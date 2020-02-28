EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  10906  22
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1404) санкції (2519) США (6306) Північний потік (443) Коболєв (218)

 Німці і росіяни свідомо брехали, намагаючись переконати американців, що санкції проти "Північного потоку-2" не спрацюють, - Коболєв

Санкції проти "Північного потоку-2" є надзвичайно корисними для енергетичної безпеки Європи, оскільки зупинять будівництво газопроводу.

Про це глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ці санкції зупинять "Північний потік-2". Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проєкт", — заявив він.

Коболєв також сказав, що Росія і Німеччина брехали США, намагаючись переконати Вашингтон не вводити санкції проти "Північного потоку-2": "За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть жодного ефекту на "Північний потік-2". Вони свідомо брехали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2"

На думку Коболєва, "коли уряд Німеччини просуває "Північний потік-2", він діє проти інтересів європейських і, особливо, німецьких споживачів".

Голова "Нафтогазу" прогнозує, що якщо Росії не вдасться закінчити будівництво додаткових газопроводів на кшталт Північного потоку-2, то транзит російського газу через ГТС України після 2024 року можна буде продовжити ще на 10 чи 20 років.

Коментуючи питання прямих поставок російського газу в Україну, Коболєв заявив, що "росіяни ніколи не пропонували нам справедливої ринкової ціни".

"Ми б розглянули купівлю будь-якого газу, який би пропонувався за хорошою ціною. Так працює бізнес. При цьому, запобігти можуть політичні рішення, наприклад, з міркувань безпеки. У нас тривають політичні дискусії, чи нормально купувати у Росії. Утім, це рішення не за нами", - додав він.

Також читайте: У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178485
 
   
 Топ коментарі
 
А наши бубочки чем занимались?
Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев - Цензор.НЕТ 1469
 показати весь коментар
 
вообще как показывает история, дружба кремля и берлина не к добру
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хто зна. Кажуть, що у Омані він пробував...
 показати весь коментар
 
 
Німецька курва і кремлівськй карлик хотіли надурити США, але містер Коболев завадив їх планам Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев - Цензор.НЕТ 666
 показати весь коментар
 
 
збільшити герою платню до $ 1 000 000 000 на місяць... бо мамі не вистачає... в Америці життя дороге... Немцы и россияне сознательно лгали, пытаясь убедить американцев, что санкции против "Северного потока-2" не сработают, - Коболев - Цензор.НЕТ 1497
 показати весь коментар
 
 
а що нашим молодим реформаторам до того... економічні закони вони сподіваються обійти так, як обходять Конституцію та ін.
 показати весь коментар
 
 
Скажи йому що на 40млн долярів можна вилікувати усіх українців від усіх коронауксусів на світі.
 показати весь коментар
 
вообще как показывает история, дружба кремля и берлина не к добру
 показати весь коментар
 
 
Маккейн: «Росія - це бензоколонка, яка намагається видати себе за країну»

Все газове "потьомкінське недовєлічіє" трималось на двух швейцарськх газоукладчиках. Втекли працювати нікому.
 показати весь коментар
 
 
Андрей, передай Ланочке, чтобы вытрясла из кацапа все, до последнего дырявого рубля!
 показати весь коментар
 
А теперь те же самые немцы и росеяне утверждают что формула Штанмаера и автономия даунбаса сработает и приведет к миру
 показати весь коментар
 
 
хорошо, что мировой полицейский выполняет свои прямые обязанности - пресечь во чтоьы то не стало свадьбу берлина и мацквы, но которую в фрг уже давно все дрочат и предотвратить тем самым третью мировую. феркель шлюха будет и дальше строить социализм в западной европе, демократия это не её. только нихрена у неё не получится
 показати весь коментар
 
 
Коболева как лоха взяли на понт. Подписал невыгодный контракт, теперь строит из себя дедушку Вангу.
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 3394-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
главное побольше суживых грязьпрома типа "оржелей " ,что списывать рашисту многолярдные долги пренадлежащие украинскому народу
 показати весь коментар
 
Що ж ви ніяк не можете второпати,що все що говорить РФ - це брехня і їх слова це в одне вухо влетіло,а в друге вилетіло. Все і це однозначно. Німці і росіяни свідомо брехали, намагаючись переконати американців, що санкції проти "Північного потоку-2" не спрацюють, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1998
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору