 Підтримую покарання за дезінформацію про коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це він повідомив на брифінгу в п'ятницю.
"Стосовно карання тих, хто запускає дезінформацію (про коронавірус), я двома руками за. Але тут треба переглянути ще повноваження, бо наразі в головного державного лікаря немає таких повноважень – карати за дезінформацію", - зазначив Ляшко.
Водночас він вважає, що можна відпрацювати з Міністерством внутрішніх справ якісь питання, щоб не поширювалася паніка тоді, коли її не потрібно поширювати.
Якісь дебільні розпорядження.
Де вони таких тупих понабирали ?
Чому не проводиться робота з населенням ?
Чому не навчають шмаркатись в рукав чи хустинку ?
і ДЕ МАСКИ ????
Но будет как в начале эпидемии в Китае: "дезинформацией" будут называть правду.
глянул ради интереса
он всю жизнь в минздраве папки перекладывал
чую шо скоро нам реальный звиздец настанет
но не от короновируса
а от большого ума)))