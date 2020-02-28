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 Атестація прокурорів регіональних прокуратур почнеться 2 березня, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

В Офісі генерального прокурора планують до початку червня завершити атестацію всіх прокурорів регіональних прокуратур.

Як повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора, процес атестації складається з трьох етапів - тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності і співбесіди з кадровою комісією, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в першому етапі атестації для майбутньої роботи в новій прокуратурі виявили бажання взяти участь 3 тис. 697 прокурорів з усіх обласних центрів України, Автономної Республіки Крим та військових прокуратур регіонів та Об'єднаних сил.

Атестація прокурорів регіональних прокуратур почнеться 2 березня, - Офіс генпрокурора 01

Атестація прокурорів регіональних прокуратур почнеться 2 березня, - Офіс генпрокурора 02

За словами Генерального прокурора Руслана Рябошапки, в даний час триває відбір 100 нових прокурорів в Офіс генпрокуратури.

"Зараз ми розпочинаємо атестацію прокурорів регіональних прокуратур, бо суспільство очікує від прокурорів всіх рівнів доброчесності, професійності та результатів – підозр, скерованих до суду справ... Ми прагнемо повернути довіру суспільства до прокуратури і у нас є унікальна можливість, якою ми користаємося – політична воля та підтримка суспільства", - наголосив він.

Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня, прокурори з однієї прокуратури здаватимуть тести в різні дні. Очікується, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

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Під час проходження першого етапу (тесту на знання та вміння застосовувати законодавство) прокурори повинні отримати не менше 70 балів при відповіді на запитання, щоб бути допущеними до другого етапу (комп’ютерного тестування на загальні здібності та навички).

Для третього етапу (співбесіди) вже створено дві кадрові комісії, які очолили заступники генерального прокурора Віктор Чумак та Віталій Касько. Планується створення ще 10. До їх складу входитимуть працівники Офісу генпрокурора, представники міжнародних неурядових організацій, проектів міжнародної технічної допомоги та дипломатичних місій.

Також стосовно прокурорів, які будуть допущені до заключного етапу атестації, здійснюватиметься перевірка на доброчесність, яка включатиме відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, близьких осіб задекларованим доходам, а також відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178521
 
 
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это нормально,когда в итоге из пгогугога в итлге проверки получается космонавт или перелетная птица
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Имитация бурной деятельности. Лучше бы доложили сколько прокурорских осуждено с конфискацией
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Статья 256. Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности
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так це предикатна стаття. Є вирок, що набрав законної сили, що це злочинна організація? Це для початку, а потім ще мають бути докази сприяння..
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Так отож! Легше злочинців переатестувати
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При этом проверте есть ли в наличии дипломы о юридическом образование и не поддельные ли они (державного зразка).
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