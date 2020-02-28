 У Дніпрі виділено 98 млн грн на заходи щодо запобігання епідемії коронавірусу, - Філатов

Водночас 28 лютого під час позачергового засідання прийняли рішення про перерозподіл 98 млн грн до резервного фонду міського бюджету Дніпра. Ці кошти спрямують на вирішення оперативних питань, пов'язаних із коронавірусом, зокрема, закупівлею необхідного медичного обладнання, ліків, одягу, а також проведенням профілактичних заходів.
Мер Дніпра заявив, що майже місяць тому департамент охорони здоров'я Дніпропетровської області визначив 21-ю міську інфекційну лікарню госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу. Цей заклад, за словами Бориса Філатова, не має ні медикаментів і захисних костюмів, ні грошей на їх придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії.
Саме тому керівництво Дніпра ухвалило рішення про підготовку комплексу заходів до можливого спалаху вірусу, щоб у разі необхідності вжити оперативні дії для безпеки і здоров'я городян.
Профсоюз сотрудников центрального офиса ПриватБанка обратился к губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко, главе облсовета Святославу Олейнику и мэру Днепра Борису Филатову с просьбой принять меры для обеспечения безопасности сотрудников и недопущения распространения коронавируса . Об этом говорится в обращении профсоюза к чиновникам, передает Delo.ua.
По информации профсоюза, руководитель направления "Управление изменениями" Цзен Ни, гражданка КНР, 31 января 2020 года находилась в отпуске в Китае в зоне, которая граничит с местом вспышки коронавируса COVID-19 и при этом 24 февраля Цзен Ни появилась на рабочем месте в Днепре, в здании, где работает больше тысячи человек.
"Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после внезапной смерти от ОРВИ и пневмонии нашей коллеги А. Литвиненко (44 года) - просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина. Также просим правоохранительные органы провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса", - говорится в обращении.