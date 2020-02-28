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 Політика України
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 Україна повинна об'єднати з Туреччиною зусилля проти російської агресії, - Турчинов

Тільки спільними зусиллями можна зупинити ескалацію російської військової агресії, зупинити міжнародний тероризм та злочини проти людства, відновити безпеку і мир у світі.

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі, повідомили в пресслужбі.

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Він нагадав, що напередодні російсько-сирійські війська завдали потужного авіаційного удару по турецьких позиціях у районі провінції Ідліб, в результаті чого загинули турецькі солдати, цивільні громадяни, серед яких багато дітей.

"Втручання РФ у протистояння на Близькому Сході, в регіоні, з яким Росія не має спільних кордонів, призводить до втрат людських життів та спричинило нову потужну хвилю біженців до країн ЄС, що створює додаткову небезпеку для Європи в умовах епідемії коронавірусу", - сказав Олександр Турчинов, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих турецьких та сирійських громадян.

За його словами, це тільки одна зі складових у ланцюговій реакції трагічних подій, що можуть відбутися найближчим часом у світі: "Причина цього - намагання військово-політичного керівництва РФ повністю зруйнувати світову політичну архітектуру, систему стримувань та противаг, континентальну та світову безпеку", - зазначив Турчинов, нагадавши, що відкриту фазу військового протистояння Путін розпочав з агресії проти нашої країни в лютому 2014 року.

Він наголосив, що в цих складних небезпечних умовах Україна повинна висловити свою підтримку нашому стратегічному партнеру - Туреччині та об‘єднати зусилля у протидії агресивній російській політиці. "Необхідно відновити і посилити реалізацію спільних з Туреччиною масштабних програм військово-технічного співробітництва, координацію та взаємодію українських військових з військовими Туреччини та країн-членів НАТО в басейні Чорного моря; ініціювати міжнародні переговори на високому рівні щодо протидії використання Криму для розповсюдження військової агресії РФ в Чорноморсько-Середземноморському басейні, а також посилення міжнародного тиску щодо відновлення суверенітету України на тимчасово окупованій території півострову АР Крим", - зазначив Олександр Турчинов.

"Тільки спільними зусиллями можна зупинити ескалацію російської військової агресії, зупинити міжнародний тероризм та злочини проти людства, відновити безпеку і мир у світі", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178488
 
   
 Топ коментарі
 

ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:

1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!

Роман Ковальов
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"А прикиньте! Порошенко и Эрдоган в союзе мочат в два смычка шишкоедов! Прикинули? Откиньте. У нас сцыкун"
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Вот здесь с турко-укром Турчиновым соглашусь.Ещё в 14-м он говорил Ердогану,что сегодня у слабых укров оккупируют их земли,а завтра у сильных османов будут отнимать их исконно османские земли.Однако имперцы неспособны на 14-и исторически ордо-турецких войнах чему-то научиться-историческая спираль движется к очередной войне.Сейчас ордынцам,оказавшимся в мешке за трассой-ХанШейхун-Аллепо(Сирия)-турки вынуждены делать кырдык и так-же и укры не должны оставаться в стороне от освободительной войны на своей земле,несмотря на желание орков заморозить открытую агрессию.В таком смысле мы должны быть с турками едины.
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как вовремя.
только всю важную информацию в РФ сольют в первый же день.
так что "вспомогатели " такие и помощники Турции пока ни к чему.
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Идиот,этот эрдогаша только вчера купил путинские с 400 и по этому поводу матом ругался с трампиком,а позавчера он с подхалимной улыбочкой, открывал газпромовские тур и юж потоки,с таким объединишься только обосрёшься.
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Які зусилля, в нас тут готується платформа національного примирення, бо українці розсварилисЯ. Сів охо нас буде мирити
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Наши зенитно - ракетные комплексы которыми Украина помогла дружественному грузинскому народу в войне против российских оккупантов. Они очень помогли в отражении российской агрессии, ними было сбито немало кремлёвских" соколов - стервятников "
Может и Турции надо найти эффективные новейшие средства ПВО.... в дружественных странах НАТО и даже в Украине.
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