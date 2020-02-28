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 Експрокурору Житомирщини повідомлено про підозру у викраденні людини, - Офіс Генпрокурора

Експрокурору однієї з місцевих прокуратур Житомирської області повідомлено про підозру у викраденні людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, в 2019 році прокурор разом зі своїм братом і батьком побили під вигаданим приводом людину. При цьому він ймовірно погрожував потерпілому пістолетом, помістив його в багажне відділення свого автомобіля, де утримував проти волі. Дії зазначених осіб були припинені працівниками поліції.

Слідство триває.

28 лютого 2020 року йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178522
 
 
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И шо?? Вон эксминистр дружка своего завалил и ничего....
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Обыкновенный прокурор с типичным поведением для своей профессии... Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2277
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неприкасаемые
со времен Кучмы прокуратура это вершина организованной преступности Украины
к сожалению ничего не поменялось
и навряд ли поменяется в ближайшем будующем
Сашко Бiлий походу був останній справжній українець
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усе познаеца в сравнении, главное,шо в живых оставил, а все остальное - хрень
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нужно проследить, кто его назначил прокурором. Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9614
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