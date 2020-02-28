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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1185) Ляшко Віктор (17) COVID-19 (396)

 У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я закликало обласні державні адміністрації почати відкладати проведення планових операцій, щоб була можливість підготувати лікарні до спалаху коронавірусу.

Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій розглянути питання і потихеньку починати відтерміновувати проведення планових операцій на можливість того, щоб підготувати лікарні і лікарні не були заповнені у разі виникнення спалаху, в тому чи іншому локальному місці", - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що подібну стратегію використовували в одній із провінцій Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України грип зараз більш небезпечний, ніж коронавірус, - МОЗ

Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386, понад 35,5 тисячі одужали. Кількість летальних випадків зросла до 2858.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 27 лютого заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у світі зараз перебуває на "вирішальному етапі". Він закликав уряди держав подвоїти зусилля щодо стримування вірусу.

2019-nCov (COVID-19) належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби - легкий, у деяких - із симптомами застуди та грипу, в тому числі з високою температурою і кашлем, в більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може стати смертельною. Більшість хворих, однак, одужують.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178484
 
 
 Топ коментарі
 
Нда... И где зелюки открыли такое мощное месторождение идиотов! В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 646
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Хіба по обличчю не видно шо воно дебіл?
В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7834
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Це так пи-зебільному! Пропоную відкладати планові операції в пемшкюу чергу - зебілів, їхніх родичів і всіх у кого у соцмережах, на авто і телефонних заставка красувалося зелене Зє.
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Нда... И где зелюки открыли такое мощное месторождение идиотов!
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у меня бомжи под мусорником интеллектуальней
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Интеллектуальней тебя? Верю.
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офигеть!
как это откладывать плановые операции? если как такового вируса еще как бы нет ???
что за бред???
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тепер, від апендициту, помре більше, ніж в світі від короновірусу У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 7340
Боже, допоможи Україні позбутися від цих ідіотів
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Превентивно. Чем зе!билья власть начнет чтото делать, лучше отложить плановые операции...
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спорно.
плановые операции всегда по показаниям и подготовка идет не один день...опять же ж психологический фактор и готовность бригады хирургов именно к этой операции...
в плановые операции прежде всего входит онкология, кардиология, офтальмология, хирургия и микро-хирургия органов и сосудов...
внеплановые - еще критичнее...там мало того что их нельзя предугадать, и их нельзя проигнорировать ни на минуты а не то что отложить..
и потом...хирургические операционные и узкопрофильный персонал... это не для вирусных и инфицированных больных
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Ага пусть реально больные люди мучаются от болячек и им не делают операцию. А что, не плохая мысль))) В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 5509
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А еще можно начинать превентивно запасаться провиантом солью спичками крупами водой и готовиться к отключению канализации... На случай если вспыхнет. Зомбоапокаллипсис на улицах Украины... Главное не задавать зе!ле вопроса, что оно делало с декабря 2019 г...
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Це так пи-зебільному! Пропоную відкладати планові операції в пемшкюу чергу - зебілів, їхніх родичів і всіх у кого у соцмережах, на авто і телефонних заставка красувалося зелене Зє.
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У нас в Словакии готовятся закрыть большие магазины, школы: и убрать общественный транспорт
Словаки потихоньку начинают запасаться продуктами - вирус уже в Вене
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БЛИН, НЕУЖЕЛИ ТРУДНО ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ, который платит этим идиотам зарплату?
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Верние старого Ляшко, этот ляшко какой-то не такой
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после 10 марта что-то должны наверное может быть как-то так (с)...
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950 мінус кількість санжарських презервативів
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Тебе три дня назад написали на цензор *900*.
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вони вже деякі використали. скільки?
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Написали, что Германия выделила Украине гуманитарной помощи 4 млн. Купят ещё. В Италии тоже не всегда хватает. Эти тесты на 57% дают фальшивые позитивные. К весне вирус сам по себе уступит. И не такой он вирулентный, чтоб о нём много говорить. Проблема - что он новый. Ни вакцин, эпидемиология с клиникой не изучены. Человек всегда пасует перед неизвестным. Просите Бога, и он вам даст! Всё у вас будет хорошо.
