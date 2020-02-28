 Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу UA: Суспільне є неприпустимою", - підкреслив Бородянський.
За словами міністра, його відомство разом із Міністерством фінансів ухвалило рішення про наближення фінансування.
"Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету і МКМС (міністерство культури, молоді і спорту. - Ред.) буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку Суспільного мовника", - повідомив Бородянський.
28 лютого Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що її рахунки заарештовано, а роботу заблоковано. Рахунки заарештовано за позовом компанії "Євроньюс", якій попередники суспільного мовлення, Національна телекомпанія України, заборгувала 10,5 млн євро.
интересно на какую аудиторию он рассчитан?
пенсы и домохозяйки всякое говно по СТБ смотрят
порохоботы крівий
рыги 112 и еще какой то
остальные в интернете сидят
Саме на цю аудиторію це радіо і заточене..
Аудиторію, яка туди і зараз дзвонить на прямі ефіри, і волає : «Людоньки, та скажіть же наконєц, скільки ж той Порошенко ще буде красти !!!! Коли він вже остановіцца !!!!»
А ведучі у відповідь мурчать, щось типу: «А откуда ми знаєм.....»
дякую за то шо усе пояснив Юра
***** привiт передавай если шо)
А кошти передайте ATR, Андрію Полтаві, і Яніні Соколовій !!!