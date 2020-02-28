 Експрокурору Житомирщини повідомлено про підозру у викраденні людини, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, в 2019 році прокурор разом зі своїм братом і батьком побили під вигаданим приводом людину. При цьому він ймовірно погрожував потерпілому пістолетом, помістив його в багажне відділення свого автомобіля, де утримував проти волі. Дії зазначених осіб були припинені працівниками поліції.

Слідство триває.

28 лютого 2020 року йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України.

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