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Все про:НАТО (2307) Сирія (1469) Столтенберг Єнс (458)

 Вжито заходів щодо посилення турецької ППО і патрулювання повітряного простору, вивчаються подальші кроки, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс надає підтримку Туреччині у зв'язку з останнім загостренням ситуації в Ідлібі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Він заявив про повну солідарність із Туреччиною перед обличчям агресії з боку Сирії.

"НАТО продовжує підтримувати Туреччину різними способами, включно з посиленням протиповітряної оборони, щоб нівелювати загрозу ракетних атак з території Сирії", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО також закликав Росію і Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не варто втручатися в ситуацію в сирійському Ідлібі, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178482
 
   
 Топ коментарі
 
"Турция продолжает поддерживать Турции разными способами, включая усиление противовоздушной обороны Источник: https://censor.net.ua/n3178482 Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5868
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Генсек НАТО также призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право. Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1350 Шта? Международное право Хуйло уже 20 лет назад пережевал проглотил и высрал. А ети идиоты в очках все продолжают гопнику давить на права и обязанности

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И покончить с режимом башира асада раз и навсегда!!!
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История с бомбежкой турецкой колонны повторила историю бомбежек больниц.
ООН дала раше координаты больниц, чтобы их не бомбили. Кацапы ударили по этим координатам.
Турки дали координаты русским своей колонны чтобы не бомбили. Русские ударили по этим координатам в Идлибе
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Наши тоже согласовали с кацапами коридор для вывода войск из Илловайска, и результат известен. А кто то хочет с ними договориться...
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента Сирии Башара Асада и его союзника Россию в совершении военных преступлений на северо-западе Сирии. Об этом глава германского внешнеполитического ведомства заявил 27 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает DW.
Дамаск и Москва, как участники конфликта в Сирии, обязаны защищать гражданское население, считает Маас. Вместо этого они подвергают бомбардировке такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы.
"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военным преступлением", - заявил глава МИД ФРГ.
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Они не могут. Сегодня туркам платежка за дешевый российский газ прилетела и они теперь не знают, что им делать в данной ситуации.
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"Турция продолжает поддерживать Турции разными способами, включая усиление противовоздушной обороны Источник: https://censor.net.ua/n3178482 Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5868
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Не НЕВЕЛИРУЙТЕ профессионализм цензоровских "журналистов"
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Уже исправили и написали правильно, не "Турция продолжает поддерживать Турции", а "Турция продолжает поддерживать Турцию". В словах разбираются, если дать сто дней, то и в смысле предложения начнут разбираться...
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"Турция продолжает поддерживать Турцию"

Редактори, де ваші очі?
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Янукович к примеру страусов потдерживал. Что тут такого, ну потдерживает Турция Турцию Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8107
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Член президентского комитета по безопасности и внешней политике Турции, советник турецкого президента Реджепа Эрдогана Месут Хакки заявил, что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова к очередной войне. Он подчеркнул, что "месть Турции будет ужасной".
"В России 25 миллионов мусульман, Россия будет расчленена изнутри", - сказал он.

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воюют два брехливых диктатора с имперскими замашками пускай ослабят друг-друга это будет хорошо для всех нормальных людей
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В самом деле?
Тогда скажите, а почему РФ не принимает сирийских беженцев?
Военная база РФ в Сирии есть, а беженцев сирийских в РФ нет.
А у Турции в Сирии военной базы нет, а беженцев сирийских в Турции аж 3 миллиона.
Может, сирийских беженцев в РФ направить?
Они же им "братья", они же сирийцев "защищают"?
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дурне питання....
.в Сірії йде релігійна війна між шиїтами-іранцями,алавітами з одного боку та суннітами з іншого в яку втрутилась росія тому що пуйло підтримує всі авторитарні режими світу
в Росію може тікати лише перша группа яка зараз тіснить другу,сунніти звичайно тікають у Европу тому що там їм нададуть соцдопомогу завдяки лівим партіям які своєю політикою знищують Европу та не тільки.
звичайно мені більш огидний путен ніж пердоган якщо ви мали на увазі це.
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Та тут не тільки мусульмани, а й православні з католиками та інші євангелісти допоможуть в цій богоугодній справі.
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Интересно, турки которые купили у кацапов С-400 смогут етими системами воспользоваться против кацапских же самолетов, или кацапы поставили настройки свой-чужой что ети системы можно в задницу теперь запихнуть. особенно если боеприпасы нужно закупать теперь у тех же кацапов
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Сбить пацаколет и выставить мордве счет за ракету Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3771
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"Изучаются дальнейшие шаги" - орки напали на страну входящую в НАТО, пора выполнять пункт 5 устава.
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Кто напал? Раша пока не нападала. Сирийцы - они и так вне закона практически, их могут мочить не только лишь все.
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Генсек НАТО также призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право. Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1350 Шта? Международное право ***** уже 20 лет назад пережевал проглотил и высрал. А ети идиоты в очках все продолжают гопнику давить на права и обязанности

