 Зеленський призначив 14 голів РДА в 6 областях України

Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
У Вінницькій області президент призначив головою Калинівської районної державної адміністрації Олександра Дмитрука, головою Крижопільської районної державної адміністрації - Володимира Скалія. Валентина Русначенко призначена главою Бершадської РДА, а Тарас Олексюк - головою Липовецької РДА.
На Харківщині Зеленський призначив Джамалу Стаценко головою Кегичівської РДА. Президент призначив головою Красноградської РДА Олександра Кайдаша, головою Лозівської РДА - Андрія Засєєва. Головою Зачепилівської РДА призначено Олену Петренко, головою Золочівської РДА - Тамаза Гамбарашвілі, головою Сахновщинської РДА - Максима Карплюка.
У Хмельницькій області президент призначив головою Новоушицької РДА Олександра Солов'я.
Глава держави також призначив Анатолія Хворостянова главою Оріхівської РДА Запорізької області, Омеляна Стасула - головою Дрогобицької РДА Львівської області, головою Миргородської РДА Полтавської області Вікторію Ємець.
Йозеф Кнехт
Дивлюся виступ Пороха під ДБР.Відразу в очі кидається різниця в досвіді та харизму між Зе і Порохом. Порох може використати будь-який направлений проти нього привід з користю та позитивом для себе.
А Зе може з будь-якого позитивного приводу зробити лайно.І в 42 цьому вже не навчиш