 "Слуга народу" Стефанчук заявив, що питання про відставку Гончарука порушувати рано: "Подивимося, як він себе проявить"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
"Для мене не важливо, хто буде на цій посаді. Для мене важливо, чи буде ця людина технократично виконувати програму, задану президентом і парламентом. ... Ми отримали перший проміжний звіт і очікуємо подальшої діяльності уряду. Подивимося, як він (Гончарук. - Ред.) себе проявить у ситуації, пов'язаній з епідемією коронавірусу у світі; подивимося, як проявить себе в ситуації, коли настає весна - треба здійснювати нагляд над тими, хто садить (це Міністерство юстиції). Виходячи з цього вже будуть робитися висновки", - зазначив Стефанчук.
Крім того віцеспікер Ради також допустив можливість "точкових змін" у Кабінеті міністрів України, наголосивши на необхідності "посилення" певних напрямків його роботи - економічного і соціального.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
Хтя да: работал. Статистом. Гончарук ничего не умеет, как работал статистом на "интере", так и сейчпас работает статистом в кабмине. "Действующая модель премьер-министра в натуральную величину".
То, что экономика падает 8 месяцев подряд, это же не показатель! Гончарук себя еще проявит!
Реформы были при Порохе, и дали результат: уровень коррупции ежегодно снижался, и экономика последние три года непрерывно росла.
При зеле рост экономики сразу сменился падением, коррупция снова растет.
Порох долги отдавал - зеля снова их делает.
Порох выстроил антироссийский фронт - зеля его разломал.
У зели в голове закончилась война, у гончарука в голове экономика выросла, у скалецкой в голове эпидемии коронавируса нет, а в реальности - полный развал.
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Нах мне такая влада , у которой нет денег , при том что она говорит шо не ворует ?? Значит она тупая как сибирский валенок ,, гнать её взашеи , к чертям . Вспоминаю как Голобородько в сериале сокрушался мол - не из кого выбирать , если честный то тупой , а если умный то обязательно коррупционер . Кассика .! .
Во вторых меня в первую очередь интересует внешняя политика , а она у них полностью провальная .
А на фоне Тигипко и Хорошковского будете выглядеть придворными клоунами 😀😀😀
Дуже розумно, як для нього, нічого не скажеш...
Хватит ли ума у 95 квартала понять: шо эти ребята как волки , отработают и выбросят 95 квартал на помойку
Вот где 4000 у е в месяц учителям?
Ну, как в цирке ездят.....
Так он уже себя "проявил", зачем тянуть, если только слуги не готовят очередное покращення в виде новой платежки или еще какой-нибудь гадости, чтобы потом списать на Гончарука.
Взяли директора по контракту на год, но уже через пол года: доходы упали на 25%, появилась задолженность перед бюджетом, налоговая начала описывать имущество и т.п.....
Они этого "директора" будут держать до конца контракта или сразу под жопу дадут?
это шо... лишай? пока не проявиться не понятно !? )))))
НУ, СТЕФАНЧУК, и кто ответит за обман избирателя{
То ж старець - оракул... Триндцятий рівень просвітлення...