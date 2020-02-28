EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2093  39
Все про:ветерани (467) Кабмін (3734) КС (429) пільги (91)

 КС визнав неконституційним рішення Кабміну обмежити пільги ветеранам: "Держава не може відмовитися від зобов'язання щодо захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок"

Конституційний Суд України 27 лютого визнав невідповідним Конституції країни обмеження пільг ветеранам війни, які затвердив Кабінет міністрів окремим положенням пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу.

"Цим рішенням Конституційний Суд України визнав невідповідним Конституції України окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ (далі - закон №3551) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного та місцевого бюджетів і бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування", - повідомили в КС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, зазначеними положеннями закону №3551 передбачено пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (стаття 12), особам з інвалідністю внаслідок війни (стаття 13), учасникам війни (стаття 14), особам, на яких поширюється дія закону № 3551 (стаття 15), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 16).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів. ВIДЕО

Конституційний Суд України наголосив, що держава не може в односторонньому порядку відмовитися від зобов'язання щодо соціального захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок перед нею щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас невиконання державою соціальних зобов'язань щодо ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону №3551, підриває довіру до держави.

"Обмеження або відміна пільг для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія закону №3551, без рівноцінної їхньої заміни або компенсації є порушенням зобов'язань держави щодо соціального захисту осіб, які захищали Батьківщину, і членів їхніх сімей. У разі зміни правового регулювання набуті зазначеними особами пільги або інші гарантії соціального захисту мають бути збережені із забезпеченням можливості їхньої реалізації", - наголошується в рішенні.

У КС зазначили, що, ухвалюючи рішення, судді дійшли висновку, що Кодексом не можна вносити зміни до інших законів України, зупиняти їхню дію чи скасовувати їх, а також встановлювати інше (додаткове) законодавче регулювання відносин, відмінне від того, що є предметом спеціального регулювання іншими законами країни.

Конституційний Суд вважає, що встановлення пунктом 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу іншого, ніж у статтях 12, 13, 14, 15 і 16 закону №3551, законодавчого регулювання відносин у сфері надання пільг ветеранам війни викликає юридичну невизначеність під час застосування зазначених норм Кодексу і закону №3551, є невідповідним Конституції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук

"Положення, визнано неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене", - підкреслюють у відділі комунікацій КСУ і правового моніторингу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178499
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Весь этот суд - в отставку! Не мешайте бубочкам развивать страну, обобранную кликой Порошенко! КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 868
 показати весь коментар
 
 
КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 6939
president.gov.ua

Бывший президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Порошенко заявил, что Шевченковский суд Киева принял решение об отмене постановления, согласно которому следователи отказались закрывать уголовное производство против экс-президента.
Как известно, закрыть уголовное дело необходимо в связи с отсутствием событий преступления.
Адвокат Порошенко добавил, что экс-президента допрашивают по делу о назначении судей.
"То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией", - сказал адвокат.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований Петра Порошенко. Время в постановлении отмечено: 28 февраля 14:00. Место - ул. Петлюры, 15.
#Петр Порошенко #ГБР
Источник: 112.ua
 показати весь коментар
 
 
Попрошенко дуже хороший президент,тільки чомусь за нього не проголосувала більшість.Треба поміняти закон і обирати того за кого меньше проголосують. КС визнав неконституційним рішення Кабміну обмежити пільги ветеранам: "Держава не може відмовитися від зобов'язання щодо захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок" - Цензор.НЕТ 8846
 показати весь коментар
 
Вся проблема в тому, що так звана більшість - "зелені овочі", які втупилися у телевізор і вірять всьому що звідти льється - в основному це зелена гидота (кислота), яка розчиняє мізки і перетворює людину на "овоч".
 показати весь коментар
 
Поки що не бачу в чому була перевага однотурового бульдозериста. Шість років лилась ще більша гидота,і влада котра прийшла на крові Майдану за шість років не притягнула жодного вбивцю і жодного рига. Тож с початку треба дивитись за собою ніж критикувати когось.
 показати весь коментар
 
в рашке за фуйла - 87%... С точки зрения ватников - он тоже "очень хороший президент, спаситель расеи" КС визнав неконституційним рішення Кабміну обмежити пільги ветеранам: "Держава не може відмовитися від зобов'язання щодо захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок" - Цензор.НЕТ 6658
 показати весь коментар
 
Комітет виборців України порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX і VIII скликань за перші півроку роботи, зокрема, кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроектів і проведених пленарних засідань.
За даними КВУ, кількість прийнятих законів в Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.
Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.