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так вируса нет? странно к чему готовятся эти уроды.
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готовиться надо... никто не спорит...
но вот откладывать плановые (!!!) операции - это в последнюю очередь
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потому что они "плановые", потому что люди подготовлены (анализы сданы - деньги внесены))
и чем операционный бокс с набором хирургических инструментов и врачей узкой специализации сможет помочь инфекционному больному?
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Плановые - это не только те, которые должны произойти в ближайшую неделю. А квалифицированный врач может помочь многим.
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врач да..
а больным что делать? не может вся медицина переквалифицироваться сразу в инфекционистов...
так давайте закроем роддома, перинатальные, гериатрические, онкоцентры - там тоже есть врачи
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Один тампон - тест стоит 1500$.
Итальянский Высший Санитарный Институт серологически подтверждает лишь 43,3% .
282 подтверждённых из 650 , объявленных ГО положительных.
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Лікарям при відтермінуванні операцій у першу чергу слід запитувати: за кого ви голосували в прошлому році?
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Правильно, порохобот нуждаются в неотложном лечении.
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Цього ідіота до влади привели зебіли, а винуваті порохоботи. Я вже нічому не дивуюсь - просто спостерігаю як нарід танцює гопак на граблях.
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О, наконец займутся любимым делом, откладывать, перекладывать, и просто ничего не делать.
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Одне досадно- Кляті китайці. Ну розробляєте бойовий вірус- так розробляйте його на основі сказу. Зомбіапокаліпсис якось цікавіше, ніж тричі чхнути і померти.
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так вирус это миф, и достаточно поесть сала с чесноком - к чему эти телодвижения
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Водка от Коронавируса. А еще говорят "освячена"В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 500 вода сильно помогает.
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А какое отношение имеют хирурги к эпидемиологической обстановке в стране? То, что вытворяют эти идиоты из МОЗ называется "сеять панику" и подозреваю, что занимаются они этим сознательно... Самое время СБУ спросить, зачем они это делают?
И кажется, те тест-системы никто не собирается передавать на места, так что как в том анекдоте: короновирус у нас будет называться ОРВИ
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Этого недостаточно. Отменить и ургентные операции, тогда вирус точно сдохнет.
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Поражённых вирусом инфекционных больных ложить в хирургические отделения? Жесть. А как насчёт биологически защищённых боксов в инфекционных отделениях? Видать с боксами не очень. Мы ж не какие-то китайцы в «ЛЕГО» гуляться - по 1000 койкомест в 2 недели запускать. Плановые операции потом могут и не понадобиться. Да и оперировать может некому будет - коронавирус эскулапам преференции делать вряд ли будет.
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Пусть люди дохнут без операций, а то вдруг кароновирус
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ты шо дебил??? а шож врачи кушать будут без операций---зарплату 8 тыр чтоли???каждый кто лежал в больнице знает что за такое удовольствие вся родня должна карманы наизнанку вывернуть на корм людям в белых халатах.
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операция - дело добровольное. Никто вас платить не заставляет.
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Де ж таких дебилов "слуги" понабирали? Кастинги проводили?
Еще надо как румынский министр сказать, чтобы не создавали паники и продукты не раскупали...
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Правильно! Отменить операции совсем! А вдруг завтра метеорит упадёт?
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Постройте для них спец. больницу на пример Китая (выделите из бюджета средства для этого) Потом если не понадобится пере классифицируйте на другое напровления
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Супер.Супер! СУПЕР!!! "Я цэ люблю" (С), зебилы, продолжайте в том же духе и мой голос на следующих выборах ваш! Чисто по приколу
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это означает что вирус у нас уже есть У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 9444 и они примерно знают когда уже не смогут всем врать
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Каток постсовкових дегенератів продовжує закатування живих в Землю...Нові,це, Вишкребки старих...Суцільне пострадянське Блювотіння У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 5476 У МОЗ закликали лікарів починати відкладати планові операції, щоб звільнити лікарні на випадок спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 2395
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Больше того, я предлагаю начинать отказываться ездить на личном автомобиле и общественном транспорте, чтобы освободить дороги, по которым поедут скорые с больными в случае вспышки короновируса.
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«Главный санитарно-эпидемиологический врач Украины» - это как украинская «Ялтинская экономическая стратегия» - Ялты нет, стратегия есть. Правда, пока всё-таки не так грустно - Украина пока ещё есть, а санитарно-эпидемиологической службы в ней нет.
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