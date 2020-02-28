 У Дніпрі виділено 98 млн грн на заходи щодо запобігання епідемії коронавірусу, - Філатов

Водночас 28 лютого під час позачергового засідання прийняли рішення про перерозподіл 98 млн грн до резервного фонду міського бюджету Дніпра. Ці кошти спрямують на вирішення оперативних питань, пов'язаних із коронавірусом, зокрема, закупівлею необхідного медичного обладнання, ліків, одягу, а також проведенням профілактичних заходів.

Мер Дніпра заявив, що майже місяць тому департамент охорони здоров'я Дніпропетровської області визначив 21-ю міську інфекційну лікарню госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу. Цей заклад, за словами Бориса Філатова, не має ні медикаментів і захисних костюмів, ні грошей на їх придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії.

Саме тому керівництво Дніпра ухвалило рішення про підготовку комплексу заходів до можливого спалаху вірусу, щоб у разі необхідності вжити оперативні дії для безпеки і здоров'я городян.



