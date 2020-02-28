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 Китайські будівельники в Житомирі виходять з ізоляції: інкубаційний період закінчено, всі здорові

У фахівців із Китаю, які працюють на будівництві об'їзної дороги в Житомирі, закінчилися 2 тижні ізоляції після повернення з Китаю.

Про це голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка розповів місцевому телеканалу C-TV, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є 12 громадян КНР, у яких закінчується термін карантину (в одного 27 лютого, а в 11 - 28 лютого). Хочу повідомити, що жодних симптомів хвороб ми не виявили. До нас прилетіли здорові китайці, які, сподіваюся, зроблять нам здорову дорогу навколо Житомира", - сказав Бунечко.

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За його словами, область готова до протидії коронавірусу, і тепер на Житомирщині робиться все можливе, щоб запобігти його поширенню.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого Житомирська ОДА прийняла рішення тимчасово ізолювати китайських будівельників, які їздили на батьківщину на новий рік.

17 лютого місцеве телебачення повідомляло, що громадянам Китаю заборонено залишати будиночки, в яких вони живуть. Їжу їм залишають на порозі і просять тричі на день вимірювати температуру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178526
 
   
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скоро по всему миру начнет расползаться ужасный, но очень ласковый шароваровирус
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Заголовок якось по-дебільному написаний - якщо інкубаційний період закінчився, то треба спалювати тіла, а не випускати.
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ужос какой, китайцы приехали и их даже камнями не пытались забросать?
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так ще є студенти звідти по великим містам. Так що ще не вечір
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Вся эта история с китайцами прошла очень тихо в отличии от наших уханьцев почему-то.
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