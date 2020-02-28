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 Закінчено досудове розслідування справи екссудді Вишгородського райсуду, що не вказала в декларації 660 тис. грн фінзобов'язань, - НАБУ

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за фактом внесення екссуддею Вишгородського районного суду Київської області свідомо недостовірних даних у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

28 лютого детективи НАБУ і прокурори САП відкрили екссудді та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, в деклараціях за 2016 2017 і 2018 року нині колишня суддя не вказала фінансові зобов'язання, що виникли у неї внаслідок отримання позики. Зокрема, підозрювана в декларації за 2016 і 2017 роки не вказала відомості на загальну суму понад 669 тис. грн, у декларації за 2018 - більш ніж 659 тис. грн.

27 січня 2020 їй повідомлено про підозру за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178545
 
 
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Судячи з інформації на цезорі, так кожен день затримують то того,то *****,суддю,то того,*****,митника,ну і чьо? Ну затримали,ну порєшалі.А де ж посадки,янелох? Весна при йшла...
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