Читайте також:
Наслідки турборежиму. Звідки з'явився законодавчий спам
Однак депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За півроку вони провели 72 пленарні засідання, а їх колеги - 63.
«Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, ніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроектів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання», - заявив глава КВУ Олексій Кошель.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/turborezhim-v-radi-viyavivsya-mifom-novini-ukrajini-50072836.html
 показати весь коментар
 
 
Ті, хто служив в Афганістані теж є ветеранами...
 показати весь коментар
 
 
Не люблю КС, но сейчас с ним согласен(((
Пришлите, пожалуйста, ссылку на того "буя", который отправил ЭТИ ограничения в КСУ????
Просто хочу знать имя ЭТОГО ХЕОЯ(((
Спасибо.
 показати весь коментар
 
 
95-й квартал продолжает представлять плохого и хорошего следователя.
 показати весь коментар
 
 
уже выполнили свой долг
КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 7309
Все остальные граждане еще должны!
С 1.04 начнет насчитываться пеня.
 показати весь коментар
 
 
Та підскажіть уже хто-небудь їм - не можна врізати соцвиплати, краще вже трохи більше грошей надрукувати- додати маленької інфляції для експортеріів, підвищити пенсії, які будуть сховані в матраси і зняти соціальну напругу серед пільгових категорій
 показати весь коментар
 
Підказати тим, хто отримує космічні зарплати та відірвався від народу? КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 1685
 показати весь коментар
 
Хрен там((((
За январь (я участнк БД) насчитали почти 7 400,0грн.
Льгота (75% на меня и на отца-пенсионера) 1 800грн.(((((((
Сколько мне пришлось уплатить??????????????
ПРАВИЛЬНО- 5 600,0((((((((((((
Дом 1946 г.выпуска((( 3-х комн. кв.95 кв.м.
 показати весь коментар
 
Может сначала определиться кто такие ветераны? Кто день в АТО подъедался, это ветеран? Ветеран - старый воин (латынь), прослуживший не менее 15 лет, и принимавший участие в боевых действиях.
 показати весь коментар
 
Те, кто пошел воевать против кацапов в 2014-2019 пусть ждут 10-15 лет, чтобьі их признали ветеранами этой войньі?
 показати весь коментар
 
 
Если были в строевых частях, и, если повезет(((((((((((
 показати весь коментар
 
Предложение о 15 годах службьі ооочень странное в случае воевавших на этой войне...
 показати весь коментар
 
 
А тут просто какой-то "лошарик" отписался... Сначала неправильно прочел Ваш пост(((
Sorry((
 показати весь коментар
 
 
На войне бьівает и одного дня слишком много и дорого, ценой в жизнь.(
 показати весь коментар
 
Вы, правы, НО............
Сейчас, создадут "КОМИТЕТ", с головой, помошниками, заместителями, бухгалтерией, операционистками, начальниками и замами отделов, отделений, секторов и т.д..............
Через полгода реально нечем будет платить социалку((((((((((((((
 показати весь коментар
 
Н@хера тебе в балалайне это знать? Это определено законами Украины. Латынь продвигай *****.
 показати весь коментар
 
Может сначала определиться кто такие ветераны? Кто день в АТО подъедался, это ветеран? - да ! Те кто хоть один день был на войне , он уже ветеран. Если он в первый день попал на фронт и его ранено и он больше уже не может воевать , то почему он не может быть ветераном ?
 показати весь коментар
 
 
а еще автоматом с 1.03 должны быть повышены пенсии а бабок нет ! клятий порошенко КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 6343
 показати весь коментар
 
 
Конституционный суд Украины 27 февраля признал не соответствующим Конституции страны ограничение льгот ветеранам войны, которые утвердил Кабинет министров отдельным положением пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.

Было бы неплохо еще и указать, когда именно Кабмин принимал это решение.
 показати весь коментар
 
 
ua Ali Hasan
Ті, хто служив в Афганістані теж є ветеранами...-- что за бред ? Как могут быть ветеранами те , кто убил 2 миллиона афганцев? И второе . Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" -- о чем это ? Долг перед государством ? Каким ? Украина ? А в Афганистане долг выполняли перед каким государством ? Ссср ? И кто приёмник ссср ? Вопросы ещё есть ?
 показати весь коментар
 
Если так философствовать, то понятие ВЕТЕРАН вообще нужно убрать(((
 показати весь коментар
 
Нет ! 100 % нет . Ветеран тот , кто воевал за Украину или в интересах Украины . Те кого Кучма послал в Ирак , тоже ветераны , потому что они были там в интересах Украины
 показати весь коментар
 
Это блин не Порах сказали убрать и не платить. Все не каких надбавок, льгот за коммуналку и прочего если ты не лох и выбрал не лоха отвечай.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору