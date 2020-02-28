 Німці і росіяни свідомо брехали, намагаючись переконати американців, що санкції проти "Північного потоку-2" не спрацюють, - Коболєв

Про це глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ці санкції зупинять "Північний потік-2". Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проєкт", — заявив він.

Коболєв також сказав, що Росія і Німеччина брехали США, намагаючись переконати Вашингтон не вводити санкції проти "Північного потоку-2": "За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть жодного ефекту на "Північний потік-2". Вони свідомо брехали".

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На думку Коболєва, "коли уряд Німеччини просуває "Північний потік-2", він діє проти інтересів європейських і, особливо, німецьких споживачів".

Голова "Нафтогазу" прогнозує, що якщо Росії не вдасться закінчити будівництво додаткових газопроводів на кшталт Північного потоку-2, то транзит російського газу через ГТС України після 2024 року можна буде продовжити ще на 10 чи 20 років.

Коментуючи питання прямих поставок російського газу в Україну, Коболєв заявив, що "росіяни ніколи не пропонували нам справедливої ринкової ціни".

"Ми б розглянули купівлю будь-якого газу, який би пропонувався за хорошою ціною. Так працює бізнес. При цьому, запобігти можуть політичні рішення, наприклад, з міркувань безпеки. У нас тривають політичні дискусії, чи нормально купувати у Росії. Утім, це рішення не за нами", - додав він.

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