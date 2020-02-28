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 Політика України
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Все про:свавілля (43) міськрада (273) Мелітополь (39) Слуга народу (682) Крейденко (1)

 Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко намагався поставити на порядок денний міськради питання про зниження тарифів на тепло. Для цього він зламав двері в сесійний зал, зайняв крісло головуючого та облив одного з місцевих депутатів водою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві видання Ria-M і MV.org.ua.

Засідання сесії міськради було заплановане на 10 ранку. Крейденко з охороною і прихильниками вже о 9 ранку намагався потрапити в зал, в якому воно мало відбуватися.

"Виявилося, що двері до сесійної зали були ще закриті. Тоді народний депутат став вибивати двері руками і ногами на очах у поліції. Коли правоохоронці стали робити зауваження Володимиру Крейденку, той заявив, що буде писати заяву на поліцейських, які перешкоджають діяльності депутата ВР", - зазначає місцеве видання.

Зламавши двері та опинившись у залі, Крейденко зайняв місце в президії. Виникла сутичка. "Слуга народу" облив одного з місцевих депутатів водою. А прориваючись до трибуни, намагався залізти на стіл.

Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 01Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 02Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 03

Сесія міськради тривала 10 хвилин. За всі питання місцеві депутати проголосували пакетом. Питання про тарифи розглянуто не було.

Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 04Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 05Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 06

Пресслужба Крейденка на його офіційній сторінці прокоментувала те, що трапилося ось так: "Сьогодні вранці в приміщенні міської ради міста Мелітополя народний депутат Володимир Крейденко прийшов на сесію з метою вирішення питання щодо зниження тарифів на тепло для жителів Мелітополя. Депутати місцевої ради заблокували народного депутата і його прихильників для того, щоб це питання не порушувалося на сесії міської ради. Сама сесія відбулася з грубими порушеннями регламенту".

Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: слуга народу Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі 07

Володимирові Крейденку 32 роки. Він уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178551
 
 
 Топ коментарі
 
На стіл не насрав і то вже добре...
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Сцуко, сборище имбицилов от рождения...
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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж.
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?- В. Высоцкий
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"Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе" - наломал этот Крендель дров, и конечно внёс что то свежее в эту тихую заводь, пацаны, никого не трогали,собирались, как всегда, по тихому, пилить бюджет, а тут откуда то взялся какой то Крендель, это не серьёзно.
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а мне новая власть даже начинает нравиться
выжать из терпил все до копейки чтобы жили от подачки до подачки

и не могли ни перднуть ни вздохнуть
даже интересно сколько еще будут терпеть
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одни кричали что готовы мочу пить лишь бы не было бандеровцев, а другие готовы по 3-4 тысячи долларов зарплаты получать лишь бы не было парашенки)))
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Ребята х.. с ним этим дебилом. Со всеми этими слугами. Беда очень быстро прийдёт поверьте, Италия +700 за неделю, германия +50, Франция +30. Тут лечат, а у в Иране самый высокий уровень смертности, реально надо сейчас весь ресурс напрвить на медицину, профилактику, транспорт. я бы садил самолёты, уникальный перевозчик.
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"я бы садил самолеты, уникальный перевозчик." - смысл этой фразы слегка недоступен.
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Что касается голосования за партии, то в Мелитополе наибольшую поддержку получила партия «Слуга народа» - 29765 (40,32%) голосов. На втором месте - «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 24237 (32,83%) голосов. Замыкает тройку лидеров «Оппозиционный блок» - 4606 (6,24%) голосов.
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По результатам с ноги дверь открывать как то не по ранжиру. Могут и вломить.
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В Черноморске чуть ли не половина жителей города вылазили мэрии на стол,. обливалисся и чуть не сломал двери в течение сезона. Это не помешало мэру города за взятки продать пляж города под застройки.
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Посмотрите что в Шереметьево, сотни врачей, как только в Украину реально дойдёт, без понтов мы всё подготовили, у нас всё есть. Это так дебилы говорят. Смертность будет не меньше 20 процентов, в Италии умерло 15 человек выздоровело 4, считайте. Еитай исключайте из статистики, и Иран с Рашей
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А наутро я встал, мне как давай сообщать, Что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, Что будто голым скакал, будто песни орал, А отец, говорил, у меня генерал.
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"Я как раненый зверь
напоследок чудил.
Выбил окна и дверь
и балкон уронил.
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Ще плювався та кидався лайном. Оце-справжній шимпанЗЕ.
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"владимир ильич,может по рублику?- предложил в коридоре Бланку "железный"Феликс, на что последовал ответ вождеца - "Не мене па тгаячку, и непгеменно с бл,,,,дями,а мало будет бганивечок пгапем..."
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Ну тарифы то снизил? Или ограничился поломанными дверями?
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Еще одно чмошное... А какое борзое перед камерой у себя дома!
Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе - Цензор.НЕТ 389
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А міг ще цей "слуга урода " зняти штани, напаскудити на стіл а потім ще і кидатися власним лайном в присутніх. Зєбіл... Що з нього дивуватися 😕
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В Мелитополе двушка 54кв 1200гр отопление. Дешевле только даром.
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Справді дурдом...В Києві він підвищує,в Мелітополі понижує ці тарифи...
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А почему в РАДЕ всегда дерутся, ломают двери и всё такое?
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Скучно просто сидеть, голосовать за какие-то законы и получать в месяц по 100-200 тонн.
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Просто скотина!!! Не можна знижувати тарифи, бо зразу путєн нападе!! Хай у Порошннка спросить, йому зразу все пояснять!!!
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Місцеві вибори наближаються. Треба попіаритись
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не друг он сивохи, а сын от морганатического брака
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А цензор не так новость подал, а было вот такое гавно.


ЗЕбил обливал депутатов и прыгал по столам: новые видео беспредела "слуги народа" в Мелитополе
В Мелитополе 28 февраля прошла акция, которую анонсировал депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко.
Как пишут местные СМИ, народный избранник организовал провокацию на митинге, который позиционировал как мирный.
Отмечается, что акция была посвящена снижению тарифов на тепло и о ней заранее сообщал Крейденко.
Мероприятие проходило под исполкомом, однако ничего общего с мирным пикетом она не имела. Народный избранник привел с собой на митинг людей, которые устроили потасовку при входе в здание исполкома.
Пришедшие с депутатом люди вырвали камеру у журналиста, который хотел задать вопрос Крейденко.
Журналисты отмечают, что вокруг депутата были люди, которые принимали активное участие в событиях "русской весны" в Мелитополе.Крейденко и его соратники, которых он привел с собой на митинг, выломали двери в сессионный зал, где проходило заседание городского совета.
После этого "слуга народа" побежал за трибуну и занял место председательствующего на сессии. Вместе с ним зашла "группа поддержки" с плакатами.
"Выглядели эти ратователи за снижение тарифов с плакатами сюрреалистично, как сироты из "Двенадцати стульев" - холеные, дорого одетые. У каждого в этой трагикомедии, явно была своя роль", - пишут местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, ,что Крейденко вел себя просто неподобающе, прыгая по столам местных депутатов.
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колись таких слуг на конюшні пороли батогами Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі - Цензор.НЕТ 8398
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Дивуюсь читаючи "патріотичні" думки, особливо де тарифи підвязують до мавпочок.
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"не понимаю почему мои методы ведения заседаний наделали столько шума - мы в Раде всегда так делаем, а в Трускавце мы вообще такое вытворяли..."
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какие смелые депутаты горсовета, изолировали своими розовощекими лицами, и подтянутыми фигурами, залетного молодого щегла, ай молодцы, хоть не обвинили что избивал, и на том спасибо.
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Де ж це Вовік обісрався що випустили зебіла пошуміти?
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Нормально он так закинулся)))Но последняя дорога явно была лишней)))
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Когда слуга народа начинает трудится во благо народа,переживать за народ ,я(народ) начинаю волноваться.
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"Слуга народу" у всій красі!!! Яскраво висвітлив методи роботи "слуг", глибину розуміння проблеми, вміння вислухати виборців, чудову спортивну підготовку, логічне мислення, повагу до старших та жінок... "Обліко морале" всіх зелених. Сциклу потрібно його за це нагородити!
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