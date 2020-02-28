EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  717  7
Матеріали за темою:
Все про:Італія (380) українці (1737) ЦГЗ (36) COVID-19 (396)

 Тести 4 українців, які повернулися з Італії, показали негативний результат на коронавірус, - ЦОЗ

За результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, ні в одному з 4-х зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"За підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, і її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати. Також негативні результати були й у двох осіб з Долинян Чернівецької області", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з тим, що новий вірус був зареєстрований на території Китайської Народної Республіки, часто громадяни цієї країни та інші люди зазнають утисків виключно на підставі їхньої зовнішності.

Центр громадського здоров'я України закликає представників державного сектора, бізнесу і населення України не формувати помилкове стереотипне уявлення.

Читайте також: Китайські будівельники в Житомирі виходять з ізоляції: інкубаційний період закінчено, всі здорові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178527
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кажуть що закупили. Правда, росіяни самі в них не впевнені.
 показати весь коментар
 
 
Закупленные тесты должны прийти в Украины во второй декаде марта. Так что -- непонятно, как они определяли и определяли ли вообще.
 показати весь коментар
 
Я вообще не уверен, что они хоть что-то проверяли. Зеленым нужна эпидемия.
 показати весь коментар
 
Сомневаюсь крепко что тестирование вообще было.
 показати весь коментар
 
 
И СКОЛЬКО ТЕСТ СИСТЕМ ОСТАЛОСЬ В СТРАНЕ - власть может сделать брифинг журналистам и ответить на вопросы?
 показати весь коментар
 
Не может, т.к. спалится. Ну, или может: если решит и дальше врать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору