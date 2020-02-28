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Все про:інвестиції (293) Ніжинський Сергій (1)

 Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Заступник міністра соціальної політики Сергій Ніжинський поділяє ініціативу президента Володимира Зеленського, який хоче, щоб українці не виїжджали за кордон на заробітки.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми чудово розуміємо, що досягти цього можна лише завдяки створенню робочих місць і привабливому інвестиційному клімату. Це можна здійснити за рахунок залучення міжнародних компаній і відкриття в Україні відповідних філій. Ось одна японська компанія, не буду її називати, торік на західній Україні розмістила білборди, в яких йдеться про те, що відкрито три заводи, там платять зарплату як у Європі, тому, шановні українці, не їдьте за кордон, працюйте у себе вдома. Хіба це не стимул для людей, щоб залишитися?" - зазначив Ніжинський.

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Однак, переконаний він, разом із цим держава має зробити так, щоб ці заводи були захищені: "Щоб не було ні рейдерства, ні рекету - нічого. А люди щоб знали, що у них стабільно на рік як мінімум є контракт і вони отримують гідну заробітну плату".

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Ніжинським читайте тут.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178548
 
   
 Топ коментарі
 
Так есть заводы или билборды?
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А можно озвучить ту "европейскую" зарплату что готовы платить японцы на своих заводах?
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Так вот и я об этом же. Какие "европейские" зарплаты. Этот балабол даже не потрудился поинтересоваться. Думает, что если западный инвестор то сразу же западные зарплаты платит. Они то и выводят свое производство из своей страны, чтобы иметь большие прибыли. За счет зарплат в том числе.
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він абсолютно правий.... якщо руки ростуть не з дупи і є бажання працювати, то з гектара землі можна жити..... тільки бажання і стартовий капітал
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Почему не озвучивает размер тех европейских зарплат? По моим данным более-менее зарплату на Фуджикуре имеет управляющее звено. Остальные при их зарплате вынуждены и далее обращаться за субсидией за ЖКХ (читай - государство дотирует существование рабсилы для этих работодателей)
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За все хорошее и против всего плохого!
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В Україні більшість людей працєю за копійки...
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JTI табачка японская вроде от 7000 грн зарплата
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і шо це по еуропейським міркам? Навіть не мінімальна пенсія
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заводы были защищены....На западе уже намекали, что няньки не нужны, нужна система справедливого правосудия, а это проблема у наших властьимущих, никак не могут решить, выросли из разных кругов, вплоть до криминальных
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-- ві тоЗє йапонєсь?
-- нєт - осі покусялі
Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський - Цензор.НЕТ 3280
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Ги-ги... З жирними прокурорськими котами, з суддями-міліонерами? Там, де з цим покінчено - там японські заводи вже є. А де нє - там нема і не буде. До речі, як там Насіров? Вже впрягся в роботу з головою?
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если бы не уроды ждущие от инвестора откат были посажены или хотябы уволены еще 15-20 лет назад, мы бы имели десятки таких заводов. а так, увы, имеют нас. турки поляки румыны и тд.
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мы бы имели десятки таких заводов.
Эти производства - жгуты проводов для авто - неквалифицированнй труд. Перенесли на Украину потому, что укр средняя ЗП меньше китайской в разы,

"Средняя зарплата до уплаты налогов и соцотчислений в Китае в 2019 году составляет 6872 юаня, или 995,5 доллара в месяц,"
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ну не пиарасты?
хоть японцам, хоть кому -
только не дать своим работать
своих душат налогами
а японцев дожидаются что их тут няня будет нянчить
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В привлечении иностранных инвестиций мы отстаём даже от подсанкционной русни Японская компания, открывшая тут три завода с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома, - замминистра соцполитики Нежинский - Цензор.НЕТ 6470

"03.04.2019 В индустриальном парке «Есипово» Московской области открыт завод Mercedes-Benz. Строительство предприятия началось в июне 2017 года. Проектная мощность завода - 25 000 автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1000 человек. ... Линия смонтирована по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ. Первой машиной, которая сойдет с конвейера завода, станет седан E-класса. В дальнейшем будет запущено также производство внедорожников GLC, GLE и GLS. ... Инвестиции «Мерседес-Бенц РУС» в этот проект составили €250 млн."
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ага, и одновременно несколько марок покидает рашку. а Mercedes-Benz в пилять Есипово ждут тяжелые времена буквально со следующего года в связи с тем, что рассеянские власти их попросту кинули и отменяют с нового года обещанные компенсации, которые уже заложены в расчеты инвесторов. Да и рЖубль валится сейчас со страшной силой.
не факт, что через полгода инвесторы в паРашу не начнут еще сильнее чесать репу- что же мы наделали???


