 Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві видання Ria-M і MV.org.ua.

Засідання сесії міськради було заплановане на 10 ранку. Крейденко з охороною і прихильниками вже о 9 ранку намагався потрапити в зал, в якому воно мало відбуватися.

"Виявилося, що двері до сесійної зали були ще закриті. Тоді народний депутат став вибивати двері руками і ногами на очах у поліції. Коли правоохоронці стали робити зауваження Володимиру Крейденку, той заявив, що буде писати заяву на поліцейських, які перешкоджають діяльності депутата ВР", - зазначає місцеве видання.

Зламавши двері та опинившись у залі, Крейденко зайняв місце в президії. Виникла сутичка. "Слуга народу" облив одного з місцевих депутатів водою. А прориваючись до трибуни, намагався залізти на стіл.

Сесія міськради тривала 10 хвилин. За всі питання місцеві депутати проголосували пакетом. Питання про тарифи розглянуто не було.

Пресслужба Крейденка на його офіційній сторінці прокоментувала те, що трапилося ось так: "Сьогодні вранці в приміщенні міської ради міста Мелітополя народний депутат Володимир Крейденко прийшов на сесію з метою вирішення питання щодо зниження тарифів на тепло для жителів Мелітополя. Депутати місцевої ради заблокували народного депутата і його прихильників для того, щоб це питання не порушувалося на сесії міської ради. Сама сесія відбулася з грубими порушеннями регламенту".

Володимирові Крейденку 32 роки. Він уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".

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