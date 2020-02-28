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 Політика України
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Все про:Кернес (352) суд (5942)

 Підготовче засідання у справі Кернеса перенесли на 20 березня через неявку обвинуваченого і потерпілого

Підготовче засідання у справі стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького, яке мало розпочатися у Київському районному суді Полтави в п'ятницю, не відбулося.

"Київський районний суд Полтави повідомляє, що підготовче судове засідання... суд переніс на 20.03.2020 на 10:00 у зв'язку з неявкою обвинуваченого Кернеса Г. А. та його захисників, потерпілого Кутяніна О. В. та представників потерпілих", - повідомили в суді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги на ухвалене в серпні 2018 року рішення суду першої інстанції у справі стосовно Кернеса, Блінника та Сміцького й направив справу на новий розгляд до Київського районного суду Полтави.

Читайте також: Повторний розгляд справи Кернеса відбудеться в Київському райсуді Полтави

Як раніше повідомлялося, Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 року задовольнив апеляційні скарги Офісу Генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. Прокуратура оскаржила рішення, яке прийняв Київський районний суд Полтави. Кернеса і його охоронців звинувачували у викраденні і побитті учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова і Олександра Кутятіна в січні 2014 року. Справа була закрита через систематичну неявку прокурорів на засідання.

Тепер справу буде знову розглянуто в суді першої інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178517
 
 
 Топ коментарі
 
Чому слідчі не виносять рішення про силовий привід щура Кернеса в суд?
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Комедия продолжается.....Еще бы !? На арене профессионалы!
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Мне просто интересно, сколько будет наша власть и наши продажные суды делать вид, что судят этого олигофрена и отмороденного бандюгана с прокацапскими замашками, потому что кацапский сатанизм ему близок как никому другому.
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Комедия продолжается.....Еще бы !? На арене профессионалы!
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Чому слідчі не виносять рішення про силовий привід щура Кернеса в суд?
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Меня тоже этот вопрос интересует, но в отношении и другой персоны.
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Пятый год суда это или Кернесу нечго предявить или наши суды и прокуратура никудышняя а тем более власть.
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А що, не можуть як Пороху грозились - силою привести?
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Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесли на 20 марта из-за неявки обвиняемого и потерпевшего! Бу-га-га-га, "Гепен суд" 2 сезон, 1 серия! А может, оно задержано по делу "Барабашова", задержали ведь виновных, не интересовались? А что скажет барец с коррупцией - Янелох, закрыть срочно дело?
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Гепу,как и Колесникова с Вилкулом, подводят под срок давности.Излюбленный приём власть поимевших.
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как-то во времена расцвета регионалов приехал я в стольный город Харьков. Еду в маршрутке - здоровенный билборд с какой-то мерзкой рожей. Первое, что пришло в голову, что это реклама собачьего корма, когда маршрутка подъезжает ближе, появляется надпись - "Партия регионов". У подружки спрашиваю, она отвечает - это наш мэр..... пипец..., я был в шоке....... И до сих пор эта мразота недостреленная у кормушки....
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Не посадите кернеса - вы ничем не лучше парашенки. Это тест.
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А что так можно? Просто не прийти в суд и дела не будет?
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Гепе можно.., оно не Порох! И беня крышует.
Кстати, а что с пострадавшими, наверное надоело участвовать в сериале "гепа"...
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Некогда гепе, он занят отжатием Барабашовки, где собираются строить высотки.
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З 2014 року "реформована" свита свиночолого цукерника не змогла притягти до кримінальної відповідальності гєпу! А швидше за все не захотіла, сторгувались!
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энтого таракана просто так зеленым тапком не прихлопнешь, а с дуста он тока живеет
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Привезли бы Гепу один раз принудительно в наручниках, под конвоем в суд и глядишь проспект Григоренко на Жукова переименовывать в Харькове всем бы удивительным образом перехотелось.
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"Все куплю, - сказало злато"... Пушкін,якщо хто не в курсі,сказав...
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Как там в макаронников? Коронавирус не подхватило?
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"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"... (с)
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"Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесли на 20 марта из-за неявки обвиняемого и потерпевшего" - такого масштаба воров и антиукраинцев, как Гепа, у нас хватает, удивляет другое, как много в Харькове хохлов, совков и всякого быдла, которое голосует за эту мразь, вот это настоящая беда Украины.
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