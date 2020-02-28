 Статусом жертви торгівлі людьми зловживають багато хто: від співробітників поліції до директора наркодиспансеру, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, за словами Ніжинського, людина, яка отримала статус жертви торгівлі людьми, має право на одноразову виплату в розмірі 5-7,3 тисяч гривень. Однак знаходяться недобросовісні люди, які зловживають цим правом.

"Були випадки, коли, щоб зробити показник за 149 статтею Кримінального кодексу (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини. - Ред.), працівники поліції ловлять дівчат, кажуть, що вони є жертвами торгівлі людьми. А це дівчата, які займалися проституцією в сільській місцевості. Вони пишуть заяви, отримують по п'ять-шість тисяч допомоги. А для правоохоронців - це прекрасно, тому що є показник, що вони зробили десяток затримань, верифікували жертв торгівлі людьми і передали цю інформацію Мінсоцполітики.

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Є й інші ситуації. З однієї з областей, не буду називати її, надійшов лист із проханням надати статус дев'ятьом недієздатним, як виявилося під час перевірки, людям. Це були хворі з психоневрологічного диспансеру, а директор вирішив заробити, отримавши на кожного по 7000", - розповів заступник міністра.

За його словами, ці випадки ретельно фільтрує комісія закритого типу, до складу якої входять співробітники Мінсоцполітики та правоохоронних органів.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Ніжинським читайте тут.