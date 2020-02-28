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 Ризик поширення коронавірусу підвищено до "дуже високого", - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила до "дуже високого" рівня оцінку ризику поширення у світі нового типу коронавірусу COVID-19.

Про це глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на пресконференції в Женеві у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику наслідків COVID-19 у світі до рівня "дуже високий", - сказав він.

Гебреєсус додав, що з'являється дедалі більше випадків зараження і поширення вірусу в різних країнах викликає серйозне занепокоєння.

Читайте також: "Дякую доктору Ніна і службі безпеки Грузії", - "Хвилинку! Він нездужає!", - іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили до журналістів у Грузії. ВIДЕО

Згідно з останніми даними, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість тих, що заразилися новим коронавірусом досягла 4 184, збільшившись за добу на 654 виявлені випадки захворювання.

У Китаї з грудня кількість жертв коронавірусу становить 2 788 осіб, зареєстровано 78 824 випадків захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178563
 
 
 Топ коментарі
 
у скалецкой запас гандонов на четыре месяца
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Ахах. Недавно главный чорт из ВОЗ рассказывал что коронавирус пошел на спад
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Случай из местной пликлиники. 26 февраля 2020. Пришел парень в регистратуру. Спрашивает - можно ли сделать флюорограмму, а то в груди болит? Его отправили в кабинет на первом этаже. Там сказали идти за направлением к своему участковому. А парень неместный (и таких случаев очень много). Тогда идите на седьмой этаж - там сделайте. Пошел туда. Там его НЕ приняли и отправили к себе домой за 270 километров - к своему доктору. Вот такая история. Спасибо всем за реформу, ити её мать. (И это во время эпидемии того же гриппа!! Не говоря уже о...) Бесчувственные твари, а не врачи. Поговаривают, что если бы парень дал несколько гривен (20...30...), то всё бы сделали и еще бы и снимок в руки дали, ну или написали бы результат, стОит волноваться или нет). Он поехал вчера домой. Сделал флюорограмму. Оказалось, что у него замутнение легкого. Типа курит много... А что там на самом деле... Страшно.
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у скалецкой запас гандонов на четыре месяца
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Два ящика не значит на четыре месяца. Они их быстро тратит. Как там зеля рассказывал, "со всех сторон в любом количестве"? Ну вот.
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Что нам ВОЗ? У зеленых клоунов коронавирус вообще не существует, это выдумки.
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Закончатся члены слуги - наберет гандонов из блокам за жиддя.
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Ти молодець. Правильно що віриш партії та Богуцкой, а не ВОЗ.
Такі люди як ти-головна цінність партії СН!
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дурак. ты. я верю своим мозгам. кое у кого такой возможности нет. сочувствую. могу помочь.
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ну если написал, наверное и перечитать можешь...
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Ахах. Недавно главный чорт из ВОЗ рассказывал что коронавирус пошел на спад
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Данилов явно практикует. И начал задолго до коронавируса.
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Впопучленцы в ожидании коронавируса сметают товары с полок "МЕТРО". Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8991
Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6776
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Пускай каждый год стоят макет Метро из фанеры и торжественно штурмуют. А потом грызут балыки и хамон из фанеры.
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какаяразница? у нас зеленій рай, где никто не заразился и никогда не заразится ... нам даже тесты нах нужны
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Случай из местной пликлиники. 26 февраля 2020. Пришел парень в регистратуру. Спрашивает - можно ли сделать флюорограмму, а то в груди болит? Его отправили в кабинет на первом этаже. Там сказали идти за направлением к своему участковому. А парень неместный (и таких случаев очень много). Тогда идите на седьмой этаж - там сделайте. Пошел туда. Там его НЕ приняли и отправили к себе домой за 270 километров - к своему доктору. Вот такая история. Спасибо всем за реформу, ити её мать. (И это во время эпидемии того же гриппа!! Не говоря уже о...) Бесчувственные твари, а не врачи. Поговаривают, что если бы парень дал несколько гривен (20...30...), то всё бы сделали и еще бы и снимок в руки дали, ну или написали бы результат, стОит волноваться или нет). Он поехал вчера домой. Сделал флюорограмму. Оказалось, что у него замутнение легкого. Типа курит много... А что там на самом деле... Страшно.
