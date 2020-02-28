 Ризик поширення коронавірусу підвищено до "дуже високого", - ВООЗ

Про це глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на пресконференції в Женеві у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику наслідків COVID-19 у світі до рівня "дуже високий", - сказав він.
Гебреєсус додав, що з'являється дедалі більше випадків зараження і поширення вірусу в різних країнах викликає серйозне занепокоєння.
Згідно з останніми даними, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість тих, що заразилися новим коронавірусом досягла 4 184, збільшившись за добу на 654 виявлені випадки захворювання.
У Китаї з грудня кількість жертв коронавірусу становить 2 788 осіб, зареєстровано 78 824 випадків захворювання.
Такі люди як ти-головна цінність партії СН!
Вот хочу пойти сделать флюорограмму тоже. Сделают ли мне её, если я не подписывала договор с врачом? (Есть на то свои причины). И сколько это удовольствие будет стОить?) Спасибо всем, кто откликнется).
А это он уже решает , есть настроение - даст направление , а не захочет не даст .
Но скорая помощь всегда помогает!, если к своему семейному врачу не могу попасть, то на скорой в любое время суток тебя примут без проблем . И анализы и рентген всё сделают бесплатно.
легковажить прикладом Китаю.
у 20-25 разів..
Люди реально в шоке!.. некоторые даже крестятся..
Следующий шаг - объявление глобальной пандемии.
At least 210 coronavirus patients have died in Iran - far more than officially admitted - Iranian health sources tell BBC
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· 1 ч
Щонайменше 210 хворих на коронавірус померли в Ірані - набагато більше, ніж офіційно визнано, - розповідають іранські джерела охорони здоров'я BBC