перестає реагувати на дзвінки/меседжі, міняє сімку... А потім - "ой мля, батарея села! ой, динамик поломался! веришь, неделю в скайп не заходил!"
З такими склизькими персонажами краще не мати жодних справ. І тому особливо гидко, що такі зараз керують державою.
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Порошенко так и не понял, почему люди его не выбрали и уже не выберут никогда. Потому что он не хотел бороться с коррупцией.
Мало того, под конец каденции отменил закон о наказании за незаконное обогащение.
Но он упорно надеется на то, что он еще будет на троне.
Но, даже если Зеленский обгадится так же, как порошенко, и не будет, как и он, бороться с коррупцией, то порошенко уже не выберут. Наелись его по самое не хочу.
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Ти протягом 5 років випробовував борошна та зубожіння, поки Порох був президентом?
Впевнений, при цьому було що є і пити в холодильнику, газ та вода в сурмах і харчування в розетках. І з ворожих стовбурів ніщо не прилітало, так?
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