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 Антикорупційний суд відсторонив від посади підозрюваного у хабарництві голову Чернівецької облради Мунтяна

Антикорупційний суд відсторонив від займаної посади голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, підозрюваного в отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"28 лютого 2020 р Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора #САП і відсторонила голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

Термін відсторонення суд визначив у межах терміну досудового розслідування - до 4 квітня 2020 року.

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Також Апеляція ВАКС залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким до Мунтяна застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень застави.

Нагадуємо, за даними слідства, в липні минулого року Мунтян вимагав у підприємця $400 тис. за передачу в оренду оздоровчого комплексу. З серпня по жовтень 2019 року він отримав від бізнесмена $180 тис., що було задокументовано правоохоронцями.

Рішення про запобіжний захід Мунтяну ВАКС виніс 13 лютого. Крім сплати застави, він повинен не відлучатися з м.Чернівці без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваними у справі і зі свідками; здати на зберігання паспорти і носити електронний браслет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178555
 
 
 Топ коментарі
 
Сльози нє дают мнє гаваріть і чітать дальше.... Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна - Цензор.НЕТ 8046
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да и у этого чисто римский профиль Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна - Цензор.НЕТ 8622
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Вищий антикорупційний суд. Не хухри - мухри. Ми такий суд поки що судити не можемо.
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не...разве шо по разуму и жадности )))
этот Николаевич а тот Мирчавич (урожденный Мунтяну)
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проклятый расхититель украинской госсобственности! шоб ему жить на одни откаты!
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Сльози нє дают мнє гаваріть і чітать дальше.... Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна - Цензор.НЕТ 8046
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откуда у честного чиновника мУнтяну 10 000 000 грн
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..и так везде..и так давно...и так при всех властях... ..
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Нормально видно себе баблишка намунтил
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а не пишут в сми почему люди в Жмеринке выли. пиут что хулиганы нарушали порядок. а там таких мунтянов вагон и маленькая тележка. но для сн там все в норме кроме хулиганов
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