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В Україні медрехворма по типу англійської. Одна біда, що завдяки цій реформі населення України може скоротитися до чисельності жителів Уельсу.
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Я знаю случай похлеще. Пришла бабушка в регистратуру с болью в груди, записаться к семейному врачу, ее отправили домой и сказали что врач не принимает уже сегодня, бабушка ходила ходила и ушла, а ночью вызвали скорую, у бабушки инфаркт и она умерла, не спасли. Вопрос, в чем эффективность работы поликлиники и семейных врачей, если человека с болью в груди выставили на улицу?
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Как было гадкое отношение к людям,так и осталось таким же, если не хуже.
Вот хочу пойти сделать флюорограмму тоже. Сделают ли мне её, если я не подписывала договор с врачом? (Есть на то свои причины). И сколько это удовольствие будет стОить?) Спасибо всем, кто откликнется).
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Сказать гадкое отношение это не сказать ничего Вы попробуйте попросить направление к специалисту Ага Щас Вам дадут разогнались тут перед Вами бох в виде семейного дохтура оно все знает как Вас отправить в поминальную службу Ризик поширення коронавірусу підвищено до "дуже високого", - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2374
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В Испании также , чтоб попасть к специалисту , то только через семейного врача. 😡
А это он уже решает , есть настроение - даст направление , а не захочет не даст .
Но скорая помощь всегда помогает!, если к своему семейному врачу не могу попасть, то на скорой в любое время суток тебя примут без проблем . И анализы и рентген всё сделают бесплатно.
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что Вы мне рассказываете про Европу тут у нас и скорую вызвать надо что то придумать чтобы она приехала У нас к семейному доктору по записи за две недели А вы знаете что может быть за две недели есть вариант в платную но это уже по своему бюджету Ризик поширення коронавірусу підвищено до "дуже високого", - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3077
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але дехто вважає що це жарт
легковажить прикладом Китаю.
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Я помітив що троллі з ;ЗЕ!-діджитал; всі доказують що коронавірусу не існує. У кацапів те саме пишуть ольгінці. Певно, одна методичка.
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Это к дебилке (сказано по мере возможности корректно) депутату СН Смаглюк это у нее пиар ход Ризик поширення коронавірусу підвищено до "дуже високого", - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6515
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Сигнал спекулянтам масками взвинтить цены.
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Следующий раз будет очень-очень высокий
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короновирус в виде Макса Нефедова (Главы Таможни) уже в Киеве..
Люди реально в шоке!.. некоторые даже крестятся..
Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6204
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на сколько я слышал, у Нефедова ламберсексуалвирус.. это стиль "городского ухоженного дровосека".. Это конечно пипец, как мне кажется..
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перемещение народа не ограничено, авиасообщения тоже. Поезда, автобусы возят разных путешественников.
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Странное дело.ю везде вокруг нас он есть .а у нас нет !??
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почитай смертность от гриппа и сравни ну хотя бы с 2019,2018,2017 годами
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у нас тест систем нет, кроме пары обл. центров. Поэтому все здоровы)))
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Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ

Следующий шаг - объявление глобальной пандемии.
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воз это как говорил дед мороз ,,,на одном из зело каналов ,простите за мой французский ! сборище ******* !!! где они были когда эта зараза началась почему не перекрыли выезд из китая бизнесменов и всяких тупистов ,а щас они повышают ,,,пусть они себе гиляку, мрази ,повыше поищут ,ублюдки !!!
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BBC Breaking News

At least 210 coronavirus patients have died in Iran - far more than officially admitted - Iranian health sources tell BBC

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@BBCBreaking
· 1 ч
Щонайменше 210 хворих на коронавірус померли в Ірані - набагато більше, ніж офіційно визнано, - розповідають іранські джерела охорони здоров'я BBC
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