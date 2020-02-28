 У Кропивницькому 11 дітей-спортсменів, які повернулися зі змагань в Італії, не пускають до школи: рекомендують утриматися від відвідування протягом 14 днів

Як повідомила керівниця управління охорони здоров'я Кропивницької міськради Оксана Макарук, 25 лютого з Італії повернулася збірна команда з дзюдо в складі 11 дітей, які є вихованцями обласної спортивної школи "Ніка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, на момент повернення стан здоров'я дітей і тренерів був задовільним.

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"Проте рішенням міського оперативного штабу батькам цих дітей і керівникам навчальних закладів рекомендовано утриматися від відвідування шкіл протягом 14 днів та обов’язково проводити температурний скринінг двічі на день. Для цих школярів запровадили дистанційну форму навчання", - розповіла Макарук.

Окрім того, за її інформацією, вчора батьки однієї дитини звернулися по медичну допомогу до лікаря-педіатра у зв’язку з підвищенням у неї температури тіла.

"Її направили на стаціонарне лікування в дитяче інфекційне відділення Центральної міської лікарні", - зазначила чиновниця.

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