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Тобто НАТО буде допомагати Туреччині, що означає військову операцію росії проти країни НАТО. Цікаво Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1286
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Предлгаю перенаправить сирийских беженцев 9в количестве 3 миллионов) из Турции в Рф; раз мышебратья берут сирийскиую нефть, то пусть и беженцев принимают.
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Ці біженці не підуть до росіян, бо там треба працювати. У Туреччині їх безкоштовно годували, якщо вони просять. Працювати як турки вони не можуть, тому будуть сидіти на ЄСівському соціалі.
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Не мавпи, а суміш різних народів, які мають свої особливості. Багато чого їх навчив СРСР.
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внимательно читать не пробовал?
"усиление противовоздушной обороны, чтобы невелировать угрозу ракетных атак с территории Сирии".
Т.е. развернут пару "Патриотов" над территорией Турции. Ну, такая себе помощь.
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Я все уважно читаю, а ще маю подібну військову спеціальність. Тому розповідай тим, хто цього не розуміє.
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Просто ваш опонент натякнув, що є різниця між системами ППО на кордоні з Сирією і безпосередньо у зоні наступу турецьких військ. Саме це, як виявилось і є слабою ланкою турецьких військ.
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Звичайно при наступі є лише мобільні ППО і не побудована стаціонарно вся ешелонована система, але я писав зовсім про інше.
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Для НАТО сейчас, реально,лучший повод указать место кацапами дать в грызло лаптеногим на ЧУЖОЙ территории.И самое главное, у лаптей некому ответить по факту будет.В 29 стран ракеты не запустишь. Если не используют такой шанс-просто ИДИОТЫ будут.
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не собирается НАТО этого делать. Им это не нужно.
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В Югославии ситуация была сложней намного-в центре Европы...и сопли россии никого не интересовали.
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тогда была другая ситуация в мире. Не было меркелей, макронов, обам. Был например Клинтон, который не стеснялся ставить злодеев в стойло.
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Турки є туркі... Погано вивчили уроки Іловайська. Двійка Ердогану в щоденник за поведінку!
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Росія знала, що б'є по турецьких військах у Сирії, а не по повстанцях
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Россия по туркам не била, ваще-та. Пока что Эрдоган обвиняет Сирию и бомбит тоже исключительно сирийские объекты.
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Пока что Ердоган говорит''владимрвладимрич'' вместо *****!
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Глупости,именно россию всю ночь все каналы Турции и обвиняли.Свои координаты передали именно российской стороне по соглашению ,а не асаду.Асад-это уже просто съезд на корке для всех.
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обвиняли в чем? Самолеты, бомбы, горючее - все русское, да. Пилоты и решение атаковать турков - сирийцы.
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що знову Зеленський в штани насрав,і тобі і пердогаші?
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Війни Туреччини з росією тривали більше 350 років. Турки все вивчили, як і українці. Але знищити російський тоталітаризм нелегко, бо він в головах росіян.
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Тоді потрібно знищити середовище, в якому живе бацила тоталітаризму, тобто, носіїв цього середовища. Я не кровожадний, це для блага людей.
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Агресивність іноді зникає надовго після знищення олігархів, які платять.
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після цих воен турки втратили статус імперії і перетворилися на перифірійну державу
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Не втратили, а відмовилися від імперської ментальності завдяки Ататюрку.
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наприкладі туреччини побачимо чого варте нато, чи то є другий будапешт
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Ставлю бутылку виски на то что НАТО активно вмешиваться не будет. Будут выражать озабоченность, может техники немного дадут.
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НАТО не будет активно вмешиваться лишь потому, что ситуация вряд ли дойдёт до той стадии, когда понадобится его вмешательство. Конфликт останется локальным. Эрдоган безусловно авторитарный правитель, но однозначно не такой ё#нутый, как путен и тем более Асад. Турции нужна буферная зона на её границе и она её получит. Вопрос лишь в нюансах.
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Да. Прямое столкновение не нужно ни Раше ни Турции. Проблема только в е.нутом Асаде, который не особо управляется Рашей, но и бросить его Раша не может.
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А ще росії не потрібно підтримувати Вірменію у Нагорному Карабаху, стояти армією у Придністров'ї, анексувати Крим, воювати на Донбасі та постійно красти грузинську землю? Вжито заходів щодо посилення турецької ППО і патрулювання повітряного простору, вивчаються подальші кроки, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6279
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Ты не видишь разницы между постоянным поддержанием напряженности, и прямым столкновением армий?
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Предлагают насильнику придерживатся закона и прав окужающих его людей))))))
Гопник понимает удар в челюсть!)))
А своими озабоченостями вы его только раззадорите))))
Олухи импотентные...
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Надіюся, країни НАТО підписували договір, а не меморандум.
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_Пох формальности. Фактически Ната в защиту Турции только словоблудит, а в это время авиация путлера турков убивает. Дела важны, а слова - лишь сотрясение воздуха.
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К чему это разведение руками, когда рашка никакого отпора не получает, а только укрепляется за счет нефтепроводов и совместных предприятий в ЕС.
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Эрдоган зашкварился с операцией против курдов. НАТО ему помогать не будет. Да и не в чем пока, с Рашей Турция не воюет, а с сирийцами турки должны сами разбираться, по мнению НАТО.
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Да помогите уже Эрдогану соплежуи. Он же член НАТО.
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если расхерячить авиабазы то и пво искать не надо будет.
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не, ну саму Турцию они прикроют, конечно......
но в Сирии Туркам разруливать придется самим....
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Из российских СМИ. НГ
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Цена барреля нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась до 49 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
По данным на 12:31 по московскому времени, стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась до 49 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
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Если нефть марки Брент упала до 49$, то российская грязь марки Юралс уже упала до 44$


