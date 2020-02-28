 Протоієрей РПЦ Смірнов закликав віруючих в Італії "постраждати заради Господа" і не підкорятися вимогам закрити храми через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив глава патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї протоієрей Дмитро Смірнов.
"Є в "Основах соціальної концепції" такий пункт - в якому разі мають люди чинити громадянську непокору. В даному випадку, якщо наказ начальства, міського чи федерального, про якісь дії, які суперечать нашій вірі, ми повинні ним знехтувати", - пояснив він.
Щоб уникнути конфлікту, він порадив православним збиратися на нічну службу.
"А як Євхаристію не робити? Чума зупинялася від того, що люди причащалися!" - нагадав він.
На його думку, такі заборони свідчать про те, що "уряд абсолютно безбожний", і "це початок кінця".
"Тут якраз і перевіряється, чи готова ця громада постраждати заради Господа. Ну, в чомусь малому. Ну розстрілів же не буде!" - підсумував глава патріаршої комісії.
На 28 лютого кількість заражених новим коронавірусом в Італії досягла 650.
строимся в колонны, чихаем, кашляем и идем в храм !
Ну вперед!, до раю.
це неполітичне рішення.
Везти лучше на танках...
НО РУЦКИМ КРЫСАМ БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ 😀😀😀
И в живых оставались не причащенные.
Невзор конечно лучше, но Никич часами гоняет этого Смирнова, я вообще обожаю когда попов грамотно ровняют с ословым калом. или как там называю
тся непорочные копыта то? или шо там? тридварочное то?
а то ишь ты,католикам он советует
Этого гойского шлимазла он послал бы в пустыню...бродить пеше лет 40))))
Где костры? Пытки? Массовые убийства во славу веры?)))
несите их в ЦЕРКОВЬ...))))
Хоча... це ж РПЦ
ГОЛОДОМОР это была кара Божья за грехи украинцев...
Лично расстрелял бы эту мразоту бородатую
Бо секта зацікавлена що б її адепти були живі та несли мед до вулику
он сделал всё от него возможное, чтобы этот сатанат вымести из Украины,
за что, собственно говоря, ты его и ненавидишь.
Русня борзеет, когда не получает отпора.
якщо люди не будуть відвідувати служби, то
чим будуть харчуватися моськовські попи
Однако, в России, до этого - рукой подать
А вот в слова писателя Варлама Шаламова, прошедшего сталинские лагеря:
«Любой расстрел 37-го года может быть повторен»
- верится легко.
ну очень хочется дождаться какя будет реакция макаронников..