 Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка

Про це заявили адвокати п’ятого Президента Ілля Новіков та Ігор Головань під стінами ДБР, де відбулася багатогодинна акція проти політичних переслідувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Я думаю, що мало в кого є сумніви, що звернення слідчих ДБР, які знаходяться в Шевченківському районі, саме до Печерського суду, відомого своїми одіозними рішеннями, це виключно штучний, протиправний і шахрайський метод. Саме тому ми оскаржили ухвали про привід. Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності", – повідомив Головань.
Новіков наголосив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів. "Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував".
Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.
"Як з’ясувалося з офіційного документа, який отримала суддя Шевченківського районного суду міста Києва, слідча Сєргєєва, яка так хотіла побачити Петра Порошенка у себе на допиті, терміново відбула у відпустку", – зазначив Головань.
"Причина дуже проста. Вона сьогодні мала виступити в Шевченківському суді і відповісти на питання – чому вона не припинила справу, яку за всіма законами і здоровим глуздом мала б припинити. Щоб на ці питання не відповідати, вона таким чином сховалась від свого власного широко анонсованого допиту", – переконаний Новіков.
"Вони лякаються правди, навіть в такому другорядному питанні, де саме вони знаходяться. Бо вони бояться, що не дай Бог їхня справа піде не до Печерського суду, не до того судді, який підготовлений до неї і щось буде не так. Вони цього дуже бояться", – наголосив Новіков.
"Ми знаємо, і це вже не заперечує ні старе керівництво ДБР, ні нове, що фактично всі ці кримінальні провадження є політичним переслідуванням і вони спрямовані стосовно Петра Порошенка" – підсумував Головань.
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував за підтримку всім людям, небайдужим до того, що в країні посилюються політичні репресії. Зокрема і за те, що впродовж кількох годин учасники акції не розходились з-під будівлі ДБР.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения."Нагел Херр.
Это произошло после того, как полиция и СБУ пришли к ним с обысками
Може зебуба зі своїм не розмінним ахкакой-міністром а заодно й бєніним компаньоном скоро будуть вказівки Кремля по ліквідації патріотів виконувати? Ну, принаймі, зараз все про це свідчить
Порох VS "слуги народу"
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Порох WINS
Вітання, пане гетьмане!
(про всяк випадок, це констатація об'єктивного факту. Зе-фани, хоч наберіться трохи мужності визнати поразку. Ми ж не скиглили, коли ваш переміг у квітні...)
Подсознательная тяга к сильному лидеру!
И у кого это он выиграл? Запрмни, порохобот, если Зеленский не будет бороться с коррупцией, его так же переизберут. Но не на порошенко.
Потому что порошенкому, брехуну и обещальщику, люди уже не поверят никогда.
Зебіли, вас в черговий раз розвели, як кошенят.
Немає мужності навіть визнати, що ваші "сажатєлі" ріденько всерилися?
...
Тьху! Які ж вони дрібні, ниці та боягузливі. В цьому вся суть "слуг народу". Тут навіть слово "гопота" не годиться, бо у справжньої old school босоти взагалі-то було заведено відповідати за слова і вчинки.
А це щось, як то кажуть, "мелкотравчатое". Найменша неприємна ситуація, треба визнати свою невдачу чи неправоту - лише й можуть "пропетлять" та "проморозиться". Оце справді гидкі "людішкі". Приклад з життя: щось набокопорить - і одразу перестає реагувати на дзвінки/меседжі, міняє сімку... А потім - "ой мля, батарея села! ой, динамик поломался! веришь, неделю в скайп не заходил!"
З такими склизькими персонажами краще не мати жодних справ. І тому особливо гидко, що такі зараз керують державою.
Мало того, под конец каденции отменил закон о наказании за незаконное обогащение.
Но он упорно надеется на то, что он еще будет на троне.
Но, даже если Зеленский обгадится так же, как порошенко, и не будет, как и он, бороться с коррупцией, то порошенко уже не выберут. Наелись его по самое не хочу.
Впевнений, при цьому було що є і пити в холодильнику, газ та вода в сурмах і харчування в розетках. І з ворожих стовбурів ніщо не прилітало, так?