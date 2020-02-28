 У Кропивницькому 11 дітей-спортсменів, які повернулися зі змагань в Італії, не пускають до школи: рекомендують утриматися від відвідування протягом 14 днів

Як повідомила керівниця управління охорони здоров'я Кропивницької міськради Оксана Макарук, 25 лютого з Італії повернулася збірна команда з дзюдо в складі 11 дітей, які є вихованцями обласної спортивної школи "Ніка", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, на момент повернення стан здоров'я дітей і тренерів був задовільним.
"Проте рішенням міського оперативного штабу батькам цих дітей і керівникам навчальних закладів рекомендовано утриматися від відвідування шкіл протягом 14 днів та обов’язково проводити температурний скринінг двічі на день. Для цих школярів запровадили дистанційну форму навчання", - розповіла Макарук.
Окрім того, за її інформацією, вчора батьки однієї дитини звернулися по медичну допомогу до лікаря-педіатра у зв’язку з підвищенням у неї температури тіла.
"Її направили на стаціонарне лікування в дитяче інфекційне відділення Центральної міської лікарні", - зазначила чиновниця.
Ви не вірите партії?
медицина мабудь найбільш за все не любить недбалість і пофігізм (особливо в час епідемій)
Кто их "не пускает", школу что, обнесли колючей проволокой, построили баррикады?
Редактор, и тебе за такую работу еще и платят?!
Бл@дь, когда у безмозглых идиотов наконец отберут гаджеты?!
В Британии закрыли на карантин пару школ, в которых ученики приехали с экскурсий в Италию.
И никто не визжит, что "не пускают".
У нас, по ходу, страна, полная непуганых идиотов!