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 Політика України
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Все про:Мінінфраструктури (367) Омелян (558) Криклій (76)

 Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян

Міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян заявив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій не має жодних нових ідей для розвитку галузі.

"Прикро констатувати, що в нового уряду і в цього міністра (Криклія. - ред.) нуль нових ідей, як зробити диво завтра. Насправді нам було обіцяно турборежим, я очікував, що ці 40 законопроєктів, які ми готували, будуть за ніч ухвалені. Цього не сталося", - сказав ексміністр в ефірі телеканалу НАШ.

Також Омелян розповів, що на своїй посаді міністр має повноваження призначати будь-якого заступника і проводити будь-яку політику, але навіть це не допомогло Криклію створити "вибух нової галактики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

"Немає ні професійних призначень, ні відповідальності", - додав Омелян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178497
 
 
 Топ коментарі
 
Першим президентом, якого посадять, буде не Порошенко і не Янукович. Першим посадять Зеленського. За зраду Батьківщині.
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Чого ж ти падло коли було міністром нічого не зробив? Чи піздіти вміємо а щось зробити слабо і новий міністр говорив про цілі на 5-ть років... І логічно що за 6 місяців.. Вони не досягаються
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а кто ж дороги строил то?неужто то уже кловун исподтишка? ну,шоб пороху насолить...
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спам
имхо это не наш юмор
с таким юмором к кацапам Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 1934
псы. ну реально не зашло, сижу пью кофе(
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Першим президентом, якого посадять, буде не Порошенко і не Янукович. Першим посадять Зеленського. За зраду Батьківщині.
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и его партию Тупой и еще тупее. Причем посадить их лучше к собакам
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партию не посадишь...бо она виртуальная. Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян - Цензор.НЕТ 9543а вот зелю можно,уже куча статей ук по нему плачет
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скажу больше)
еслибы его поставили рядом с гончаруком
я бы их хер различил)
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Зато у Омеляна идей полон рот ,наделал детей а баба летает их в Штаты рожать Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 3358нормальные такие себе идеи ...
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Чем перешла тебе дорогу супруга Омеляна? Тебе же дом нового генпрокурора и семьей во Франции не мешают? Нет. Тогда в чем вопрос к Омеляну?
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Своим трындежом. Ее сказки о том, что она прилетела в Штаты и бесплатно родила, только для дебилов как мёд.
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тут ваще то про дороги...и ваще про инфраструктуру.а не про роды.или ты акушер?
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имхо Гиперлуп вписался бы в команду нынешних молодых реформаторов
може вместо Гончарука?
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как и правительство, не имеет никаких новых идей, да таких как у тебя, родить и получить гражданство в Штатах, пока никто не переплюнул.
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и шо тут плохого?или лучше с Украины в расейку на заработки,как вата привыкла?
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Ох как же плющит вороватого Омелю! Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 6077 Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 1338
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Как не имеют? Имеют. На голову встают, под стол залазят. А еще не пускают новое(ахметовское) руководство Центренерго в рабочий кабинет. Беня там так окопался, что без поддержки танков старое оттуда не выкорчевать. Чем не идея: поменять беню на рената?
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ЗЕбил идиот! Чувство самосохранения и ответственности,напрочь отсутствуют! Петля неприятностей вокруг него затягивается все туже и туже.Нет бы сказать" Попробовал,неполучилось,извините ухожу"И я думаю его просто растерзают,в прямом смысле слова
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===Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян===

Другое дело, гиперлуууууууууууууп
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Ну да, у Омеляна идей было как гуталину, прям как у Манилова, а толку? Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян - Цензор.НЕТ 510
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Этому иплану можно было бы и помолчать
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ха-ха-ха натомість Омелян має багато ідей - як красти з бюджету, підлабузничати і генерувати нікчемні ідеї - ми це все вже проходили. Ті, що заангажовані, його підтримують. Це так очевидно. Ботоферма попередника працює...
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Неоднозначний вибір редації .Виглядає,як ніби минулий міністр з невідомих причин ,критикує
міністра теперішнього.Така собі невдоволеність "колишніх".
Насправді в Омеляна є достатньо аргументів,ЧОМУ ці люди брехливі і некомпетентні :
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157359543543439?__tn__=K-R

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157401536773439
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Нет новых идей - потому что такое же ворье каким был и ты на протяжении все своей бытности министром транспорта. Откуда только вас таких говнюков ненасытных повытаскивали!!!!????
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