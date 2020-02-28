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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Біла_Церква (63) граната (515) Нацполіція (9103) Правоохоронні органи (863)

 Жителя Київщини затримано під час спроби продати гранату РГД-5 і патрони 5,45 мм, - Нацполіція. ФОТО

В м. Біла Церква (Київська область) правоохоронці затримали продавця боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Жителя Київщини затримано під час спроби продати гранату РГД-5 і патрони 5,45 мм, - Нацполіція 01

59-річного чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України під час продажу гранати РГД-5 і патронів до автоматичної вогнепальної зброї калібру 5,45 мм.

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Боєприпаси вилучено як речові докази і направлено на експертизу.

Жителя Київщини затримано під час спроби продати гранату РГД-5 і патрони 5,45 мм, - Нацполіція 02

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зараз зловмисникові оголошено про підозру. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178547
 
 
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в огороде пусто-выросла капуста Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8497
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Путін,навіщо ти пороздавав гранати жителям Києвщини?
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А если бы предьявил корочку *днр* то извинились и отпустили бы. Учитесь студенты
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За пару патронов у нас могут впаять на полную катушку если не продаст хату и судьям не занесет откуп. А вот тех сепаров которые расстреляли в Мариуполе и Харькове десятки людей того отпустили
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Кстати патроны в США продаются в обычных супермаркетах как хлопушки. Ето у нас в рабовладельческой стране патроны считаются оружием
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Я понимаю РГД продать ,а кому на-уй нужны 5,45 ДЕБИЛ.
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