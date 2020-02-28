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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4642) мовлення (119) телебачення (413)

 Зеленський і медіагрупи домовилися до 16 березня запустити незакодовані супутникові версії українських телеканалів. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних українських медіагруп. Учасники заходу обговорили проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їхніх телеканалів з 29 січня цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і медіагрупи домовилися до 16 березня запустити незакодовані супутникові версії українських телеканалів 01

Глава держави наголосив, що це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.

"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – сказав Зеленський.

За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.

"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони "глушили" наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив глава держави.

Зеленський і медіагрупи домовилися до 16 березня запустити незакодовані супутникові версії українських телеканалів 02

Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

"Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", – підкреслив він.

Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення. Також "ЗЕОНБУД" до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Президент і представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.

Зеленський і медіагрупи домовилися до 16 березня запустити незакодовані супутникові версії українських телеканалів 03

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"Ми дуже хочемо, щоб це справді була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.

Учасники зустрічі домовилися залучити РНБО для координації зусиль з медіагрупами щодо боротьби з порушеннями авторського права. Глава держави поставив завдання секретарю РНБО проконтролювати виконання домовленостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178560
 
 
 Топ коментарі
 
Это полный дебилизм. Сначала создать проблему на ровном месте, а потом ее "успешно" решать. Мозгами и не пахнет. "Show Must Go On"
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Вначале делают, а потом думают , что натворили. А на оборот не пробовали, сначала думать , а потом делать. Или представители Виасат поедут в Крым или лугандон устанавливать свои тюнеры. Или жители оккупированных территорий будут каждый месяц приезжать оплачивать им за телевидение. Отключение тв во время войны больше смахивает на осознанную диверсию в пользу оккупанта.
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тут уже перестаем удивляться - ибо все возможно в этом цирке !
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Тут и к бабке не ходи, но отключенный сигнал, действительно, глушить не надо. Тебе не кажется, Володечка. Так оно и есть.
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Это полный дебилизм. Сначала создать проблему на ровном месте, а потом ее "успешно" решать. Мозгами и не пахнет. "Show Must Go On"
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Они бабла на своих тюнерах срубили...и довольны...теперь можно и раскодировать...
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Майстри паніки.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах

і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
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Называется говорили балакали сіли і заплакали. Несут какую-то чушь, а все останется как есть.Путину уже не надо прикладывать усилия,чтобы украинские граждане смотрели его каналы, сама украинская зеленая власть так сделала, что украинцы имеют возможность смотреть только кацапское ТВ.
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Щирі українці кацап-ТВ не дивляться в будь яких обставинах. А малороси-зебіли нехай хоч задивляться свого путєна.
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шо такое? скоты не смотрят ... "скоты"...бо какие-то скоты ото все закодировали? )))))
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Хотелось бы узнать фамилии идейных вдохновителей, МОЖЕТ ИДЕЯ ИЗ РАШИ ПОДКИНУТА этим дуракам!
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тут уже перестаем удивляться - ибо все возможно в этом цирке !
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класс! с правой стороны (в очочках) посмотрите какая эмоциональная и артистичная !!!
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спасибо за ссылку! просто люкс. Пишут что учительница украинка!! Респект ей и студентам!!!
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Вначале делают, а потом думают , что натворили. А на оборот не пробовали, сначала думать , а потом делать. Или представители Виасат поедут в Крым или лугандон устанавливать свои тюнеры. Или жители оккупированных территорий будут каждый месяц приезжать оплачивать им за телевидение. Отключение тв во время войны больше смахивает на осознанную диверсию в пользу оккупанта.
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Об отключении говорилось еще с 2017-го. Порошенко ничего не сделал.
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І тут Петя винний! Я просто ридаю і плакаю! Якщо на московії все пагане робив Обама, а тепер Трамп, то в нас - Порох: і в ліфтах, і в пдїздах, і в штанях і взагалі будь де! Ну наче Бандера для русні!
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Об отключении эфирного аналогового ТВ шла речь. Потому как это на сегодняшний день не экономично и в энергетическом плане и частотном. Для трансляции одного аналогового телеканала нужна была полоса 8 мгц, сейчас в эту полосу впихивается целых 8 телеканалов и передатчик вещает сразу 8 вместо 1 телеканала.
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На супутниковому зараз теж 8? Раніше на полосі один поток залишали для коррекції.
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он такой легкомысленный...сурков это заметил с первого раза
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А у тебя тяжесть в мыслях: не видишь разницы - легкость в мыслях, и легкомысленный. Ты, наверное, порохобот
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это легкомыслие не только сурков заметил...политические тяжеловесы не видят необходимости встречаться с ветреным, который даже не может бюджет наполнить, не говоря уже о наличии политического капитала
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Вовик одели тебя как ЗЕленую ёлку в серпантин. Теперь РАШКА правит на ТВ украинских мозгов.
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а шош такое шо за кипиш....Неужели сватов и квартал не глядят.....
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ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА - шо: олигархи: хотели заработать? А народ предпочёл смотреть БЕЗ ВАС ? Так и выбросят олигархов и их каналы на помойку вместе с журналистами, редакторами: операторами
ТОМУЩО не фиг себя считать небожителями и вершителями судеб 😀😀😀
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Та ні. Власникам каналів це теж не зовсім вигідно було. Колись така фігня була і в Європі. Наскільки я помню там її підняли власники контенту.
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На ВИОСАТЕ хотели бабло срубить Хрен вам . Будем смотреть НТВ.
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??
Якщо ти готовий дивитися орда-ТВ, до чого тут кодування?
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😀😀😀
Это же рекламодатель не стал договора подписывать .
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Кстати , а на спутниковых каналах в Закарпатье вовсю гоняют рашкины программы.

