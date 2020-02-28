 Авіаудар у Сирії засвідчив, що дії РФ становлять загрозу для всього світу, - Загороднюк

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці говорив телефоном з Міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром. Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській Республіці", - йдеться в повідомленні.
За словами Загороднюка, жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів і становлять загрозу для всього світу.
"Від імені Міноборони та від себе особисто висловлюю щирі співчуття та слова підтримки у цю нелегку хвилину сім’ям загиблих, а пораненим турецьким військовослужбовцям бажаю якнайшвидшого одужання", - додав він.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
а что же молчит Бубочка?!..
ради мира на земле
канечно
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Щось починає підозрювати?
- Армія , це залізобетон: залізна дисципліна і бетонний гумор.
Они "понимают" только право "сильного".... Уличная гопота, в худшем смысле.... Если Вы не дадите им "в морду!" они не успокоятся((((((( Очень жаль, но это так(((
Сегодня из сообщения «Военный обозреватель» в телеграмм-канале стало известно, что в Сирии турецкие войска нанесли сокрушительный удар по асадитам. В результате был уничтожен, в частности, произведенный в Российской Федерации, но стоящий на балансе сил Асада самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1».
Кроме того, как пишет ресурс со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Турции ****** Акар, в результате ответных ударов по военным объектам было уничтожено пять вертолетов (по всей вероятности на авиационной базе Хама, которую обстреляли в ночное время), 23 орудия и гаубицы, двадцать три танка, комплексы ПВО SA-17 («Бук-М1») и SA-22 («Панцирь-С1»), а также несколько десятков человеко-собак (свинособак - по українські)))) из российско-сирийской армии.
То шо нам показывают...10-й если не 20-й апгрейт двойников))))
Вопрос- НУ И КАК ВАШ ПОДХОД К РАЗВЕДЕНИЮ СИЛ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ?
Вийшов вже?)
за шо ты его так Роман?
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
а наш министр спетлял на "сылы режима поддержаваемые". да я тоже, например, вышлю 1 евро для Асада и я ведь тоже "поддерживаю"? т.е. сирийские сили при поддержке Бори Козлова наложили.? ведь так получается?
Слово аллаху и пророку его дМитре, турки ответили и наложили тоже(пару сотен "советников")
Или нужно было как ЗЕнька...просто назвать это ПРОВОКАЦИЕЙ и сглотнуть...?))))
https://twitter.com/i/status/1233033166937640960
Кстати, Огарков был категорически против введения советских войск в Афганистан.