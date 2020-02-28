EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2422  83
Все про:Кабмін (3734) відставка (619) Стефанчук Руслан (127) Гончарук_Олексій (737)

 "Слуга народу" Стефанчук заявив, що питання про відставку Гончарука порушувати рано: "Подивимося, як він себе проявить"

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що питання про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука піднімати поки передчасно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Для мене не важливо, хто буде на цій посаді. Для мене важливо, чи буде ця людина технократично виконувати програму, задану президентом і парламентом. ... Ми отримали перший проміжний звіт і очікуємо подальшої діяльності уряду. Подивимося, як він (Гончарук. - Ред.) себе проявить у ситуації, пов'язаній з епідемією коронавірусу у світі; подивимося, як проявить себе в ситуації, коли настає весна - треба здійснювати нагляд над тими, хто садить (це Міністерство юстиції). Виходячи з цього вже будуть робитися висновки", - зазначив Стефанчук.

Читайте також: "Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Крім того віцеспікер Ради також допустив можливість "точкових змін" у Кабінеті міністрів України, наголосивши на необхідності "посилення" певних напрямків його роботи - економічного і соціального.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178546
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте ему еще 100 дней!

То, что экономика падает 8 месяцев подряд, это же не показатель! Гончарук себя еще проявит!
 показати весь коментар
 
Конечно, Вы на фоне Гончарука умными выглядите
А на фоне Тигипко и Хорошковского будете выглядеть придворными клоунами 😀😀😀
 показати весь коментар
 
Пяток лет собитаИтИсь смотреть? Да? А не боитИсь, что пациент (страна) помрёт? "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 6813
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пяток лет собитаИтИсь смотреть? Да? А не боитИсь, что пациент (страна) помрёт? "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 6813
 показати весь коментар
 
 
А що зміниться, якщо замість одного лайна призначать інше. Це Зєліна карма, з лайна в лайно стрибати,як Фьодирич по пеньках.
 показати весь коментар
 
 
На кону, Лёша, вся Украина! В суперигру будете играть?)
 показати весь коментар
 
 
Посмотрим как он себя проявит... Уже проявил. Набрехал всей Украине , что платежки на газ подешевеют, а они подорожали наоборот, у некоторых в 2 раза. То есть то, что говорит недоумок Гончарук нужно понимать наоборот. Такой ценный кадр у зеленых клоунов, что это просто цирк и им еще нужно ждать его проявления. Какого? Чтобы он разделся догола ,бегал по Кабмину,обливал себя водой как другой ихний депутат?
 показати весь коментар
 
Зараз приходиться обирати з найгіршого лайна те, що хоч трохи краще... Краще для нас вони точно не призначать.
 показати весь коментар
 
 
Да он скоро Спефанчуку под дверь нагадит и позвонит что бы тот вынес бумаги подтереться
 показати весь коментар
 
да они все делают, чтоб эта несчастная страна умерла.Даже этот идиотизм типа "давайте посмотрим, сможет ли ..." ---- вы же пришли строить государство и повышать уровень жизни граждан , а НЕ ПОСМОТРЕТЬ, сможет ли тот или тот министр или не сможет.Почему уже год как НЕ МОЖЕТ!!! и что?????? про.рать бюджет -------- это специально/? это ппровокация или саботаж??????
 показати весь коментар
 
За конституцією, президент України вносить, за пропозицією коаліції, подання про призначення прем'єр-міністра України. Однак повноважень звільняти голову уряду в нього, за конституцією, немає. АЛЕ як прем'єр не напише заяву то раніше ніж 30серпня 2020р його НІХТО звільнити не може "Слуга народу" Стефанчук заявив, що питання про відставку Гончарука порушувати рано: "Подивимося, як він себе проявить" - Цензор.НЕТ 1593
 показати весь коментар
 
 
контрабандисти-євробляХєри-"чорноробочі=фопівці" і просто злодюжки дуже незадоволені Гончаруком... того і скавчать ТУТ
 показати весь коментар
 
 
Вам тепер треба триматися один за одного. Піде один, посипляться інші. Богдан не приклад, він і не працював
 показати весь коментар
 
 
А Гончарук работал?

Хтя да: работал. Статистом. Гончарук ничего не умеет, как работал статистом на "интере", так и сейчпас работает статистом в кабмине. "Действующая модель премьер-министра в натуральную величину".
 показати весь коментар
 
 
ні у нас гончарук працює самокатчиком,а як самокатчики проявляютья цікаво подивитись,мабуть стехванчук знає.
 показати весь коментар
 
Дайте ему еще 100 дней!

То, что экономика падает 8 месяцев подряд, это же не показатель! Гончарук себя еще проявит!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А де ти бачив, щоб при реформах відразу зростала економіка? Казок чи мультиків надивився?)
 показати весь коментар
 
 
Где ты видишь реформы?

Реформы были при Порохе, и дали результат: уровень коррупции ежегодно снижался, и экономика последние три года непрерывно росла.

