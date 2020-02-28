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 Політика України
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Все про:Зеленський (4636) кадри (170) РДА (133) COVID-19 (396)

 Зеленський призначив 14 голів РДА в 6 областях України

Президент України Володимир Зеленський призначив голів районних державних адміністрацій в шести областях.

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У Вінницькій області президент призначив головою Калинівської районної державної адміністрації Олександра Дмитрука, головою Крижопільської районної державної адміністрації - Володимира Скалія. Валентина Русначенко призначена главою Бершадської РДА, а Тарас Олексюк - головою Липовецької РДА.

На Харківщині Зеленський призначив Джамалу Стаценко головою Кегичівської РДА. Президент призначив головою Красноградської РДА Олександра Кайдаша, головою Лозівської РДА - Андрія Засєєва. Головою Зачепилівської РДА призначено Олену Петренко, головою Золочівської РДА - Тамаза Гамбарашвілі, головою Сахновщинської РДА - Максима Карплюка.

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У Хмельницькій області президент призначив головою Новоушицької РДА Олександра Солов'я.

Глава держави також призначив Анатолія Хворостянова главою Оріхівської РДА Запорізької області, Омеляна Стасула - головою Дрогобицької РДА Львівської області, головою Миргородської РДА Полтавської області Вікторію Ємець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178530
 
 
 Топ коментарі
 
який насичений день в віслюка.... свіжий кокс підвезли?
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Йозеф Кнехт



Дивлюся виступ Пороха під ДБР.Відразу в очі кидається різниця в досвіді та харизму між Зе і Порохом. Порох може використати будь-який направлений проти нього привід з користю та позитивом для себе.
А Зе може з будь-якого позитивного приводу зробити лайно.І в 42 цьому вже не навчиш
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який насичений день в віслюка.... свіжий кокс підвезли?
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Зеля еще не всех друзей из Квартала трудоустроил, еще идут назначения.
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перестановка місцями баранів в отарі на поголів'я не впливає.
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Назначай не назначай-если не будет индексации пенсий(по закону)с 1.03.20г.-о победе на выборах,на местах-забудь. Зеленский назначил 14 председателей РГА в 6 областях Украины - Цензор.НЕТ 7587
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камикадзе? слуг урода теперь прямо бьют везде
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Йозеф Кнехт



Дивлюся виступ Пороха під ДБР.Відразу в очі кидається різниця в досвіді та харизму між Зе і Порохом. Порох може використати будь-який направлений проти нього привід з користю та позитивом для себе.
А Зе може з будь-якого позитивного приводу зробити лайно.І в 42 цьому вже не навчиш
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цю свиноту не приводити, а садити потрібно
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Могу сказать по Золочеву.Нехорошего человека назначили.15 Марта выборы по 179 округу.Зарегистрированы рекордные 40 депутатов.бюллетень длиной 800 мм .Зеленский сменил глав всех РДА по этому округу + Золочев на севере Харьковской области.Гепа -сепаратист + Райнин= Гремучая смесь ордынства.Кучер явно слабак-губернатор по сравнению с акулами местной мафии.
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Ьак Вошьдь всех клоунов с квартала трудоустроит.А нарід на Г+Г,что смотреть будет.Пожрать не дают,хотя бы поржать.
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