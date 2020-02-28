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 Суспільство, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:біженці (195) Туреччина (1024) Євросоюз (2822) Стано (2)

 Туреччина не відкривала кордон з ЄС для біженців, угода про стримування незаконної міграції залишається в силі, - представник Єврокомісії Стано

ЄС не отримував від турецької сторони жодних повідомлень про зміну політики стосовно пошукувачів притулку, біженців і мігрантів відповідно до спільної заяви між ЄС і Туреччиною з цього приводу, і МЗС Туреччини підтвердило, що угода залишається чинною.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У тому, що стосується спекуляцій навколо руху мігрантів у Туреччині, я хочу підкреслити, що на сьогодні немає жодного офіційного повідомлення турецької сторони про зміни у їх політиці стосовно міграції або надання притулку. Спільна Заява ЄС-Туреччина, яка була прийнята, щоб стримати незаконну міграцію, - ця угода залишається чинною… Це вже сьогодні було підтверджено у заяві міністерства закордонних справ Туреччини", - зазначив Стано.

Він зауважив, що ЄС уже висловлював свою позицію стосовно того, що ескалація в Ідлібі несе велику небезпеку переростання у міжнародний конфлікт і має бути зупинена негайно. Бойові дії в Сирії, за словами речника ЄС, не лише несуть із собою величезні руйнування, але й відчай та страждання для мирного населення, що надає поштовх для нових хвиль міграції як у Туреччину, так і з Туреччини.

"Ми свідомі повідомлень, які розповсюджуються низкою джерел та у соціальних мережах, щодо масованого руху біженців або мігрантів до європейських кордонів. Але у цьому сенсі ми маємо спиратися на власну оцінку, яка виходить від країн-членів і відповідних європейських агентств. Ми слідкуємо за розвитком подій дуже уважно, і необхідні заходи будуть прийняті, якщо в них буде необхідність", - наголосив Стано.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Туреччина відкрила кордони для сирійських біженців в Європу.

Дивіться також: Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178524
 
 
 Топ коментарі
 
Боевые действия в Сирии, по словам представителя ЕС, не только несут с собой огромные разрушения, но и отчаяние и страдания для мирного населения,
Чего же вы европитарасы молчите когда Хуйло бомбит сирийские города и убивает тысячами их жителей?
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А говноСМИ, потужно разгоняют фейки...
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НАТО не выполнит обязательств перед Турцией в противостоянии с Ордой.Сцут.
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А говноСМИ, потужно разгоняют фейки...
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Несложно догадаться чьи СМИ
Там чёткая договорённость, Эрдоган зачищает буферную зону, Европа дает деньги на лагери для беженцев.
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Да я даже не про то, я про наших, которые подхватывают все что попало со всех помоек, и сразу выдают в эфир.
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Стано медитирует: "Халва, халва, халва"... Запей сладкое водичкой. Турция не открывала границу с ЕС для беженцев, соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 7152
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НАТО не выполнит обязательств перед Турцией в противостоянии с Ордой.Сцут.
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Боевые действия в Сирии, по словам представителя ЕС, не только несут с собой огромные разрушения, но и отчаяние и страдания для мирного населения,
Чего же вы европитарасы молчите когда ***** бомбит сирийские города и убивает тысячами их жителей?
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Как я и говорил, только пугалки. Время еще не пришло.
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Turki imejet kozir,vot skazet vesti sankciji dlia rosiji na neft i gaz,tak i zdelajet ES.Neft i gaz eto meloc po sravneniju skolko stojit bezencev vyderzyvat a tut idiot rec pro 3 miliona,eto byla by kotostrofa ES pervuju
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А вот тебе болт господин Стано, Турция не член ЕС и уведомлять ни кого не обязана.
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