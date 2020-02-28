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 Політика України
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Все про:телебачення (413) НСТУ (111) Бородянський Володимир (106)

 Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський

Міністр культури молоді та спорту України Володимир Бородянський відреагував на повідомлення про арешт рахунків Національної суспільної телерадіокомпанії.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу UA: Суспільне є неприпустимою", - підкреслив Бородянський.

За словами міністра, його відомство разом із Міністерством фінансів ухвалило рішення про наближення фінансування.

"Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету і МКМС (міністерство культури, молоді і спорту. - Ред.) буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку Суспільного мовника", - повідомив Бородянський.

28 лютого Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що її рахунки заарештовано, а роботу заблоковано. Рахунки заарештовано за позовом компанії "Євроньюс", якій попередники суспільного мовлення, Національна телекомпанія України, заборгувала 10,5 млн євро.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178518
 
 
 Топ коментарі
 
Терміново викликайте екстрасенсів для порятунку телеканалу.
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так... і економіка стрімко падає, бо ніхто не краде. Ситуация с возможным отключением "Общественного" недопустима, будем инициировать изменения в бюджет, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4642
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так... і економіка стрімко падає, бо ніхто не краде.
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Да ладно зачем нам гос. канал если есть частные закрывайте
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Терміново викликайте екстрасенсів для порятунку телеканалу.
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Я слышал футболисты лучшие руководители точно спасут
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я даже не знал что такой канал есть
интересно на какую аудиторию он рассчитан?
пенсы и домохозяйки всякое говно по СТБ смотрят
порохоботы крівий
рыги 112 и еще какой то
остальные в интернете сидят
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Так.
Саме на цю аудиторію це радіо і заточене..
Аудиторію, яка туди і зараз дзвонить на прямі ефіри, і волає : «Людоньки, та скажіть же наконєц, скільки ж той Порошенко ще буде красти !!!! Коли він вже остановіцца !!!!»
А ведучі у відповідь мурчать, щось типу: «А откуда ми знаєм.....»
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Мабуть ті, у кого є мізки. Але це не про тебе...
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Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9278
дякую за то шо усе пояснив Юра
***** привiт передавай если шо)
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Понятно. Банкротство банкротов недопустимо! Главное название пафосное подобрать
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Неплохо бы поинтересоваться зарплатой и премиями Аласании и его замов
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це точно)) якщо познімати з них усі премії і доплати, які вони там собі намалювали, то з усіма боргами розплатилися б! чергове бла-бла від младих реформаторів, які до годівниці дорвалися
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Відключайте, цей «Радіогадюшник» !
А кошти передайте ATR, Андрію Полтаві, і Яніні Соколовій !!!
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Ситуация с возможным отключением "Общественного" недопустима, будем инициировать изменения в бюджет, - Бородянский/ Цирк Коломойского. Борьба еврейско-нанайских мальчиков.
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а шо, бог подаст, заарештували счета ни за шо, ни про шо, и никаких следований бениным заветам Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1908
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Шо канал такой?? Аласания его смотрит?)
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Тирили кошти, які їм виділяли, і ще й тепер недовольні, що їхню схему розсекретили?
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