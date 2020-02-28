 Зеленський і медіагрупи домовилися до 16 березня запустити незакодовані супутникові версії українських телеканалів. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави наголосив, що це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.
"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – сказав Зеленський.
За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.
"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони "глушили" наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.
"Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", – підкреслив він.
Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення. Також "ЗЕОНБУД" до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.
Президент і представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.
"Ми дуже хочемо, щоб це справді була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом", – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.
Учасники зустрічі домовилися залучити РНБО для координації зусиль з медіагрупами щодо боротьби з порушеннями авторського права. Глава держави поставив завдання секретарю РНБО проконтролювати виконання домовленостей.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах
і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
https://www.youtube.com/watch?v=kJdfy1v6zOk
-
В штаны тебе нагадил!
ТОМУЩО не фиг себя считать небожителями и вершителями судеб 😀😀😀
Якщо ти готовий дивитися орда-ТВ, до чого тут кодування?
Это же рекламодатель не стал договора подписывать .
А когда-то запрещали .
Опять украинские компании не зарабатывают
А взагалі відмовився від телебачення вже років з 5 тому.
Все цікаве за великого бажання можна й так знайти в інтернеті.
Он поблагодарил за подарок, отметив, что в одном знании заперты 103 человека и чуть меньше половины из них женщины.
"Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/361816-evakuirovannym_iz_kitaja_peredali_v_novye_sanhary_partiju_prezervativov
...
Нє.Не допоможе.
Тобто коли люди криком кричали "Що ви, тварюки, робите? Ви ж залишаєте окуповані території без українських каналів!", то ви навіть РНБО не скликали, щоб розглянути це питання, а тепер "глубокая озабоченность"? Шо ж ви, курва, за тварюки такі?
Я тєлік уже 11 років не дивлюся.
Гы, засекал время звонка на другого оператора.
Так ровно на 4 множит.
Ушел с киевстара нах.
При капитализьме народ с радостью оплачивает рекламу?
Каналы из паРаши со спутника транслируются свободно.... плейлистов IPTV бесплатных в инете навалом....сотни каналов...а украинских нет...и со спутника нет...
Это реально преступление во время войны...
Поднять могли только, что бы компенсировать свои затраты на оборудование, но это - копейки.
Тут, скорее, можно сказать, что нашли предлог.
когда мы ввели налог на воздух, они стали меньше дышать! (с)
Со специализованного форума...