 КС визнав неконституційним рішення Кабміну обмежити пільги ветеранам: "Держава не може відмовитися від зобов'язання щодо захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок"

"Цим рішенням Конституційний Суд України визнав невідповідним Конституції України окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ (далі - закон №3551) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного та місцевого бюджетів і бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування", - повідомили в КС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з інформацією, зазначеними положеннями закону №3551 передбачено пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (стаття 12), особам з інвалідністю внаслідок війни (стаття 13), учасникам війни (стаття 14), особам, на яких поширюється дія закону № 3551 (стаття 15), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 16).
Конституційний Суд України наголосив, що держава не може в односторонньому порядку відмовитися від зобов'язання щодо соціального захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок перед нею щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас невиконання державою соціальних зобов'язань щодо ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону №3551, підриває довіру до держави.
"Обмеження або відміна пільг для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія закону №3551, без рівноцінної їхньої заміни або компенсації є порушенням зобов'язань держави щодо соціального захисту осіб, які захищали Батьківщину, і членів їхніх сімей. У разі зміни правового регулювання набуті зазначеними особами пільги або інші гарантії соціального захисту мають бути збережені із забезпеченням можливості їхньої реалізації", - наголошується в рішенні.
У КС зазначили, що, ухвалюючи рішення, судді дійшли висновку, що Кодексом не можна вносити зміни до інших законів України, зупиняти їхню дію чи скасовувати їх, а також встановлювати інше (додаткове) законодавче регулювання відносин, відмінне від того, що є предметом спеціального регулювання іншими законами країни.
Конституційний Суд вважає, що встановлення пунктом 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу іншого, ніж у статтях 12, 13, 14, 15 і 16 закону №3551, законодавчого регулювання відносин у сфері надання пільг ветеранам війни викликає юридичну невизначеність під час застосування зазначених норм Кодексу і закону №3551, є невідповідним Конституції України.
"Положення, визнано неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене", - підкреслюють у відділі комунікацій КСУ і правового моніторингу.
president.gov.ua
Бывший президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Порошенко заявил, что Шевченковский суд Киева принял решение об отмене постановления, согласно которому следователи отказались закрывать уголовное производство против экс-президента.
Как известно, закрыть уголовное дело необходимо в связи с отсутствием событий преступления.
Адвокат Порошенко добавил, что экс-президента допрашивают по делу о назначении судей.
"То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией", - сказал адвокат.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований Петра Порошенко. Время в постановлении отмечено: 28 февраля 14:00. Место - ул. Петлюры, 15.
#Петр Порошенко #ГБР
Источник: 112.ua
За даними КВУ, кількість прийнятих законів в Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.
Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.
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Однак депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За півроку вони провели 72 пленарні засідання, а їх колеги - 63.
«Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, ніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроектів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання», - заявив глава КВУ Олексій Кошель.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/turborezhim-v-radi-viyavivsya-mifom-novini-ukrajini-50072836.html
Пришлите, пожалуйста, ссылку на того "буя", который отправил ЭТИ ограничения в КСУ????
Просто хочу знать имя ЭТОГО ХЕОЯ(((
Спасибо.
Все остальные граждане еще должны!
С 1.04 начнет насчитываться пеня.
За январь (я участнк БД) насчитали почти 7 400,0грн.
Льгота (75% на меня и на отца-пенсионера) 1 800грн.(((((((
Сколько мне пришлось уплатить??????????????
ПРАВИЛЬНО- 5 600,0((((((((((((
Дом 1946 г.выпуска((( 3-х комн. кв.95 кв.м.
Sorry((
Сейчас, создадут "КОМИТЕТ", с головой, помошниками, заместителями, бухгалтерией, операционистками, начальниками и замами отделов, отделений, секторов и т.д..............
Через полгода реально нечем будет платить социалку((((((((((((((
Было бы неплохо еще и указать, когда именно Кабмин принимал это решение.
Ті, хто служив в Афганістані теж є ветеранами...-- что за бред ? Как могут быть ветеранами те , кто убил 2 миллиона афганцев? И второе . Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" -- о чем это ? Долг перед государством ? Каким ? Украина ? А в Афганистане долг выполняли перед каким государством ? Ссср ? И кто приёмник ссср ? Вопросы ещё есть ?