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 Події, Суспільство
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 Мешканку Луганщини затримано на блокпості в зоні ООС за підозрою у співпраці з окупантами РФ. ФОТО

Нацгвардійці затримали підозрювану у співпраці зі збройними формуваннями РФ жительку Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, мешканка населеного пункту Успенка Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути блокпост поблизу села Городище на Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру. Тепер їй інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".

Мешканку Луганщини затримано на блокпості в зоні ООС за підозрою у співпраці з окупантами РФ 01

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Мінімальна санкція статті - від двох років в'язниці, максимальна - до п'ятнадцяти.

Полегшити свою участь (аж до звільнення від відповідальності) правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Мешканку Луганщини затримано на блокпості в зоні ООС за підозрою у співпраці з окупантами РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178492
 
   
 Топ коментарі
 
Вот зачем эти уроды прутся к "биндеравцам" "на Украину"? Жрать с...уке захотелось.?
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они просто дурные! умные пуйло звать не станут! Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ - Цензор.НЕТ 6326
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Ой. А программа "примирения сивухи" уже началась , или это она в действии ?🤔🤔🤔
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Вот зачем эти уроды прутся к "биндеравцам" "на Украину"? Жрать с...уке захотелось.?
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они просто дурные! умные пуйло звать не станут! Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ - Цензор.НЕТ 6326
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Ой. А программа "примирения сивухи" уже началась , или это она в действии ?🤔🤔🤔
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так, почалась
Сивуха вже примирився з окупацією і окупантами
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еще нужно Мунтяншу прикрыть - **** конченая.... ездит мразь по Киевам и лугандонии дифирамбы поет....
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Так этож вчера было, или это ее сестра близняшка на фото?))
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по второму разу новину запустили?
чи по третьйому?)
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та ладно)
обычно сепары которые к нам возвращаются оказываются нашими разведчиками))
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Як на мене , кожний, хто за «рюзьгє мір»- розумово відстала людина!
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27.02.20 15:54 Женщину, подозреваемую в причастности к наемникам РФ, задержали на Луганщине, - МВД. ФОТО это что дэжавю, или бедную тещю по второму разу слили.
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Та разве она там одна такая...да и вообще страх сепары потеряли, прутся уже не боясь.
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им у нас как помазано. хотела - нах теперяча на колыму, но перед этим, впаять бы истоте чирик.
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я знову ж, в 3395-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Сходіть у раду там таких більшість...!
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Сходіть у раду там таких більшість...!
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Подумаешь сенсация. По Киеву таких полно как колорадских жуков на картошке. Слава Богу, что коронавирус не везла.
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На период эпидемии в мире, закрыть переходы.
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