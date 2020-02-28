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 Суспільство
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Все про:викрадення (382) Вербицький (30) Євромайдан (671) Луценко Ігор (126) Офіс генерального прокурора (117)

 Фігуранту справи про викрадення активістів Євромайдану Луценка і Вербицького пред'явили підозру, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру учаснику злочинної організації, яка в період січня-лютого 2014 року чинила насильницьку протидію мирним акціям протестів, а також здійснювала викрадення і тортури активних учасників.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу ОГП.

Про підозру повідомили за підсумками досудового розслідування кримінального провадження за фактами викрадення і тортур учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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У зв'язку з тим, що підозрюваний не з'явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на його затримання. Для цього вживаються заходи.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178562
 
 
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ну і фуй...- зЄля їх і так як що що то випустить кацапам ...
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У Похищение и убийство! - Вербицкого сволочи пытали и убили.
Подозрение через 6 лет!- Это как?
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Как, как? Как корова по асфальту ляп, ляп. Надо ж что-то сказануть, если результатов нет.
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Підозрюваний, я так розумію - "нєустановтєноє ліцо". Нє? Не те, що підозрювані Антоненко, Дугар, Кузьменко...
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А как там поживает отрезанное УХО хероя БУЛАТОВА ?
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Я відразу, а зараз впевненний, що не спроста Вербицького зв'язанного, з перебитими ногами, поломаними ребрами викинули в (!!!!) лісі, а Ігоря Луценка, який до речі не "впізнавав" бандюків на допиті, викинули, хочь і з вибитим зубом (зуб зламанний) БІЛЯ СЕЛА (!!!)
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