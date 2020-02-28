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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Італія (380) РПЦ (308) COVID-19 (396)

 Протоієрей РПЦ Смірнов закликав віруючих в Італії "постраждати заради Господа" і не підкорятися вимогам закрити храми через коронавірус

У парафіян РПЦ в Італії є право не підкорятися вимозі місцевої влади закрити храм через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив глава патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї протоієрей Дмитро Смірнов.

"Є в "Основах соціальної концепції" такий пункт - в якому разі мають люди чинити громадянську непокору. В даному випадку, якщо наказ начальства, міського чи федерального, про якісь дії, які суперечать нашій вірі, ми повинні ним знехтувати", - пояснив він.

Щоб уникнути конфлікту, він порадив православним збиратися на нічну службу.

"А як Євхаристію не робити? Чума зупинялася від того, що люди причащалися!" - нагадав він.

На його думку, такі заборони свідчать про те, що "уряд абсолютно безбожний", і "це початок кінця".

"Тут якраз і перевіряється, чи готова ця громада постраждати заради Господа. Ну, в чомусь малому. Ну розстрілів же не буде!" - підсумував глава патріаршої комісії.

На 28 лютого кількість заражених новим коронавірусом в Італії досягла 650.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178516
 
 
 Топ коментарі
 
Надо РПЦ выгнать из Италии за саботаж мероприятий по карантину
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православные московские, братие и сестрие!
строимся в колонны, чихаем, кашляем и идем в храм ! Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9465
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православные московские, братие и сестрие!
строимся в колонны, чихаем, кашляем и идем в храм !
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Як казав один "великий" лідер маленького зросту: "Мы попадем в рай...". Тепер є гарна нагода.
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Тільки того плєшивого теж в в храм заперти
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И обкашлять, обчихать, ОБПЛЕВАТЬ (ДЛЯ ГАРАНТИИ).
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в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение....Так тож про людей а не про кацапов
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Надо РПЦ выгнать из Италии за саботаж мероприятий по карантину
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Може, краще спалити? І дешевше, і люди не постраждають.
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"Аутодафе", в принципе - место Италия (дислокация изобретателей), ведьмаки и ведьмы вполне реальны.
Ну вперед!, до раю.
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хворих,інфікованих,чи просто 'під підозрою',тобто ВСІХ ПРИХОЖАН РПЦ рвшенням головного санітарного лікаря просто загребуть в карантин прямо при виході з храму..
це неполітичне рішення.
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та куд там вигнать, їх мєнти в НІмеччині так захищають.
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Предлагаю всех больных короновирусом свозить в Московию, не подчиняясь требованиям тамошних пограничников!
Везти лучше на танках...
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танки шкода, скотовозки і викидати відразу на кордоні
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Краще катапультою перекидати. Готовий допомогти деревиною для побудови. Випробувати можна на Сивосі.
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Чума останавливалась , т к травили крыс, закрывали города, многие уходили в горы , где не было крыс
НО РУЦКИМ КРЫСАМ БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ 😀😀😀
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Надо у святого нарика спросить как оно по понятиям
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"Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - уверяет кацапет. Какие же они тупые...
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"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!"

