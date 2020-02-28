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 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3183) Росія (26576) Сирія (1469) Туреччина (1024) Загороднюк (144) Акар (2)

 Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк висловив співчуття з приводу загибелі і поранення турецьких військових унаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки Збройних сил Росії в Сирії.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці говорив телефоном з Міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром. Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській Республіці", - йдеться в повідомленні.

За словами Загороднюка, жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів і становлять загрозу для всього світу.

"Від імені Міноборони та від себе особисто висловлюю щирі співчуття та слова підтримки у цю нелегку хвилину сім’ям загиблих, а пораненим турецьким військовослужбовцям бажаю якнайшвидшого одужання", - додав він.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Також читайте: Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов

Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178495
 
   
 Топ коментарі
 
Прав на 100%. нужно объединятся со всеми союзниками.и давить кацапию на всех флангах!
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Саме існування РФ, являє загрозу для усього цивілізованого світу.
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ооо!.. наконец-то вменяемая государственническая позиция Министра Обороны..
а что же молчит Бубочка?!..
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Прав на 100%. нужно объединятся со всеми союзниками.и давить кацапию на всех флангах!
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ооо!.. наконец-то вменяемая государственническая позиция Министра Обороны..
а что же молчит Бубочка?!..
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цікаво коли турки почнуть розводити війська,і перестануть стрілять.
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Да ну н@х&й, Загороднюк, может в таком случае вернешь украинские войска на позиции с которых их "развели" ? Зеля же мамой клялся, что в случае военной экскалации, войска будут возвращены на былые позиции. Или вы уже успели об этом забыть ? Клоуны...
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у нас уже каждодневные потери -статистика!хоть бы связал с действиями рф на Донбассе!
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на парад поедете?
ради мира на земле
канечно
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Я тебе открою тайну, Осетия, Абхазия, Крым, ОРДЛО, достаточный перечень угроз, в том числе и для нас.
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Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк
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Щось починає підозрювати?
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Та ні, просто затяжку "чистого" колумбійського, ще не встиг зробити...
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Ага. Штірліц гуляв по Берліну з дружиною. Пролунав постріл і дружина упала. Штірліц насторожився.
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І, про всяк випадок, все всередині підірвати.
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Як казали у РА 38 років тому:
- Армія , це залізобетон: залізна дисципліна і бетонний гумор.
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Проснись и опохмелись, раз только сегодня это понял.
Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8178
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Перекрити гаспидам Боспор - нехай плавають навколо Сахаліну.
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"Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк" - Але тільки не для України, бо тут ЗЄполководець буде і надалі відводити війська і розказувати про мир в очах Х...ла.
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Саме існування РФ, являє загрозу для усього цивілізованого світу.
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Очень сожалею, но эта "страна" представляет угрозу для всех окружающих((( Они, сыпят просто, по площадям((( У них нет никаких морально-этнических принципов(. Они не жалеют СЕБЯ.... Как Вы думаете- они будут кого-то еще жалеть????????????
Они "понимают" только право "сильного".... Уличная гопота, в худшем смысле.... Если Вы не дадите им "в морду!" они не успокоятся((((((( Очень жаль, но это так(((
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Сегодня из сообщения «Военный обозреватель» в телеграмм-канале стало известно, что в Сирии турецкие войска нанесли сокрушительный удар по асадитам. В результате был уничтожен, в частности, произведенный в Российской Федерации, но стоящий на балансе сил Асада самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1».
Кроме того, как пишет ресурс со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Турции ****** Акар, в результате ответных ударов по военным объектам было уничтожено пять вертолетов (по всей вероятности на авиационной базе Хама, которую обстреляли в ночное время), 23 орудия и гаубицы, двадцать три танка, комплексы ПВО SA-17 («Бук-М1») и SA-22 («Панцирь-С1»), а также несколько десятков человеко-собак (свинособак - по українські)))) из российско-сирийской армии.
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а в других местах другое пишут... Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3313
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да свой я, свой, успокойся... Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7510
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я тебя другим себе представлял... Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6755
