 Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка

Про це заявили адвокати п’ятого Президента Ілля Новіков та Ігор Головань під стінами ДБР, де відбулася багатогодинна акція проти політичних переслідувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Я думаю, що мало в кого є сумніви, що звернення слідчих ДБР, які знаходяться в Шевченківському районі, саме до Печерського суду, відомого своїми одіозними рішеннями, це виключно штучний, протиправний і шахрайський метод. Саме тому ми оскаржили ухвали про привід. Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності", – повідомив Головань.

Новіков наголосив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів. "Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував".

Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.

"Як з’ясувалося з офіційного документа, який отримала суддя Шевченківського районного суду міста Києва, слідча Сєргєєва, яка так хотіла побачити Петра Порошенка у себе на допиті, терміново відбула у відпустку", – зазначив Головань.

"Причина дуже проста. Вона сьогодні мала виступити в Шевченківському суді і відповісти на питання – чому вона не припинила справу, яку за всіма законами і здоровим глуздом мала б припинити. Щоб на ці питання не відповідати, вона таким чином сховалась від свого власного широко анонсованого допиту", – переконаний Новіков.

"Вони лякаються правди, навіть в такому другорядному питанні, де саме вони знаходяться. Бо вони бояться, що не дай Бог їхня справа піде не до Печерського суду, не до того судді, який підготовлений до неї і щось буде не так. Вони цього дуже бояться", – наголосив Новіков.

"Ми знаємо, і це вже не заперечує ні старе керівництво ДБР, ні нове, що фактично всі ці кримінальні провадження є політичним переслідуванням і вони спрямовані стосовно Петра Порошенка" – підсумував Головань.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував за підтримку всім людям, небайдужим до того, що в країні посилюються політичні репресії. Зокрема і за те, що впродовж кількох годин учасники акції не розходились з-під будівлі ДБР.