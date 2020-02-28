EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1180  29
Матеріали за темою:
Все про:дезінформація (86) МВС (1626) Мінздоров'я (1185) COVID-19 (396)

 Підтримую покарання за дезінформацію про коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко підтримав ідею про введення покарання для тих, хто поширює неправдиву інформацію про коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це він повідомив на брифінгу в п'ятницю.

"Стосовно карання тих, хто запускає дезінформацію (про коронавірус), я двома руками за. Але тут треба переглянути ще повноваження, бо наразі в головного державного лікаря немає таких повноважень – карати за дезінформацію", - зазначив Ляшко.

Водночас він вважає, що можна відпрацювати з Міністерством внутрішніх справ якісь питання, щоб не поширювалася паніка тоді, коли її не потрібно поширювати.

Також читайте: У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178487
 
 
 Топ коментарі
 
Угу, в Китае уже пробовали. История доктора Ли Вэньляна ничему не научила? Или наоборот, научила? Зеленым нужна эпидемия, поэтому они хотят заткнуть рты всем, кто говорит правду.
 показати весь коментар
 
И как же этим молодым да наглым хочется не пущать и рты затыкать! Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9831
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И как же этим молодым да наглым хочется не пущать и рты затыкать!
 показати весь коментар
 
 
Угу, в Китае уже пробовали. История доктора Ли Вэньляна ничему не научила? Или наоборот, научила? Зеленым нужна эпидемия, поэтому они хотят заткнуть рты всем, кто говорит правду.
 показати весь коментар
 
 
То він хоче щоб Злата Огневіч і йому заспівала пісню, яку вона створила після перебування в "Радикальній партії", "Солодка кара"... Підтримую покарання за дезінформацію про коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7054
 показати весь коментар
 
Ляшко - адвокат коронавируса. Да, в Китае уже наказывали врача за дезинформацию и что? Это привело к распространению эпидемии. Вот и новый "санврач", несуществующей санслужбы Ляшко идет по этому же пути. Конченый, но это не удивительно, все в команде Зели конченые.Ни одного вменяемого.
 показати весь коментар
 
конечно дать такие полномочия, только еще 2 нужны что бы 3 была.
 показати весь коментар
 
Сталінщина відродилась...
Якісь дебільні розпорядження.
Де вони таких тупих понабирали ?
 показати весь коментар
 
 
За приховування проблеми хто буде відповідати ?
Чому не проводиться робота з населенням ?
Чому не навчають шмаркатись в рукав чи хустинку ?
і ДЕ МАСКИ ????
 показати весь коментар
 
 
Ага, тогда и ляшко, и скалецкая должны сразу сесть.

Но будет как в начале эпидемии в Китае: "дезинформацией" будут называть правду.
 показати весь коментар
 
 
Страшно представить, какое наказание может придумать врач с такой фамилией...
 показати весь коментар
 
 
он еще и врач?)
глянул ради интереса
он всю жизнь в минздраве папки перекладывал
чую шо скоро нам реальный звиздец настанет
но не от короновируса
а от большого ума)))
 показати весь коментар
 
 
Типичный примитивный грантоед без собственного я, как и весь "костяк" зе секты.
 показати весь коментар
 
 
министерство правды. будут карать тех кто разоблачает их замалчивание про вирус
 показати весь коментар
 
 
Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию", мне показалось, или он хочет стать царем.
 показати весь коментар
 
Цікаво, що про саме цей коронарних вірус знає оце нещастя? І як воно БУДЕ вирішувати, що'саме дезинформацвєю? От скажімо лікар, який у Китаї перший повідомив про новий вірус, був звинувачений у дезинформації. А коли виявилося, що він був правий, то уряду навіть вибачитися не було перед ким, бо лікар від вірусу і помер.
 показати весь коментар
 
 
А ему и знать ничего не надо. Он всегда служил за гранты. Что ему из ВОЗ кураторы в методичке спустят, то и озвучит.
 показати весь коментар
 
а наказание за дезу о повышении пенсий с 1го марта будя или ла ла ла??? Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1444
 показати весь коментар
 
 
А правда- це те що заявляють Богуцкая та Васілєвская-Смаглюк?
 показати весь коментар
 
Ну, и сразу надо наказание за дезинформацию о гражданском конфликте на дамбасе. Пора уже озЕбилить наказания за всё. Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8253
 показати весь коментар
 
В тюрьме ведь тоже санврачи нужны. Но такая фамилия вызовет нездоровое любопытство у мотающих срок. Ляшко, тебе это точно надо?
 показати весь коментар
 
так ведь нет никакой информации - известно только одно, если на таможне вам хотят запихнуть термометр в попу то надо терпеть или найдут коронавирус и отправят на расправу в Санжары
 показати весь коментар
 
На расправу?))) Там безтабучницы так обслужат ,главное чтоб презервативы не закончились.В противном случае венболезнь 100%.
 показати весь коментар
 
А почему это ЗЕ-камарилья должна исходить на гавно по поводу коронавируса? Коронавирус ЗЕ-балагану не страшен. В ДНК клеток ЗЕ-организмов коронавирусу встроиться нет никакой возможности - место уже занято лишней хромосомой. Так шо с ЗЕлёносопельными ЗЕ-особями коронавирус пролетает - лишняя хромосома защищает надёжнее любого иммунитета. От знают ЗЕ-сволочи, потому и не парятся.
 показати весь коментар
 
скотина не должна мычать, скотина должна молчать
 показати весь коментар
 
Коронавирус, в случае его «дружеского» визита в Украину, за свою безопасность может быть совершенно спокоен. Это та, успешно ухойдоканная, ещё совдеповская санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) могла его как-то погонять. А на вновь создаваемую СЭС коронавирусу так же насрать, как коррупционерам насрать на НАБУ, САП, НАЗК, ГБР и на прочих борцунов-антикоррупционеров. Талантливое государство, оно ж талантливо во всём - талант не просрёшь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору