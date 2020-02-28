 Перейменування пр. Григоренка в Харкові: Інститут нацпам'яті пообіцяв звернутися до правоохоронців

Про це йдеться в заяві Інституту, опублікованій на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Український інститут національної пам’яті наголошує, що рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова від 26 лютого 2020 року провокує війни пам’яті, ображає пам’ять про ветеранів Другої світової війни, є незаконним і не сприяє консолідації суспільства", - йдеться в заяві.

Зазначається, що рішення депутатів Харківської міськради порушує закон України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Адже він забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, що обіймають керівні посади в партії та вищих органах влади Радянського Союзу.

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"Інститут невідкладно звернеться до правоохоронних органів. Наполягатимемо на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону осіб", - підкреслили в УІНП.

В Інституті нацпам'яті вважають, що в умовах військової та інформаційної агресії РФ проти України "спроби увічнення "маршала Побєди" Георгія Жукова також можуть бути використані в інформаційно-пропагандистській кампанії РФ".

"У такий спосіб країна-агресор може спробувати просувати міфи про "спільну історичну долю росіян та українців", "Велику Вітчизняну війну", що становить потенційну загрозу національній безпеці України. Платитимуть за рішення, яке загрожує спровокувати конфлікт у прифронтовому регіоні, самі харків’яни. Йдеться щонайменше про понад 100 тис. грн, необхідних для заміни табличок", - зазначено в заяві.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 лютого Харківська міська рада ухвалила рішення перейменувати пр. Григоренка на пр. Жукова. "За" проголосували 52 депутати, "проти" - 8.

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.