А когда-то запрещали .
Опять украинские компании не зарабатывают
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Я то понял, что полную фигню, т.к. нихрена не рубишь в вопросе.
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Останній раз дивився зомбоящик у день президентських виборів.
А взагалі відмовився від телебачення вже років з 5 тому.
Все цікаве за великого бажання можна й так знайти в інтернеті.
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Так все и перекочевали в интернет а Г+Г платно никто смотреть не стал. Я его и бесплатно правда не смотрю!
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Видно никто не захотел платно смотреть Г+Г. Вот и хотят раскодировать а приписать заслуги Бубочке ну и бюджет попилить!
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у перший тиждень після кодування був аншлаг за "платними" супутниковими тюнерами ...зебануті хіба що у чергу не ставали ...на другий "запитували" ...тепер тиша ...видно рекламодавці зрозуміли що йух зароблять на ніщих ідіотах ...і попросили "власників" утиху "зіскочити" допоки ще є можливість заробляти на рекламі ...
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...Полтавский центр ВИЧ-СПИДА передал в медцентр "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из Китая, партию презервативов.Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист телеканала "Украина 24" Александр Махов.
Он поблагодарил за подарок, отметив, что в одном знании заперты 103 человека и чуть меньше половины из них женщины.
"Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/361816-evakuirovannym_iz_kitaja_peredali_v_novye_sanhary_partiju_prezervativov
...
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Вместе с аудиторией ушли и рекламодатели, сами себя перехитрили.
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Зеленский договорился. Всем каналам пробашлял. Теперь вещать будут только про похождения славного ишака и славить глупости от его слуг.
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Певно,продюсери Зєліка вирішили,що рейтинги найвеличнішого падають з причин відсутності пінчуківсько-ахмєто-бєніних каналів (5-й з Прямим почали дивитись,ага Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов - Цензор.НЕТ 2620 ).
Нє.Не допоможе.
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"А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились" Источник: https://censor.net.ua/n3178560