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Ну да. Нам только и остаётся скрипеть зубами и верить, что скоро (с) ...
"29.11.19 Компания PepsiCo запустила новую производственную линию на заводе по выпуску снеков в Кашире, инвестиции в проект составили порядка 2,4 млрд рублей. Создано около 120 новых рабочих мест. Благодаря расширению производства завод в Кашире стал самым крупным снековым предприятием PepsiCo в мире по объему выпуска готовой продукции."
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Брехня. Fujikura в Украине это отверточное производство в помещениях похожих на склад за 200 долларов, в которых счастливчики с "европейской" зарплатой не выдерживают и двух недель. Японцы перепутали Украину с Китаем.
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Размещай производство где нужно работать руками, в странах где люди готовы работать за кружку риса. Строишь временный сарай из профлиста и развешиваешь баннеры про европейские зарплаты. Азбука капитализма.
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60 РЖУблей аванса и 28 получки.типичная совдеповская зарплата,потому и пенсии мизерные Японская компания, открывшая тут три завода с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома, - замминистра соцполитики Нежинский - Цензор.НЕТ 5787коммуняки знали как держать свое быдло в узде и нищете Японская компания, открывшая тут три завода с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома, - замминистра соцполитики Нежинский - Цензор.НЕТ 5787
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И где те 4 завода, что она открыла при Яныке?
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Ти дебіл зелено-мозглий, я сьогодні отримав зарплату в 2225грн.
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Всё это пиар власти, не имеющий отношения к нынешнему состоянию дел. Если государство проиграет в судах все иски выставленные бывшими иностранными инвесторами, то четверть триллиона гривен уедут за границу на погашение их расходов.
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https://censor.net.ua/news/3177954/ukraina_yavlyaetsya_otvetchikom_v_21_dele_na_250_mlrd_grn_v_inostrannyh_yurisdiktsiyah_po_iskam_investorov/sortby/tree/order/asc/page/1?fbclid=IwAR1XwZoQSW-3zsSNJhIR2GLPimg7rqlCaYy3H5hXh8DBhs9GZ4_QotjK1Nk#comment_72978982
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"Японская компания, открывшая тут три завода с европейской зарплатой..."
То вже треба було оголосити яка там зарплатня)
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Та я знаю що там платять,у нашому місті є філіал де роблять кабелі для авто,ручна праця.Якщо на тому заводі простий робітник буде працювати у три зміни (що, фізично неможливо) то можна отримати еквівалент мінімальної зарплати яку мають болгари.
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ринкова економіка каже,що неможливо мати зарплатню як у ЕС на підприємстві яке виробляє продукцію з низькою доданою вартістю,ось коли будуть виробляти по повному циклу автомобілі тоді інша справа.
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Тоді буде зарплатня як на АвтоЗазі перед закриттям.
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якщо виробляти автогівно то так,а якщо тойоти то інша справа,погодьтеся.
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ринкова економіка каже,що неможливо мати зарплатню як у ЕС на підприємстві яке виробляє продукцію з низькою доданою вартістю,
Вполне возможно, зависит от производительности труда. И кукуруза и из Украины и из Штатов стоит на межд рынке одинаково, а уровень жизни этих кукурузоводов оч разный. Мин ЗП в Штатах - 8-14 д/час (в зависимости от штата) , на Украине - ок 1 д/час
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загальна відсталість країни ось проблема,продуктивність праці-так,так і ще раз так. а якщо замість людини буде робити робот то йому взагалі непотрібно платити,"базовий дохід" до нього йдуть розвинені економіки.
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якщо замість людини буде робити робот то йому взагалі непотрібно платити,
Это как пулемет, который сам стреляет..... только если за этим пулеметом не будет стоять сильная экономика - стрелять он не будет.
"базовий дохід" до нього йдуть розвинені економіки.
Тут проблемы не в экономике, в развитых экономиках большинство рабочих мест и сегодня создано искусственно: в Германии на парикмахера учат 4 года, преподаватель на курсах иностранного языка - доктор наук (не всегда, но бывает) - явно избыточное обучение как борьба с безработицей. Проблема - люди психологически не приспособлены не работать и не иметь принуждения для действия, "безделье развращает", а базовый доход - факт возможность легального и оплачиваемого безделья.
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саме тому я вказав на загальну відсталість країни де про базовий дохід краще не згадувати,швейцарці наприклад на референдумі відмовилися його отримувати.
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300 евро это далеко не европейская зарплата.)
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Европейская зарплата понятие растяжимое. В Германии, в местах где много работы, за квартиру только 1000 евро в месяц платить нужно. Если чистыми у тебя будет около 1700-1800

