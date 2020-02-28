 Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві видання Ria-M і MV.org.ua.
Засідання сесії міськради було заплановане на 10 ранку. Крейденко з охороною і прихильниками вже о 9 ранку намагався потрапити в зал, в якому воно мало відбуватися.
"Виявилося, що двері до сесійної зали були ще закриті. Тоді народний депутат став вибивати двері руками і ногами на очах у поліції. Коли правоохоронці стали робити зауваження Володимиру Крейденку, той заявив, що буде писати заяву на поліцейських, які перешкоджають діяльності депутата ВР", - зазначає місцеве видання.
Зламавши двері та опинившись у залі, Крейденко зайняв місце в президії. Виникла сутичка. "Слуга народу" облив одного з місцевих депутатів водою. А прориваючись до трибуни, намагався залізти на стіл.
Сесія міськради тривала 10 хвилин. За всі питання місцеві депутати проголосували пакетом. Питання про тарифи розглянуто не було.
Пресслужба Крейденка на його офіційній сторінці прокоментувала те, що трапилося ось так: "Сьогодні вранці в приміщенні міської ради міста Мелітополя народний депутат Володимир Крейденко прийшов на сесію з метою вирішення питання щодо зниження тарифів на тепло для жителів Мелітополя. Депутати місцевої ради заблокували народного депутата і його прихильників для того, щоб це питання не порушувалося на сесії міської ради. Сама сесія відбулася з грубими порушеннями регламенту".
Володимирові Крейденку 32 роки. Він уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?- В. Высоцкий
выжать из терпил все до копейки чтобы жили от подачки до подачки
и не могли ни перднуть ни вздохнуть
даже интересно сколько еще будут терпеть
напоследок чудил.
Выбил окна и дверь
и балкон уронил.
ЗЕбил обливал депутатов и прыгал по столам: новые видео беспредела "слуги народа" в Мелитополе
В Мелитополе 28 февраля прошла акция, которую анонсировал депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко.
Как пишут местные СМИ, народный избранник организовал провокацию на митинге, который позиционировал как мирный.
Отмечается, что акция была посвящена снижению тарифов на тепло и о ней заранее сообщал Крейденко.
Мероприятие проходило под исполкомом, однако ничего общего с мирным пикетом она не имела. Народный избранник привел с собой на митинг людей, которые устроили потасовку при входе в здание исполкома.
Пришедшие с депутатом люди вырвали камеру у журналиста, который хотел задать вопрос Крейденко.
Журналисты отмечают, что вокруг депутата были люди, которые принимали активное участие в событиях "русской весны" в Мелитополе.Крейденко и его соратники, которых он привел с собой на митинг, выломали двери в сессионный зал, где проходило заседание городского совета.
После этого "слуга народа" побежал за трибуну и занял место председательствующего на сессии. Вместе с ним зашла "группа поддержки" с плакатами.
"Выглядели эти ратователи за снижение тарифов с плакатами сюрреалистично, как сироты из "Двенадцати стульев" - холеные, дорого одетые. У каждого в этой трагикомедии, явно была своя роль", - пишут местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, ,что Крейденко вел себя просто неподобающе, прыгая по столам местных депутатов.