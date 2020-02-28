 Статусом жертви торгівлі людьми зловживають багато хто: від співробітників поліції до директора наркодиспансеру, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Так, за словами Ніжинського, людина, яка отримала статус жертви торгівлі людьми, має право на одноразову виплату в розмірі 5-7,3 тисяч гривень. Однак знаходяться недобросовісні люди, які зловживають цим правом.
"Були випадки, коли, щоб зробити показник за 149 статтею Кримінального кодексу (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини. - Ред.), працівники поліції ловлять дівчат, кажуть, що вони є жертвами торгівлі людьми. А це дівчата, які займалися проституцією в сільській місцевості. Вони пишуть заяви, отримують по п'ять-шість тисяч допомоги. А для правоохоронців - це прекрасно, тому що є показник, що вони зробили десяток затримань, верифікували жертв торгівлі людьми і передали цю інформацію Мінсоцполітики.
Є й інші ситуації. З однієї з областей, не буду називати її, надійшов лист із проханням надати статус дев'ятьом недієздатним, як виявилося під час перевірки, людям. Це були хворі з психоневрологічного диспансеру, а директор вирішив заробити, отримавши на кожного по 7000", - розповів заступник міністра.
За його словами, ці випадки ретельно фільтрує комісія закритого типу, до складу якої входять співробітники Мінсоцполітики та правоохоронних органів.
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Ніжинським читайте тут.
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ВНИМАНИЕ, с сегодняшнего дня УШЛА В ОТПУСК - фактически самоотстранилась от СОБСТВЕННО ИНИЦИИРОВАННОГО допроса.
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"Був цікавий такий захід, тому що досить велику частину так званих допитів ми присвятили психологічним тестам. Ми намагалися дізнатися у слідчих Державного бюро розслідувань, чи розуміють вони, де вони знаходяться у просторі, чи в якому районі міста Києва вони знаходяться. Вони вперто уникали відповіді на це питання і таки уникнули", - сказав Головань.
Він додав, що потім вони намагалися з'ясувати, чи розуміють слідчі, хто вони, тому що відповідно до указу президента України від 5 лютого цього року було затверджено організаційну структуру ДБР, відповідно до якої в управлінні ДБР були створені слідчі підрозділи: Головне слідче управління та управляння у справах Майдану.
"Нам відомо вже з документів за підписами т.в.о. керівника ДБР, що ці управління, передбачені указом президента, в ДБР не створені. Відповідно указ президента не виконано. Навіть не затверджено штатний розпис відповідно указу щодо структури ДБР. Це означає, що слідчі ДБР поза законом. Вони не перебувають у складі встановлених законом органів досудового розслідування
Почему же случился такой пердимонокль ?
Все просто :
Она испугалась давать пояснения в Шевченковском районном суде Киева по встречному иску от адвокатов Петра Порошенко о закрытии дела с Заведомым отсутствием состава преступления
Чи є важелем впливу на секретаря РНБОУ знаходження прямих родичів (мами, з його слів) на території тимчасово окупованого Луганську ?!
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2. Военные корабли черноморских стран проходят свободно
3. Корабли не черноморских стран тоннажем не более 30 тыс т и на срок до 21 дня
4. В случае войны, или угрозы войны, Турция может закрыть проливы