 Вжито заходів щодо посилення турецької ППО і патрулювання повітряного простору, вивчаються подальші кроки, - Столтенберг

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Він заявив про повну солідарність із Туреччиною перед обличчям агресії з боку Сирії.
"НАТО продовжує підтримувати Туреччину різними способами, включно з посиленням протиповітряної оборони, щоб нівелювати загрозу ракетних атак з території Сирії", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО також закликав Росію і Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право.
Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.
На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.
ООН дала раше координаты больниц, чтобы их не бомбили. Кацапы ударили по этим координатам.
Турки дали координаты русским своей колонны чтобы не бомбили. Русские ударили по этим координатам в Идлибе
Дамаск и Москва, как участники конфликта в Сирии, обязаны защищать гражданское население, считает Маас. Вместо этого они подвергают бомбардировке такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы.
"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военным преступлением", - заявил глава МИД ФРГ.
Редактори, де ваші очі?
"В России 25 миллионов мусульман, Россия будет расчленена изнутри", - сказал он.
Тогда скажите, а почему РФ не принимает сирийских беженцев?
Военная база РФ в Сирии есть, а беженцев сирийских в РФ нет.
А у Турции в Сирии военной базы нет, а беженцев сирийских в Турции аж 3 миллиона.
Может, сирийских беженцев в РФ направить?
Они же им "братья", они же сирийцев "защищают"?
.в Сірії йде релігійна війна між шиїтами-іранцями,алавітами з одного боку та суннітами з іншого в яку втрутилась росія тому що пуйло підтримує всі авторитарні режими світу
в Росію може тікати лише перша группа яка зараз тіснить другу,сунніти звичайно тікають у Европу тому що там їм нададуть соцдопомогу завдяки лівим партіям які своєю політикою знищують Европу та не тільки.
звичайно мені більш огидний путен ніж пердоган якщо ви мали на увазі це.
"усиление противовоздушной обороны, чтобы невелировать угрозу ракетных атак с территории Сирии".
Т.е. развернут пару "Патриотов" над территорией Турции. Ну, такая себе помощь.
Гопник понимает удар в челюсть!)))
А своими озабоченостями вы его только раззадорите))))
Олухи импотентные...
но в Сирии Туркам разруливать придется самим....
---------------------------------
Цена барреля нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась до 49 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
По данным на 12:31 по московскому времени, стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась до 49 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
-----------------------------------------------
Если нефть марки Брент упала до 49$, то российская грязь марки Юралс уже упала до 44$
https://twitter.com/kavkazcenter15/status/1233337727111892994
https://twitter.com/kavkazcenter15/status/1233215607270711296
Потери асадитов и русских огромны...
2. Бои продолжаются нон-стоп. Телефонные разговоры ***** и Эрджи ни на что не влияют.
3. Незнание вышесказанного и наглость выдает в тебе кацапа. А кацапы знаешь куда идщут? Бан, жЫвотное.