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А американці зробили не так- вони просто #їбали по кацапським ублюдкам,і фсьо.Ну просто вчергове випробували свої ударні безпілотники MQ-9 Reaper, літаки F-22 Raptor, F-15 Strike Eagle,AC-130, та гелікоптер AH-64 Apache в бойових умовах.. А,ще забув,там випадково рядом пролітали В-52 Stratofortress,ну зовсім випадково,так і вони долучились до цієї гулянки.Ну і всі погуляли на славу: кацапські ублюдки в пекло,а американці- на свої бази,пити хто бурбон,хто кока-колу...
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Повторіть, будь-ласка, ще раз. Це так приємно читати...
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Это бородатые видео, которые уже прожевали все мировые СМИ. После событий запечетлённых на этих видео, Эрдоган звонил Путену, и после их разговора никаких свежих атак не было ни с одной стороны. Возможно пока. Не несите дэзу в массы! Какой нонстоп?!
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1. Эти видео появились сегодня ночью и днем. О какой "бороде" ты говоришь? Ты с бодуна?
2. Бои продолжаются нон-стоп. Телефонные разговоры ***** и Эрджи ни на что не влияют.
3. Незнание вышесказанного и наглость выдает в тебе кацапа. А кацапы знаешь куда идщут? Бан, жЫвотное.
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Вот если бы ты не бухало с самого утра, в твоей маленькой брошке хронология событий отложилась бы боле ясно. Авиация Асада (Путена) отбомбилась по турецкой колонне. Погибли турки. В отместку Турки хорошо насыпали асадитам. Далее звонок Эрдогана Путену. Пока всё! А у тебя бухарика нонстоп.))) Завязывай, чудило! И не засирай мозги другим недалёким своей бредотой
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если говорить без дипломатии,то это звучит как поддержка турции и дача ей "добро" на атаки по российской технике и контингенту,если те находятся близко от турецких позиций и что там пытаются угрожать...Рухнула последняя надежда путина,что НАТО не поддержит турцию,боясь "испортить отнолшения с РФ"...Не побоялись и готовы...
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Чего там изучать? Озабоченность пятого уровня, не меньше!
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Patriot sistemy polucit oni 2012 godu toze polucili.Vsego 4 batareji togda polucili s ameriki,nemci dali i golandija.Prikrojet Idglib i ne tolko.Ecio mozet NASAMS polucit eto toze dostanit ruskije samolioty eto ne stingera sto teper u turkov,daze svedskije oni neimejet RBS-70 te do 8 kilometrov
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pticki budet padat odna za drugoj jesli priblyzytsia i raketi takze sbjut Вжито заходів щодо посилення турецької ППО і патрулювання повітряного простору, вивчаються подальші кроки, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2673
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