 Китайські будівельники в Житомирі виходять з ізоляції: інкубаційний період закінчено, всі здорові

Про це голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка розповів місцевому телеканалу C-TV, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є 12 громадян КНР, у яких закінчується термін карантину (в одного 27 лютого, а в 11 - 28 лютого). Хочу повідомити, що жодних симптомів хвороб ми не виявили. До нас прилетіли здорові китайці, які, сподіваюся, зроблять нам здорову дорогу навколо Житомира", - сказав Бунечко.

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За його словами, область готова до протидії коронавірусу, і тепер на Житомирщині робиться все можливе, щоб запобігти його поширенню.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого Житомирська ОДА прийняла рішення тимчасово ізолювати китайських будівельників, які їздили на батьківщину на новий рік.

17 лютого місцеве телебачення повідомляло, що громадянам Китаю заборонено залишати будиночки, в яких вони живуть. Їжу їм залишають на порозі і просять тричі на день вимірювати температуру.