При зеле рост экономики сразу сменился падением, коррупция снова растет.

Порох долги отдавал - зеля снова их делает.

Порох выстроил антироссийский фронт - зеля его разломал.

У зели в голове закончилась война, у гончарука в голове экономика выросла, у скалецкой в голове эпидемии коронавируса нет, а в реальности - полный развал.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну, конечно и Свинарчуков никаких не было при Пете и воровства в Укроборонпроме. Ну ты и сказочный "шоколадный"!))
 показати весь коментар
 
 
После выборов вдруг оказалось, что "свинарчуки" это миф, а воруют сейчас сильно больше, чем при Порошенко. Особенно в Укроборонпроме.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вийди із "шоколадного" зазеркалля! ))
 показати весь коментар
 
Воруют. Не лично Гончарук, он статист, его к кормушке не пускают. Ему самокат подарили, и хватит. Но взрослые дяди - воруют, и особенно бородатые бабушки.
 показати весь коментар
 
 
не забудь до картинки додати за чий рахунок приймали віддавали ...ті два ублюдки обдерли справедливими тарифами а теперішнье гімно йух сосе ...у людей гроші закінчилися ...ви назвіть як виросло пром виробництво при цих трьох ублюдках (тільки не в долларах а у реальному секторі)
 показати весь коментар
 
На такі тупі питання навіть відповідати не хочеться! Якщо для тебе корупція то норма, то з тобою чувак, щось не так!))
 показати весь коментар
 
 
Еще раз, бобик. Есть международные рейтинги. При Порошенко коррупция снижалась, при зеленых растет. Зеля - вор.
 показати весь коментар
 
 
Рейтинги надо брать у Европейских компаний, а не у Пороха!))
 показати весь коментар
 
Я тебя спрашивал не о коррупции , чувак "Слуга народу" Стефанчук заявив, що питання про відставку Гончарука порушувати рано: "Подивимося, як він себе проявить" - Цензор.НЕТ 169 .!! Я говорю что казна пустая , усекаешь ? КАЗНА ,, понимаешь что это ? При том что сейчас типа - не воруют . Дошло .?
Нах мне такая влада , у которой нет денег , при том что она говорит шо не ворует ?? Значит она тупая как сибирский валенок ,, гнать её взашеи , к чертям . Вспоминаю как Голобородько в сериале сокрушался мол - не из кого выбирать , если честный то тупой , а если умный то обязательно коррупционер . Кассика .! .

Во вторых меня в первую очередь интересует внешняя политика , а она у них полностью провальная .
 показати весь коментар
 
 
Тебя не должно волновать какая у них бюджетная политика! Ты не во власти и много не знаешь. Все соцстандарты соблюдаются, зарплаты платят. А то что остальные, кто не при власти, ставлят палки в колеса власти, то это все временно и скоро нормализируется! Успокойся.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ЮЛя с Петей и Рабиновичем с 5000 правок к закону о земле похоронили Раду ,как демократию.По 1о правок на каждую литеру.
 показати весь коментар
 
 
не как демократию...а как турбовентилятор "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 8163.лопостя не те
 показати весь коментар
 
 
А що заважало турборехворматорам внести зміни у Регламент ВР?
 показати весь коментар
 
 
внесення змін до регламенту-це порушення регламенту
 показати весь коментар
 
 
Самокатний вже давно себе проявив, ще до його прем'єрства: на шоу-масовках і мітингах. Стефанчук мабуть все проспав.
 показати весь коментар
 
 
Ну так потому ж его и держат. Это статист, которого потом объявят виноватым. И Стефанчук сообщает, что время еще не пришло.
 показати весь коментар
 
 
Конечно, Вы на фоне Гончарука умными выглядите
А на фоне Тигипко и Хорошковского будете выглядеть придворными клоунами 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
А Сивохе в той компании и пальто в гардеробе принять не доверят 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
А как же иначе.Судя по тому,как сивуха крысятничал пиццу в палатке для освобождённых из плена,проверка карманов чужих пальто для него может оказаться вовсе не табу.
 показати весь коментар
 
 
Зеля бажає добити свій рейтинг тігіпкой ?
Дуже розумно, як для нього, нічого не скажеш...
 показати весь коментар
 
 
Тигипко и Хорошковский пытаются снова запрыгнуть В ПЕРВЫЙ ВАГОН ВЛАСТИ. Видно за пределами Украины денег заработать не удалось 😀😀😀
Хватит ли ума у 95 квартала понять: шо эти ребята как волки , отработают и выбросят 95 квартал на помойку
 показати весь коментар
 
 
И какая польза от Хорешковского или Тигипко будет народу Украины? У нас уже олигархи стали друзьями народа?
 показати весь коментар
 
 
Иногда Вера народа в сказки играет с ним злую шутку:
Вот где 4000 у е в месяц учителям?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
петю в премьеры так не потянет
 показати весь коментар
 
