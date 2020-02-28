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Все про:пожежа (2036) Чернігівщина (394) полігон (198)

 Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині: постраждало 3 осіб

На території військового полігону в смт Гончарівське вночі загорілися два намети. У результаті троє військовослужбовців зазнали опіків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Біля смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" військової частини 3321 Міністерства оборони України о 2:00 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено намети. Причина спалаху поки невідома, суму заподіяного збитку встановлюють.

"Внаслідок пожежі три особи зазнали опіків верхніх кінцівок. До гасіння пожежі підрозділи ДСНС не залучалися", - додали в департаменті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178509
 
 
 Топ коментарі
 
До сих пор военные спят под открытым небом.? Какое неуважение.Они рабы?
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Искра из поддувала выскочила. За печкой надобен присмотр.
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Во время полевого выхода прикажете казарму за собой тащить? Пожар на военном полигоне на Черниговщине: пострадали 3 человека - Цензор.НЕТ 3954
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наверное скажут что кто-то выпил, закурил, и о помощи попросил?
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Искра из поддувала выскочила. За печкой надобен присмотр.
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До сих пор военные спят под открытым небом.? Какое неуважение.Они рабы?
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Во время полевого выхода прикажете казарму за собой тащить?
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Я в палатках прожив близько року під час служби, якщо все нормально організувати, то ніякого дискомфорту не може бути. В кунгах можна заночувати, а жити кілька тижнів серед пердіжу і потніків - вибачте. Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині: постраждало 3 осіб - Цензор.НЕТ 5129
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а ну ще жили в старих конюшнях, закинутих свинофермах... Це нормально для ЗСУ зразка 21-го століття???
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сами тушили с перепугу - вот и обгорели руки...
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Неудивительно, что такое происходит при ЗЕликах.
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При Сивочолом сгорело половина полигона на Ширлане.... И что????
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яке до цього діло прихильникам: поржати, поїсти і спаритись?
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Сам лично видел. В дежурном домике воины сушили портянки над железной печкой системы отопления. От портянки свисала нитка, коснулась печки, затлела и вся сухая портянка загорелась ясным пламенем!
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