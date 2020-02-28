 У семи лікарнях Києва обладнано бази для госпіталізації людей з підозрою на коронавірус, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час спільних навчально-тренувальних занять з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кличка.

Навчання провели в Олександрівській лікарні столиці. Участь у них взяли медики, рятівники, поліція та представники органів місцевої влади.

За легендою, яку відпрацьовували, до столичного медичного закладу звернулися дві людини. Умовні пацієнти повідомили, що нібито тиждень тому повернулися літаком з Італії, де перебували на заробітках. У них, за легендою, виявили симптоми хвороби Covid – 19. Умовних пацієнтів одразу доправили до Олександрівської клінічної лікарні, де в інфекційному відділенні облаштована одна з лікувальних баз.

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"На щастя, це тільки навчання, метою яких є послідовне відпрацювання дій кожної служби міста. Як ми знаємо, нова, небезпечна хвороба, що отримала назву коронавірус виявлена в багатьох країнах. І в тих, де рівень надання медичних послуг дуже низький, і в тих, де медицина прогресивна. Люди подорожують різними країнами. Літають у справах та на відпочинок. І гарантувати, що випадків зараження на цю хворобу не буде в нашому місті, ми ніяк не можемо. Тому повинні бути готовими, аби мінімізувати можливі наслідки спалаху хвороби. А головне – надати можливим хворим максимально швидко ефективне лікування", - наголосив Кличко.

За його словами, бази облаштовано у медичних центрах, персонал яких підготовлений до різного виду епідемій. Це інфекційні відділення в наступних закладах: Олександрівській клінічній лікарні, Київській міській лікарні № 4, Київській клінічній лікарні № 9, міських дитячих клінічних лікарнях № 1та № 2, міській дитячій інфекційній лікарні, у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

Усього розгорнуто 482 ліжка, з них для дорослих – 237 ліжок, для дітей – 200 і 45 для вагітних. В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.

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"У всіх цих лікарнях є необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги. Підготовлено дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі двічі на день дезинфікують. У разі необхідності це будуть робити тричі на добу", - наголосив мер столиці.

Він також зазначив, що весь комунальний громадській транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дизенфікуючими засобами. Також на випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо стоячі корпуси. В разі необхідності, вони будуть перепрофільовані для госпіталізації пацієнтів. Також у Києві проводять навчання персоналу міських лікарень, де фахівці пояснюють як виявити цю небезпечний вірус та як надавати первинну допомогу хворим.

"Я звертаюся до мешканців столиці – не піддаватися паніці. Серйозно ставитися до свого здоров’я і безпеки. В разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертатися до лікарів", - підкреслив Кличко.

Також він повідомив, що столична влада планує найближчим часом закупити та встановити обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. "Ми зробимо це для того, аби пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту", - наголосив Віталій Кличко.

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