 Підтримую покарання за дезінформацію про коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це він повідомив на брифінгу в п'ятницю.

"Стосовно карання тих, хто запускає дезінформацію (про коронавірус), я двома руками за. Але тут треба переглянути ще повноваження, бо наразі в головного державного лікаря немає таких повноважень – карати за дезінформацію", - зазначив Ляшко.

Водночас він вважає, що можна відпрацювати з Міністерством внутрішніх справ якісь питання, щоб не поширювалася паніка тоді, коли її не потрібно поширювати.

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