Тобто коли люди криком кричали "Що ви, тварюки, робите? Ви ж залишаєте окуповані території без українських каналів!", то ви навіть РНБО не скликали, щоб розглянути це питання, а тепер "глубокая озабоченность"? Шо ж ви, курва, за тварюки такі?
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Жида зеленського тільки ліквідовувати. При цій жидо-раша-владі стаю антисемітом...
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Зелена шмаркля просто звєрь!!! Три роки роботи Питра Олексійовича в унітаз. Нічого святого!!!
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нужно просто перестать кодировать(с) непомнюкто Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов - Цензор.НЕТ 9711
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На фіга тєлік, якщо є інтернет?
Я тєлік уже 11 років не дивлюся.
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"Нафіга", так само, як і "*****", пишеться разом. Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов - Цензор.НЕТ 4432
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Ну, на даче смотрел ящик, бо киевстар там множит реальный трафик на 3-4.
Гы, засекал время звонка на другого оператора.
Так ровно на 4 множит.
Ушел с киевстара нах.
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надо до 16 марта отключить к херам закодированые от вещания, пущай в интернете вещают....эфект будет такой, что они "позавчера" раскодируются
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А Пятый и Прямой показывает....оманский осел наверное офигел когда узнал об этом....
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Народ привык халяве. Вот на этот раз это действительно прямое наследие совка.
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Ну да, ну да.
При капитализьме народ с радостью оплачивает рекламу?
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Дело не в халяве как таковой...
Каналы из паРаши со спутника транслируются свободно.... плейлистов IPTV бесплатных в инете навалом....сотни каналов...а украинских нет...и со спутника нет...
Это реально преступление во время войны...
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Те кто смотрит кацапские каналы все равно их будут смотреть, хоть жовто-блакитные телевизоры им бесплатно выдавай.
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ОК. договорились что вернутся (В ЗАД.) а как быть тогда с провайдерами кабельных сетей которые подняли тарифы до 50 грн всем в связи кодировкой? эти жлобы нам вернут прежние тарифы раз им не прийдётся платить за каналы потому что их откроют? как быть с ними....? или как всегда поднять что поднимали всю жизнь что...а понижать никогда в целом.. засудить сук их этих владельцев деверсантов....((
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Провайдеры всегда платили, независимо от кодировки.
Поднять могли только, что бы компенсировать свои затраты на оборудование, но это - копейки.
Тут, скорее, можно сказать, что нашли предлог.
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ясно... но я после поднятия на 35 грн разговаривал с менеджером и они сказали что каналы закрыли и они стали ещё дороже и мы как и все вынуждены поднять цены на кабельное! связано с кодировкой каналов антен и мол цифра! вот и вся история...главное что связали с этим всем действие с цифрой и кодировкой.ну а мой вопрос остался всёравно актуален! вернут тарифы или нет твари...?
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хахахахах 50 грн это с меня...а с миру по капле получается МОРЕ! что не понятно? 2 месяца до этого мой провайдер поднял на 20 грн мой тариф. спустя этого новшества ещё на 50=70. за какой фуй я спрашиваю....? вот и вся история, жалко у пчёлки. а справедливость спрашиваю где?
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к стати Петров. я пенсионер.у меня интернет с кабельным 230 грн +2 мобилки карты равно 350 грн.куча болячек и другого расходов .а пенсия 1640 грн! не хочешь помочь мне и поделиться со мной своими доходами на лекарство раз тебе пофиг все тарифы....?((
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я могу тебе массу услуг найти за 50 грн , абонент плата за автобусную остановку , за пользование платежным терминалом , за пользование тротуарами , за посещение вокзалов , за транспортировку автобуса ,поезда ,самолета на остановку ..... и т д ,вы всем этим пользуетесь почему не платить ?
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вы за воздух забыли. Он же не бесплатный!
когда мы ввели налог на воздух, они стали меньше дышать! (с)
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Медиагруппы г+г и цвинтер снимут бисс кодировку со своих международных версий, которая и так открывается за 10 секунд, и будет для зебилов очередная придуманная перемога...
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Модуляцию, кстати, они откатывать на старую не будут. То есть, даже открытые международные версии этих каналов большинство простого нарида попросту не увидит... Зеленський і медіагрупи домовилися до 16 березня запустити незакодовані супутникові версії українських телеканалів - Цензор.НЕТ 3347
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Я говорил это сразу ,что дурь через месяц пройдет ,не в том месте гешефтом занялись , народ платить не будет
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да же очень , откроют сигнал не кодированный в международном формате на спутнике, больше и ничего не надо
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Госпади. Да он и сейчас открытый. Бисс кодировка давно взломана.

Со специализованного форума...

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Да все это делалось спецом для поднятия упавшего рейтинга ждзепрезика : мол плохие бояре сигнал закодировали, а добрый царь настучал им по жопам и приказал вернуть все назад. ))
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надо было прыгнуть на граблю чтобы понять что она больно бьёт по лбу...дегенераты зеленые...
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Блин, ну как можно додуматься до того, чтоб закодировать украинские телеканалы. Это уже пахнет преступлением, чем бл@дь думают эти тупые депутаты, эта "новая" власть, ума нету, а всё же рвутся к власти, российские смотри, а украинские нет.
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с таким рейтингом надо Слугу народа - 2 запускать .
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