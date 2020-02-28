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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:діти (1842) Італія (380) Кропивницький (172) школа (808) COVID-19 (396)

 У Кропивницькому 11 дітей-спортсменів, які повернулися зі змагань в Італії, не пускають до школи: рекомендують утриматися від відвідування протягом 14 днів

У Кропивницькому 11 дітям, які повернулися зі спортивних змагань в Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу, рекомендували не відвідувати школу протягом 14 днів.

Як повідомила керівниця управління охорони здоров'я Кропивницької міськради Оксана Макарук, 25 лютого з Італії повернулася збірна команда з дзюдо в складі 11 дітей, які є вихованцями обласної спортивної школи "Ніка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, на момент повернення стан здоров'я дітей і тренерів був задовільним.

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"Проте рішенням міського оперативного штабу батькам цих дітей і керівникам навчальних закладів рекомендовано утриматися від відвідування шкіл протягом 14 днів та обов’язково проводити температурний скринінг двічі на день. Для цих школярів запровадили дистанційну форму навчання", - розповіла Макарук.

Окрім того, за її інформацією, вчора батьки однієї дитини звернулися по медичну допомогу до лікаря-педіатра у зв’язку з підвищенням у неї температури тіла.

"Її направили на стаціонарне лікування в дитяче інфекційне відділення Центральної міської лікарні", - зазначила чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через коронавірус у 9 країнах світу закривають школи та університети

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178505
 
 
 Топ коментарі
 
правильно делают , правила общие для всех
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все верно... меры предосторожности должны быть соблюдены... не вижу сенсации...
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Вполне здравое решение, учитывая грозную эпидемию в мире. Но для олигофренов -это паранойя. Желаю приятно заразиться.
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глупенькая ты и трусливая. поэтому ничего объяснять не буду. когда начнёшь понимать, что я прав, приходи - побеседуем.
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Еще раз, счастливого заражения, умняк не глупый. Поезжай в Китай, в Италию, чего же сидишь в Украине? Расскажи родственникам погибших от вируса, что они глупые.
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Оно на форуме по работе. Разве не видите?
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я знаю, что перегавкиваться ты умеешь. надеялся, что ты знаешь, что делать со мной это бессмысленно.
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Ну да, ты шпаришь по методичке как глухонемой и никто с тобой не сладит.
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говорить, что у украицев паранояй его учили в ботоцентре
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Нардепи від СН Богуцкая та Васілєвская-Смаглюк чітко і ясно сказали що коронавірусу не існує.
Ви не вірите партії?
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Я не верю бреду, что они несут. Если этого вируса нет, то почему есть эпидемия неизвестной вирусной инфекции, которая часто приводит к тяжелой пневмонии и смерти? Пусть они расскажут что это за вирус и не покупают для него тест- системы. А то получается раздвоение сознания у наших политиков и власти.Это как у Путина- его в Крыму нет, а Крым уже не наш. Короновирус -это искусственно созданный кацапами вирус, который они же и распространяют, а зеленая власть этот вирус отрицает и играет кацапам на руку.
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Пусть они расскажут что это за вирус и не покупают для него тест- системы" - Тю! Да какое вообще имеет значение что ещё они вам наврут?! Важны факты, важны предпринимаемые кетаем и миром действия, а не слова вралей.
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Просто удивляюсь как так можно врать и говорить на белое черное. Так только кацапы врут, а теперь и наша власть.
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Если у вас паранойя, это не значит, что за вами на самом деле никто не следит.
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нет там вируса. если есть, можешь через 2 недели плюнуть мне в виртуальную морду
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Молодець. Ти цінний член партії. І правильно робиш що віриш їй!
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ты тоже можешь плюнуть. сохрани ссылку на эту новость.
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Зачем же плевать? Я против вас абсолютно ничего не имею. И тоже прекрасно понимаю, что пацаны на 99,9% здоровы. Но ездить сейчас за кордон - не хрен. И это должны все понимать сами. Если не доходит - посидеть дома, подумать.
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А что там есть? Расскажи. Там бабайка сидит и людей убивает?
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ничего там нет. ребята здоровы. а если и нет - эта мера дурацкая, одно ИБД. не видишь?
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У тебя температура? Я имею ввиду китайцев и всех кто умер от вируса в мире.
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А если есть? Вы готовы рискнуть здоровьем всех учеников этой школы? Неужели неприятие новой власти у Вас напрочь уничтожило останки разума?
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Вы способны серьёзно говорить, али сладость паранойи заблокировала оную способность? Я не шучу, я спрашиваю всерьёз.
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Какая паранойя???? В Англии закрыли на карантин элитный колледж, где учатся дети миллионеров, включая детей Кейт и Уильяма, из-за того, что трое учеников ездили в Италию. Ну куда там им, они же с паранойей!
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а то можно подумать, что паранойя - это наше национальное. скорее наоборот, в украинском менталитете велика доля здравого смысла.
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_Ольгинцев теперь бросили под танк проповедовать "вируса нет"?! Сколько сребренников взял, иуда? В Кропивницком 11 детей-спортсменов, вернувшихся с соревнований из Италии, не пускают в школу: рекомендуют воздержаться от посещения в течение 14 дней - Цензор.НЕТ 3573
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ещё один дурик прискакал. поклонник кацап-стайл троллинга
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правильно делают , правила общие для всех
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все верно... меры предосторожности должны быть соблюдены... не вижу сенсации...
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так!...тим паче все робиться якось кволо і дуже непрофесійно...аби як...
медицина мабудь найбільш за все не любить недбалість і пофігізм (особливо в час епідемій)
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Ну ниче. пусть посидят дома. В чем проблемма?
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если это может спасти от болезней окружающих - легко.
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ты не бухой зетипилл часом? или валянок макшанский под прокси?
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І правильно роблять. Чого батьки такий кіпіш підняли? Це елементарні правила під час загрози епідемії.
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Ну, я гадаю батькам спортсменів буде не так образливо, якщо захворіють не тільки їхні діти.
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Це все наслідки браку елементарної інформації і виховання в сфері гігієни.
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А папы и мамы поехали на маршрутках на работу? Пошли в магазин?
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Вот мне интересно, писака, написавший заголовок, видит разницу между " не пускают в школу" и "рекомендовано воздержаться"?!
Кто их "не пускает", школу что, обнесли колючей проволокой, построили баррикады?
Редактор, и тебе за такую работу еще и платят?!
Бл@дь, когда у безмозглых идиотов наконец отберут гаджеты?!
В Британии закрыли на карантин пару школ, в которых ученики приехали с экскурсий в Италию.
И никто не визжит, что "не пускают".
У нас, по ходу, страна, полная непуганых идиотов!
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Вот смотрю на коментарии и диву даюсь.Мы что такие тупые такие безпечные?Половина переводит все это в политическое русло а вторая даже не задумывается,в том числе и родственники,что карантин это в первую очередь безопасность их же детей и всех домашних а так же нивчем неповинных окружающих.
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