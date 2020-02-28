EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  3324  65
Все про:Зелений тариф (10) Мінекоенерго (1)

 Мінекоенерго урізає "зелені" тарифи всупереч заявам президента про підтримку інвесторів, - експерт

Заступник Оржеля порівняв інвесторів у відновлювану енергетику з гангреною.

Рішення Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища запропонувати інвесторам, що розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант розв'язання проблеми "зеленого" тарифу, йде всупереч заявам президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про підтримку інвесторів. Про це заявив керуючий партнер Integrites Олексій Фелів, передає РБК Україна із посиланням на "Обозреватель".

"Мені здається, що позиція міністерства іде в розріз з позицією президента України, як і з позицією прем'єр-міністра України про залучення 50 млрд іноземних інвестицій. 50 млрд інвестицій ніколи не будуть залучені в українську економіку, якщо будуть адаптовані пропозиції, які сьогодні висловило міністерство", - заявив експерт.

Нагадаємо, 27 лютого заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик презентував чергову модель по урізанню "зелених" тарифів під час Українського енергетичного форуму.

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження: на 15% - для станцій потужністю менш як 10 МВт, на 20% - для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% - для СЕС потужністю понад 50 МВт.

При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років. Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Окрім того, відповідаючи на запитання обурених такими пропозиціями інвесторів, Чижик порівняв їх проблеми з гангреною. "Коли пацієнт хворий, в нього, вибачте за таку аналогію, гангрена… Можна ампутувати ту частину, яка заражена. І пацієнт бути жити", - заявив Чижик.

На думку Феліва, новий варіант зниження "зелених" тарифів від Мінекоенерго не перекриє навіть і чверті від прогнозного дефіциту Гарантованого покупця у 17 млрд грн у 2020 році.

Як писало РБК-Україна, за даними Держенергоефективності за 2019 рік у відновлювану енергетику України було проінвестовано рекордні 3,7 млрд євро.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знаходиться в діалозі з інвесторами в сонячні й вітряні електростанції з пошуку компромісу щодо взятих раніше державою зобов'язань щодо забезпечення для них раніше затверджених законодавчо "зелених" тарифів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178481
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо бы, чтоб Ахметов и прочие адепты зелёной энергетики сами покупали эту энергию по зелёным тарифам. Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 9488
 показати весь коментар
 
ренатушка потратился, горе то какое, он думал оргазм будет вечен Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 693
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и правильно делает! понастроили черт знает что на государевых землях)
 показати весь коментар
 
 
Понастроили понимаешь халявных солнечных станций, шоб баблишко стричь прекрываясь заботой об экологии. Все правильно делает товарищ зеленских Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 7516
 показати весь коментар
 
 
кстати самым хитрожопым и заодно догадливым из них оказался Данылюк, который за пару месяцев просек, что происходит и решил, что даже такие варианты шикарные "прибарахлиться" врятли стоят рисков связаных с вопросом: "а что будет потом?"))))
 показати весь коментар
 
Ці електрон станції нахрен не потрібні у тому вигляді якому вони є - зробити тариф на 20% більше ніж для юр. Осіб от і все... А свиня Парашенко і Ахметов не збідніють
 показати весь коментар
 
 
Солнечные станции и разного рода ветряки это вспомагательные элементы подачи электроенергии в места труднодоступные для проложения туда линий электропередачи, а не способ зарабатывать бабло из воздуха. Или служат для автономизации сообственного дома, шоб не зависить от государства. Будущее за мирным атомом!!!
 показати весь коментар
 
 
Уран для мирного атома будешь с космоса привозить? Урановые рудники истощены практически везде в мире. Мы уже выбрали все легкодоступные запасы.
 показати весь коментар
 
