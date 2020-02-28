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Все про:Інститут нацпам'яті (160) перейменування (304) Харків (1666) декомунізація (294)

 Перейменування пр. Григоренка в Харкові: Інститут нацпам'яті пообіцяв звернутися до правоохоронців

Український інститут національної пам'яті називає рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова незаконним і обіцяє звернутися в правоохоронні органи.

Про це йдеться в заяві Інституту, опублікованій на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Український інститут національної пам’яті наголошує, що рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова від 26 лютого 2020 року провокує війни пам’яті, ображає пам’ять про ветеранів Другої світової війни, є незаконним і не сприяє консолідації суспільства", - йдеться в заяві.

Зазначається, що рішення депутатів Харківської міськради порушує закон України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Адже він забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, що обіймають керівні посади в партії та вищих органах влади Радянського Союзу.

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"Інститут невідкладно звернеться до правоохоронних органів. Наполягатимемо на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону осіб", - підкреслили в УІНП.

В Інституті нацпам'яті вважають, що в умовах військової та інформаційної агресії РФ проти України "спроби увічнення "маршала Побєди" Георгія Жукова також можуть бути використані в інформаційно-пропагандистській кампанії РФ".

"У такий спосіб країна-агресор може спробувати просувати міфи про "спільну історичну долю росіян та українців", "Велику Вітчизняну війну", що становить потенційну загрозу національній безпеці України. Платитимуть за рішення, яке загрожує спровокувати конфлікт у прифронтовому регіоні, самі харків’яни. Йдеться щонайменше про понад 100 тис. грн, необхідних для заміни табличок", - зазначено в заяві.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 лютого Харківська міська рада ухвалила рішення перейменувати пр. Григоренка на пр. Жукова. "За" проголосували 52 депутати, "проти" - 8.

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178512
 
   
 Топ коментарі
 
Харьковский Горсовет должен быть распущен.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні
Документ 280/97-ВР, чинний, поточна редакція - Редакція від 27.02.2020, підстава - 465-IX

...

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
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Кернеса посадите наконец или хотя бы из города уберите и тогда не буде никаких провокаций по переименованию и побоищ в Барабашово...
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може прийняти компромістне рішення
проспект Жуковського як варiянт Переименование пр. Григоренко в Харькове: Институт нацпамяти пообещал обратиться к правоохранителям - Цензор.НЕТ 4639
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Інститут вже єврейської памяті звернеться до правоохоронців? Дивно...
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ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ПРОСПЕКТ В ЧЕСТЬ ГЕНЕРАЛА МОШЕ ДАЯНА! И ВСЕ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ!
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Кернеса посадите наконец или хотя бы из города уберите и тогда не буде никаких провокаций по переименованию и побоищ в Барабашово...
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он вам людина відповіла, що тре зробити. Зверніться в СБУ.
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Жуков за своєю вдачею та життям дуже близький до депутатів міськради - такий самий мародер та грабитель.
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Всех проголосовавших надо принудительно отправить на перевоспитание в зону ООС!
Наставниками назначить опытных бойцов из добробатов!
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А навіщо? Якщо нам влада говорить, що Нація непотрібна, мова, віра - какая разница, то для чого їх перевиховувати? Якщо ж є для чого, то може тоді почнемо будувати Націю?
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Хіба що в якості ляльок для ворожих снайперів.
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Если харьковчанам так нравятся коммунисты - назовите проспект именем Фридриха Георга Хоутерманса. Этот ученый-физик был коммунистом и два года работал в Харькове в УФТИ. А потом этого немецкого коммуниста советские коммунисты арестовали и в августе 1939 г. передали гестапо. Но немцы были не дураки и привлекли этого ученого к работе над ядерным оружием.
Вот такие они, коммунистические идеалы...
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Харьковский Горсовет должен быть распущен.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні
Документ 280/97-ВР, чинний, поточна редакція - Редакція від 27.02.2020, підстава - 465-IX

...

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
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Как эти навозники задрали со своими дидами!
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пообещал/ пообещать не значит жениться. Дробович как Рабинович: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?/Новий голова Українського інституту національної пам'яті хоче пропагувати героїв, навколо яких не точаться чвари.-Типа Чебурашки и крокодила Гены
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Жодних звернень від Інституту не потрібно. Є Закон України про декомунізацію і все, що потрібно це порушити кримінальну справу по факту його порушення
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Так а чим їм Григоренко не подобається? Він ж теж генерал Другої світової...

Ну і так, яким боком Жуков до Харкова? Місто від німців звільняв Конєв!
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Гэпинск просто рвется обратно в совок... это ппц.
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