 Мінекоенерго урізає "зелені" тарифи всупереч заявам президента про підтримку інвесторів, - експерт

Рішення Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища запропонувати інвесторам, що розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант розв'язання проблеми "зеленого" тарифу, йде всупереч заявам президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про підтримку інвесторів. Про це заявив керуючий партнер Integrites Олексій Фелів, передає РБК Україна із посиланням на "Обозреватель".
"Мені здається, що позиція міністерства іде в розріз з позицією президента України, як і з позицією прем'єр-міністра України про залучення 50 млрд іноземних інвестицій. 50 млрд інвестицій ніколи не будуть залучені в українську економіку, якщо будуть адаптовані пропозиції, які сьогодні висловило міністерство", - заявив експерт.
Нагадаємо, 27 лютого заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик презентував чергову модель по урізанню "зелених" тарифів під час Українського енергетичного форуму.
Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження: на 15% - для станцій потужністю менш як 10 МВт, на 20% - для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% - для СЕС потужністю понад 50 МВт.
При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років. Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.
Окрім того, відповідаючи на запитання обурених такими пропозиціями інвесторів, Чижик порівняв їх проблеми з гангреною. "Коли пацієнт хворий, в нього, вибачте за таку аналогію, гангрена… Можна ампутувати ту частину, яка заражена. І пацієнт бути жити", - заявив Чижик.
На думку Феліва, новий варіант зниження "зелених" тарифів від Мінекоенерго не перекриє навіть і чверті від прогнозного дефіциту Гарантованого покупця у 17 млрд грн у 2020 році.
Як писало РБК-Україна, за даними Держенергоефективності за 2019 рік у відновлювану енергетику України було проінвестовано рекордні 3,7 млрд євро.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знаходиться в діалозі з інвесторами в сонячні й вітряні електростанції з пошуку компромісу щодо взятих раніше державою зобов'язань щодо забезпечення для них раніше затверджених законодавчо "зелених" тарифів.
А вот лохи им платят за энергию, чтобы те жили во дворцах ЕС
У нас все делается по ЗЕбобицкому!
Хочешь тепла и экономии - купишь и установишь.
шак
ВЕНА, 24 янв - Австрия до 2030 года полностью перейдет на возобновляемую энергию, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.
"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии. Наша цель - до 2030 года стать полностью климатически нейтральной страной, на десять лет быстрее, чем нацелен Евросоюз", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом, по его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозной защиты климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом. "Я уверен, что нам это удастся, если мы как ЕС используем наши сильные стороны, а именно: наше открытое общество, наше свободное общество и, прежде всего, нашу свободную и сильную европейскую экономику", - добавил Курц.
Когда вечером едешь по автобану : все небо светится красными огоньками - НЕРЕАЛЬНО КРАСИВО
https://elektrovesti.net/54004_kak-stroitsya-solnechnaya-stantsiya-dtek-v-khersonskoy-oblasti-foto
http://tvoemisto.tv/news/yak_buduvaly_sonyachnu_elektrostantsiyu_na_lvivshchyni_7_foto_75569.html
https://rubryka.com/ru/2019/03/24/na-hersonshhyni-pochaly-buduvaty-potuzhnyj-vitropark/
Об этом он сказал во время своего выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
По словам главы государства, крупные бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», - пояснил он.
с Ахметовым, по словам президента, удалось договориться об отмене формулы «Роттердам+» и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.
«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», - подчеркнул Зеленский.https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-dogovorilsya-s-ukrainskimi-oligarhami-ob-investiciyah-50028026.html
Вот добьем Южмаш и Антонов, минус инвестиции и будем все в
шоколадеклоунаде.