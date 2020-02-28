 "Слуга народу" Стефанчук заявив, що питання про відставку Гончарука порушувати рано: "Подивимося, як він себе проявить"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Для мене не важливо, хто буде на цій посаді. Для мене важливо, чи буде ця людина технократично виконувати програму, задану президентом і парламентом. ... Ми отримали перший проміжний звіт і очікуємо подальшої діяльності уряду. Подивимося, як він (Гончарук. - Ред.) себе проявить у ситуації, пов'язаній з епідемією коронавірусу у світі; подивимося, як проявить себе в ситуації, коли настає весна - треба здійснювати нагляд над тими, хто садить (це Міністерство юстиції). Виходячи з цього вже будуть робитися висновки", - зазначив Стефанчук.

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Крім того віцеспікер Ради також допустив можливість "точкових змін" у Кабінеті міністрів України, наголосивши на необхідності "посилення" певних напрямків його роботи - економічного і соціального.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.