из которых 350 на еду только + на страховки всякие итд. Не много у тебя останется в конце месяца.

Если ты средний класс, тебе везде с деньгами впритык будет.
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Если ты средний класс, тебе везде с деньгами впритык будет.
Верно, только уровень жизни за это впритык оч разный будет. Ну а стимул плебсу, чтоб шевелился - так это всегда.
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чистими 8500 гр.,але у Львівській обл. дефіцит кадрів на таку зарплату бо Польща близько.
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с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома,....ну а всё остальное в Украине или советское ,или управляется по старой московско ордынской системе управления государством,что зарождает ещё больше коррупцию в стране
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А откель возьмутся те самые "европейские зарплаты", если у в Украине зарплаты начислаются еще по нормативной базе давно издохшего СыСыСэРа?
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шо минимум 5 вечно зеленых американских в час плотять?Нет?ну тады наи,,,ово
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мабуть тому,що є охочі працювати не за єврозарплату.
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Порошенко уже открывал вместе с японскими инвесторами. В Тернопольской области и во Львовской. Производство запчастей для автомобилей. Нет там никаких европейских зарплат и близко. Японцы потому и открывают производства за рубежом, что рабсила намного дешевле стоит. Нет, чтобы свои автомобили производить. Производили же когда-то. Японська компанія, яка відкрила тут три заводи з європейською зарплатою, - найкраща причина для українця залишитися вдома, - заступник міністра соцполітики Ніжинський - Цензор.НЕТ 9628
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Этот Нижинский про эти заводы и говорит.
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но развивалось же производство. Для совего времени нормальные машины были.
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європейська з/п-це від 700євро/міс. там є така з/п чи це чергова муйня якогось недоношеного олігарха
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Не знаю як де але у нас ніхто не буде працювати за 700 євро, і за 800 - 900 теж. Це той же самий соціал, навіть меньше, ще й працювати треба
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Ну все . Ціль досягнута . Відкорковуйте шампано 😁
))Хто пояснить цьому ідіоту , що якби зарплата була , як в Європі , то ніхто би з хати не їхав .
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твари, чего было строить на западной ?
вопрос очень важный, чего не в Санжарах ?
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и про зарплату брехня, конченные мрази, прокидали людей, идите в зад
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Заводы есть, зарплаты нормальные, но белые. Работников набрать тяжело. Работать за белую зарплату не хотят - не хотят шаровые дотации терять.
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Брэд сивої кобили..Навiщо япам платити українцям європейську зарплатню коли можна поставити завод у В'єтнамі і платити робітникам сто баксів на місяць і чашку безкоштовного рису на обід?
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Я извиняюсь, а что мешает нашим владельцам заводов, газет пароходов, платить зарплату как в Европе??
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риторичне питання),а чому у нас власники собак на вигулі не прибирають какахи за своїми улюбленцями?
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Заробитчане за год ввозят в Украину 12 млрд долл. Ни один экспортный продукт не приносит такой доход. Заробитчане наши спасители!
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Забыл упомянуть, что завод был Построен при Порохе (как и др.230 заводов), а при зеленой "владе"---НИ ОДНОГО не построено! Только закрываются, как и школы, больницы...
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