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Не знаю. Зате знаю, чиє сакральне ім"я виривається з брудних клоак здихаючих москалепітеків.
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"Пора домой?" *** вам, а не Украину! Мразь запоребриковая.
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а ты напади на них и попробуй отжать скрепный констанино... чет там фигня какая- то скрепная, вот тогда и получишь ответ, будешь орать и пахать как Каддафи Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5169
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сейчас по нефти торгуются...Эрдоган с самого начала хотел 40%, но тогда у Путина с пацанами доля снизится, а ведь еще и асадке процент надо давать - земля-то вообще-то сирийская...как договорятся - опять дружить начнут...все будет хорошо...
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А хто такий Путин? У мене є певні здогадки, але хотілося би почути.
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ну маленький такой, дзюдоист и хоккеист...много забивает... а если без стеба, то все именно так - турецким кампаниям в ноябре предлагали долю в 40% в использовании сирийских нефтяных запасов, которые турки сейчас почти полностью контролируют...
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Этого туловища уже нет в живых...
То шо нам показывают...10-й если не 20-й апгрейт двойников))))
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Воно бовкнуло, аби показати, що воно (поки що) є. Авіаудар Росії показав, Що Росія являється загрозою для військових формувань у Сирії, котрі загрожують режиму Асада. Не більше, і не менше. А спроба "глобалізувати" акцію вчергове свідчить лише про непрофесійність і нікчемність цього Загороднюка, що, утім доказів і так не потребує...
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Он показал что является профаном. Авиаудара РФ не было, был авиаудар сил Асада.
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Мыши плакали , кололись , но продолжали грвызть кактус???
Вопрос- НУ И КАК ВАШ ПОДХОД К РАЗВЕДЕНИЮ СИЛ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ?
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Шось за Петра ничого не чути(
Вийшов вже?)
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впервые в жизни Бандеру жалко стало(
за шо ты его так Роман? Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7895
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надо бы еще разобраться-арахамия "слуга народа"!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
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оно то так, но только удар нанесла Рашка.
а наш министр спетлял на "сылы режима поддержаваемые". да я тоже, например, вышлю 1 евро для Асада и я ведь тоже "поддерживаю"? т.е. сирийские сили при поддержке Бори Козлова наложили.? ведь так получается?
Слово аллаху и пророку его дМитре, турки ответили и наложили тоже(пару сотен "советников")
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МИР должен понять одну простую, но очень важную вещь ,******** подлежит безусловной утилизации или эти говнюки утилизируют весь мир !!!
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действия РФ представляют угрозу для всего мира/ открывает глаза украинцам владелец фирмы буровых установок для РФ. Но хозяину своему не возражает: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Поражение 200-т целей и утилизация более 300 сирийских военных и ихтамнетов это не ответка?
Или нужно было как ЗЕнька...просто назвать это ПРОВОКАЦИЕЙ и сглотнуть...?))))
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Туркоязыячные источники пишут о 10 пленных членов русской банды Вагнера в Идлибе.
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Пишут, что это правда, сейчас готовят видео с пленными вагнеровцами.
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Огарков, у которого в одной пуговице мундира мозгов было больше, чем у всего сегодняшнего ************** руководства в черепах, ещё в 1970-е предупреждал, что «Сирия - это ловушка»
Кстати, Огарков был категорически против введения советских войск в Афганистан.
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Для того что бы прекратить войну на Донбассе надо просто наступать и выходить к границе. Всё остальное просто пустой звон. Нужно целенаправленно и упорно идти в перёд. Переговоры ни чего не дадут. Путин будет лезть в Украину и дальше.Все олигархи под ним, кроме Каламойского,Вся власть им куплена,если нет,то он её купит. Агенты и диверсанты кругом и они действуют.
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Ну так иди до границы. Кто тебе мешает. Автомат в руки и вперед.
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Конечно.Но они этого тут сильно стесняются😂
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Проблема этой страны в том что на 10 тысяч решительных диванных героев один какой-то нерешительный солдат мерзнущий в окопе, который никак не может "дойти до границы". В армейских подразделениях недобор 50%. Все ждут героев с диванов что бы дойти до границы.
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А так приятно было бы прочитать: "Украиские и турецкие ВС начали совместную операцию по восстановлению констутиционного строя Украины на территории полуострова Крым. Жители Кубани радостно приветствуют украинских миротворцев в составе совместного контингента НАТО.
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Ер доган має просто краще придивитися в очі Путіну, там як довго вдивлятися то, кажуть, шо можна побачити мир. А війна то таке... то лише в голові в Ердогана вона. Розпустили тут русофобію всяку🤔
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