И в живых оставались не причащенные.
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Этого мракобеса угарно комментирует Никич, на Ютубе - "Тыиллюминат" и "Никич mp4"
Невзор конечно лучше, но Никич часами гоняет этого Смирнова, я вообще обожаю когда попов грамотно ровняют с ословым калом. или как там называю
тся непорочные копыта то? или шо там? тридварочное то?
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трудно не согласиться с лубянским сектантом Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2615
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Правильно. Бабло попам должно поступать бесперебойно.
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Немедленно віставить на красной площади чудотворную икону, всем москвичам и гостям столиці прикладіваться в обязательном порядке
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Китайцам в первую очередь. И через двух московитов, потому как они жадные им одного короновируса в руки будет мало.
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може лучше нарасейке?все ф храм на поклонной и цёмкать одну и ту же икону Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 657.
а то ишь ты,католикам он советует
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це ж і наші заробітани в ці храми ходять
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Все не так просто. Призыв к неповиновению в регионе который и так бредит о "независимости", попробывал бы он такое сказать на Курятнике, через 5 минут уже лес бы валил. ФСБ - работает.
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Это подрывная деятельность врага в нашем тылу. Проклятые иуды!
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Чому віноват? Макаронники в нашому тилу.
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И обязательно всем причащаться и троекратно целоваться.
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всегда считал РПЦ и УПЦ МП некрофилическими сектами, созданными для управления биомассой на уровне "центра заблуждений и страха"..
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Я уявляю куди б послав цього "дядька" Ісус. Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1067
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Иисус ыл евреем и проповедовал для евреев)))
Этого гойского шлимазла он послал бы в пустыню...бродить пеше лет 40))))
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Не обов"язково в пустелю. Можна просто послати...
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Просто послать это не по християнски!))
Где костры? Пытки? Массовые убийства во славу веры?)))
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бабосы кончаются - надо косить не взирая.....
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Можно сжечь храмы РПЦ в Италии в рамках санитарных мероприятий.
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Деньги и земные блага...ЭТО ЗЛО!!!
несите их в ЦЕРКОВЬ...))))
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Поддерживаю призыв протоиерея Смирнова!
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Навряд це б-гу угодно, щоб люди під час епідемій збиралися разом навіть на службу і порушували елементарні правила безпеки та гігієни.

Хоча... це ж РПЦ
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Вспомни слова глав попа РПЦ в Украине...
ГОЛОДОМОР это была кара Божья за грехи украинцев...
Лично расстрелял бы эту мразоту бородатую
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Так. Це я добре пам"ятаю. Тому для мене РПЦ - не церква. Це секта зашорених ортодоксів, темних невігласів і упоротих фанатиків.
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Це навіть нн секта...
Бо секта зацікавлена що б її адепти були живі та несли мед до вулику
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Как на это смотрит известный дьякон в зелёной рясе того сатаната?
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он не просто смотрит.

он сделал всё от него возможное, чтобы этот сатанат вымести из Украины,

за что, собственно говоря, ты его и ненавидишь.
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Прикро шо через такі заяви падає авторитет всіх церков...
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РПЦ - не церква, а самозванці без томосу.
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Наш человек!Интересно,он раньше сварщиком не работал?
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А в Китае его бы за такие слова моментально к стенке поставили.
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В Китае он сидел бы тихонько, как мыша под веником.

Русня борзеет, когда не получает отпора.
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...зажег деда.. Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9210...на расее всех коронованных собрать нужно.. Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9210
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Все вірно, треба розвинути інціативу. Позакривати на росії всі лікарні, нехай РПЦ їх лікує. (Ну там де мешкають мусульмани, католики, і іудеї можна залишити. Їх священники не такі всесильні.)
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Это тот самый который называл женщин живущих в гражданском браке "бесплатными проститутками".
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Коли мова йде про збереження своїх прибутків сатанинська секта ФСБ-РПЦ готова хоч в чорта під хвостом все вилизувати аби дєнюжкі не втратити
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прелєстно..
якщо люди не будуть відвідувати служби, то
чим будуть харчуватися моськовські попи
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Пострадать ради Господа...От интересно,это Бог ему нашептал такое напутствие,или этот поп сам,так посчитал нужным?Вот не представляю,щоб Бог желал,щось подобное.Сидит там на небесах и пишет инструкции,как за него страдать.А потом скидывает этому попу на эмейл,где призывает не подчиняться местным властям и причащаться
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Ну расстрелов же не будет!"- заключил глава патриаршей комиссии.(с)
Однако, в России, до этого - рукой подать

А вот в слова писателя Варлама Шаламова, прошедшего сталинские лагеря:
«Любой расстрел 37-го года может быть повторен»
- верится легко.
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Маєте рацію. Весь "рускій мір" треба розстріляти коронавірусом
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Зачем наши газеты печатают высказывания йо бнутых соседей! Там же идиот на идиоте и йо бнутый впереди!!!!
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это недоразумение сидит в Моцквабаде и призывает лиц находящихся в Италии не выполнять ЗАКОННЫЕ требования властей, опираясь на внутренний документ РПЦ?
ну очень хочется дождаться какя будет реакция макаронников..
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