 
Справа не так в Гончпруку як у вас всіх, а конкретніше - в Зелі.
 показати весь коментар
 
 
Іншмим словами - гончарук ще не зібрав увесь негатив, щоб злити його в унітаз. Але все це - банальний маневр, всі повинні розуміти, що всю відповідальність несе особисто Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
Вот-вот-вот. Гончарук это просто статист. Был помоложе, сидел статистом на дешевых шоу, при клоунах посажен в том же качестве в кабмин. Гончарук нужен зеле исключительно для того, чтобы зеля мог его с позором выгнать, и поддержать свой падающий рейтинг. При чем это не зеля придумал, зеля глуп. Придумали кукловоды. А сегодня через Стефанчука объявили, что время еще не пришло.
 показати весь коментар
 
 
По ходу Лёху с самоката пересадят на одноколёсный велик!?
Ну, как в цирке ездят.....
 показати весь коментар
 
 
этот бегемот еще не увидел как проявил гончарук? жрать меньше надо, чтобы мозоль не загораживал глаза.
 показати весь коментар
 
 
"Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит"
Так он уже себя "проявил", зачем тянуть, если только слуги не готовят очередное покращення в виде новой платежки или еще какой-нибудь гадости, чтобы потом списать на Гончарука.
 показати весь коментар
 
 
Количество рабочих мест сокращается,промышленность падает,казнокрады и коррупционеры все на свободе и при делах - и это называется он себя еще не проявил,что же будет когда он проявит себя?
 показати весь коментар
 
 
Свинярчук, коли поїздиш на самокаті тоді будеш вирішувати долю цього досвідченого гонщика.
 показати весь коментар
 
 
Представляю частную фирму, например, Зеленского или этого Борова....
Взяли директора по контракту на год, но уже через пол года: доходы упали на 25%, появилась задолженность перед бюджетом, налоговая начала описывать имущество и т.п.....
Они этого "директора" будут держать до конца контракта или сразу под жопу дадут?
 показати весь коментар
 
 
Стефанчук заявил, что вопрос об отставке/Боров снаружи и жлоб внутри изображает свою значимость и рассуждает об отставке.Как его хозяин-мародёр скажет так и будет: Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
 показати весь коментар
 
 
а как он должен себя проявить?
это шо... лишай? пока не проявиться не понятно !? )))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ция рожа,заплывшая жиром зрит в корень - один самокат двоих не вывезет, даже если он -четырехколесный на задней передаче
 показати весь коментар
 
А НЕ ПРОЩЕ ЛИ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ГОНЧАРУК С КОМПАШКОЙ ПРОЯВЯТ СЕБЯ НА ЗОНЕ? МОЖЕТ У НИХ С ДЕТСТВА ЕСТЬ ТАЛАНТ- ШИТЬ РУКАВИЦЫ И ТАПОЧКИ!
 показати весь коментар
 
Пасматрєлі би есчо,да боліт... ну самі знаєте,що...
 показати весь коментар
 
Результат роботи будемо бачити в найближчі роки. Дайте Гончаруку спокій, нехай працює!
 показати весь коментар
 
 
Чим більше бісяться і негодують опоненти - тим більше переконуюся, що нова влада робить все ВІРНО!))
 показати весь коментар
 
 
Обвал скоріше в твоїй голові, а не в економіці!))
 показати весь коментар
 
 
Парадокс в том, что Гончарук не обещал 4000 уе учителяи в месяц.

НУ, СТЕФАНЧУК, и кто ответит за обман избирателя{
 показати весь коментар
 
 
відставка гончарука-це все воплі старих політиків-проституток,які звикли виконувати роль прислуги у олігархів
 показати весь коментар
 
 
вийди на вулицю ...#ура ...людей запитай а не "політиків"
 показати весь коментар
 
ще ...лядь не проявив ...то найух він такий потрібен ...никакой
 показати весь коментар
 
"Чого бідний? Бо дурний...." Такий у нас народ тому і маємо при владі недоносків, з кожним разом все гірших. Зате "абинеюлька" навіщо ж свиням жити по - людськи...
 показати весь коментар
 
Усунули від корита багатьох корупціонерів і вони виють тут во всю!!! Гончарук молоток! Так тримати!
 показати весь коментар
 
Шо за нафіг??? Цензор ясно дав понять, шо новий прем'єр - Тігіпко!!! Невже ресурс знову обісрався???
 показати весь коментар
 
Ну... Якщо сам стефанчук...
То ж старець - оракул... Триндцятий рівень просвітлення...
 показати весь коментар
 
Это тёщин угодник, спонсор и меценат Русик Стефанчук решил, шо он авторитетный аксакал, и будет сначала посмотреть, потом шота решать? Толстожопый Стефанчук такой же соискатель звания «Самый упоротый долбодятел ЗЕ-камарильи», как и Козлобородый Цап Гончарук - обое выпердыши одной субтильной ЗЕлёной жопы, ждущей-недождущейся грандиозного пенделя от озлобленных лохмандеев.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору