 Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми чудово розуміємо, що досягти цього можна лише завдяки створенню робочих місць і привабливому інвестиційному клімату. Це можна здійснити за рахунок залучення міжнародних компаній і відкриття в Україні відповідних філій. Ось одна японська компанія, не буду її називати, торік на західній Україні розмістила білборди, в яких йдеться про те, що відкрито три заводи, там платять зарплату як у Європі, тому, шановні українці, не їдьте за кордон, працюйте у себе вдома. Хіба це не стимул для людей, щоб залишитися?" - зазначив Ніжинський.
Однак, переконаний він, разом із цим держава має зробити так, щоб ці заводи були захищені: "Щоб не було ні рейдерства, ні рекету - нічого. А люди щоб знали, що у них стабільно на рік як мінімум є контракт і вони отримують гідну заробітну плату".
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Ніжинським читайте тут.
Як прибутки?
-- нєт - осі покусялі
Эти производства - жгуты проводов для авто - неквалифицированнй труд. Перенесли на Украину потому, что укр средняя ЗП меньше китайской в разы,
"Средняя зарплата до уплаты налогов и соцотчислений в Китае в 2019 году составляет 6872 юаня, или 995,5 доллара в месяц,"
хоть японцам, хоть кому -
только не дать своим работать
своих душат налогами
а японцев дожидаются что их тут няня будет нянчить
"03.04.2019 В индустриальном парке «Есипово» Московской области открыт завод Mercedes-Benz. Строительство предприятия началось в июне 2017 года. Проектная мощность завода - 25 000 автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1000 человек. ... Линия смонтирована по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ. Первой машиной, которая сойдет с конвейера завода, станет седан E-класса. В дальнейшем будет запущено также производство внедорожников GLC, GLE и GLS. ... Инвестиции «Мерседес-Бенц РУС» в этот проект составили €250 млн."
не факт, что через полгода инвесторы в паРашу не начнут еще сильнее чесать репу- что же мы наделали???
"29.11.19 Компания PepsiCo запустила новую производственную линию на заводе по выпуску снеков в Кашире, инвестиции в проект составили порядка 2,4 млрд рублей. Создано около 120 новых рабочих мест. Благодаря расширению производства завод в Кашире стал самым крупным снековым предприятием PepsiCo в мире по объему выпуска готовой продукции."
То вже треба було оголосити яка там зарплатня)
Вполне возможно, зависит от производительности труда. И кукуруза и из Украины и из Штатов стоит на межд рынке одинаково, а уровень жизни этих кукурузоводов оч разный. Мин ЗП в Штатах - 8-14 д/час (в зависимости от штата) , на Украине - ок 1 д/час
Это как пулемет, который сам стреляет..... только если за этим пулеметом не будет стоять сильная экономика - стрелять он не будет.
"базовий дохід" до нього йдуть розвинені економіки.
Тут проблемы не в экономике, в развитых экономиках большинство рабочих мест и сегодня создано искусственно: в Германии на парикмахера учат 4 года, преподаватель на курсах иностранного языка - доктор наук (не всегда, но бывает) - явно избыточное обучение как борьба с безработицей. Проблема - люди психологически не приспособлены не работать и не иметь принуждения для действия, "безделье развращает", а базовый доход - факт возможность легального и оплачиваемого безделья.
из которых 350 на еду только + на страховки всякие итд. Не много у тебя останется в конце месяца.
Если ты средний класс, тебе везде с деньгами впритык будет.
Верно, только уровень жизни за это впритык оч разный будет. Ну а стимул плебсу, чтоб шевелился - так это всегда.
))Хто пояснить цьому ідіоту , що якби зарплата була , як в Європі , то ніхто би з хати не їхав .
вопрос очень важный, чего не в Санжарах ?