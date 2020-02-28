 Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян

"Прикро констатувати, що в нового уряду і в цього міністра (Криклія. - ред.) нуль нових ідей, як зробити диво завтра. Насправді нам було обіцяно турборежим, я очікував, що ці 40 законопроєктів, які ми готували, будуть за ніч ухвалені. Цього не сталося", - сказав ексміністр в ефірі телеканалу НАШ.
Також Омелян розповів, що на своїй посаді міністр має повноваження призначати будь-якого заступника і проводити будь-яку політику, але навіть це не допомогло Криклію створити "вибух нової галактики".
"Немає ні професійних призначень, ні відповідальності", - додав Омелян.
имхо это не наш юмор
с таким юмором к кацапам
псы. ну реально не зашло, сижу пью кофе(
еслибы его поставили рядом с гончаруком
я бы их хер различил)
може вместо Гончарука?
Другое дело, гиперлуууууууууууууп
міністра теперішнього.Така собі невдоволеність "колишніх".
Насправді в Омеляна є достатньо аргументів,ЧОМУ ці люди брехливі і некомпетентні :
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157359543543439?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157401536773439