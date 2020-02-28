 Жителя Київщини затримано під час спроби продати гранату РГД-5 і патрони 5,45 мм, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

59-річного чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України під час продажу гранати РГД-5 і патронів до автоматичної вогнепальної зброї калібру 5,45 мм.

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Боєприпаси вилучено як речові докази і направлено на експертизу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зараз зловмисникові оголошено про підозру. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.