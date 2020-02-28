 У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу

Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій розглянути питання і потихеньку починати відтерміновувати проведення планових операцій на можливість того, щоб підготувати лікарні і лікарні не були заповнені у разі виникнення спалаху, в тому чи іншому локальному місці", - сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що подібну стратегію використовували в одній із провінцій Італії.
Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386, понад 35,5 тисячі одужали. Кількість летальних випадків зросла до 2858.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 27 лютого заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у світі зараз перебуває на "вирішальному етапі". Він закликав уряди держав подвоїти зусилля щодо стримування вірусу.
2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби - легкий, у деяких - із симптомами застуди та грипу, в тому числі з високою температурою і кашлем, в більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може стати смертельною. Більшість хворих, однак, одужують.
как это откладывать плановые операции? если как такового вируса еще как бы нет ???
что за бред???
Боже, допоможи Україні позбутися від цих ідіотів
плановые операции всегда по показаниям и подготовка идет не один день...опять же ж психологический фактор и готовность бригады хирургов именно к этой операции...
в плановые операции прежде всего входит онкология, кардиология, офтальмология, хирургия и микро-хирургия органов и сосудов...
внеплановые - еще критичнее...там мало того что их нельзя предугадать, и их нельзя проигнорировать ни на минуты а не то что отложить..
и потом...хирургические операционные и узкопрофильный персонал... это не для вирусных и инфицированных больных
Словаки потихоньку начинают запасаться продуктами - вирус уже в Вене
но вот откладывать плановые (!!!) операции - это в последнюю очередь
и чем операционный бокс с набором хирургических инструментов и врачей узкой специализации сможет помочь инфекционному больному?
а больным что делать? не может вся медицина переквалифицироваться сразу в инфекционистов...
так давайте закроем роддома, перинатальные, гериатрические, онкоцентры - там тоже есть врачи
Итальянский Высший Санитарный Институт серологически подтверждает лишь 43,3% .
282 подтверждённых из 650 , объявленных ГО положительных.
И кажется, те тест-системы никто не собирается передавать на места, так что как в том анекдоте: короновирус у нас будет называться ОРВИ
Еще надо как румынский министр сказать, чтобы не создавали паники и продукты не раскупали...