Приведи данные о степени "истощения" наших рудников.
 показати весь коментар
 
У нас осталось разведанных запасов примерно на 30-40 лет. Проблема в том, что уже лет 20-30 совсем нет богатых месторождений, а чтобы добывать уран из бедных руд, нужно всё больше и больше энергии для обогащения, и мы приближаемся к порогу, когда на обогащение урана понадобится ровно столько энергии, сколько потом из него будет произведено. Что полностью лишает смысла весь процесс. А так, да, урана в земной коре достаточно много, в любой точке земного шара копаешь до коренных пород и начинаешь его добывать. Примерно 2-3 грамма в тонне породы
 показати весь коментар
 
и да, чтобы были понятны масштабы. У нас сейчас добываются урановые руды, содержащие 0.1-0.25% урана. Чтобы получить одну полную загрузку на один реактор, потребуется добыть и переработать больше 200тысяч тонн руды, а это 150 железнодорожных составов по 40 вагонов. Посчитай, сколько их, этих составов, требуется нашим 15 действующим блокам. Если что, то у нас редко когда реактор на одном топливе работает больше года.
 показати весь коментар
 
Так это олигархическая тема супер заработка, ради этого они и строили свои "зеленые" станции. Они костьми лягут против снижения цены. Экология для них была только прикрытием.
 показати весь коментар
 
Хорошо бы, чтоб Ахметов и прочие адепты зелёной энергетики сами покупали эту энергию по зелёным тарифам. Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 9488
 показати весь коментар
 
 
ДА у них у всех на участках ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, солнечные батареи
А вот лохи им платят за энергию, чтобы те жили во дворцах ЕС
 показати весь коментар
 
там не получится отпетлять по тарифам за отопление дворца)
 показати весь коментар
 
Зима, на улице, какие солнечные станции???
 показати весь коментар
 
а не должно! зЗима! Поэтому тариф и обрезают.
У нас все делается по ЗЕбобицкому!


 показати весь коментар
 
Скажи, а почему я утепляя свой дом, покупая утеплитель по безумным ценам на сегодня, енергосберегающие приборы и лампочки в 10раз дороже обычных, обязан платить дважды налоги и акцизы а Ахметову еще и доплачивают за ето из бюджета?
 показати весь коментар
 
потому что ЗЕбилы у власти.
Хочешь тепла и экономии - купишь и установишь.
 показати весь коментар
 
dd13 Усохни, при Петрусе зеленый тариф в угоду рыжему картежнику такой поставили.
 показати весь коментар
 
ренатушка потратился, горе то какое, он думал оргазм будет вечен
 показати весь коментар
 
 
Проблема в том, что этот вечный оргазм пообещало государство. А вот если государство свое слово меняет по пять раз на дню, то ему будет очень сложно поверить. И вот тут на нас точно прольется просто дождь из разных инвестиций. Или не прольется?
 показати весь коментар
 
а сколько было заплачено денег что бы не поставить дату конца льготного тарифа? в нормальных странах дают время что бы отбить оборудование, в нашей стране про эту дату забыли.
 показати весь коментар
 
Дата конца тарифа как раз была поставлена. В 2030 году все "зеленые" электростанции по обещаниям должны были получать, как все.
 показати весь коментар
 
то ошибка)) 2300 год самэ то, попытаюсь объяснить, у солнечной панели есть свой ресурс то есть из года в год фотоэлементы изнашиваются солнцем и начинают давать меньше энергии+ к этому влага снег ураган и т.д. затраты не окупаются никогда, другой разговор если у тебя своя электростанция и с электроэнергией полный безлимит и ты можешь тупо прогонять электроэнергию с электростанции через счетчик солнечных панелей Мінекоенерго урізає "зелені" тарифи всупереч заявам президента про підтримку інвесторів, - експерт - Цензор.НЕТ 1751 тогда да всё окей))) имел неосторожность воплотить этот лохотрон в жизнь, но вовремя прохавал тему и продал всё гамузом вместе с адаптерами аккумуляторами и прочей сранью.
 показати весь коментар
 
Слуги рак і щука. Повний раздрай в головах.
 показати весь коментар
 
 
зелені ріжуть зелені тарифи..... сюр якийсь Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 9283
 показати весь коментар
 
 
Зеленый тариф это прямые инвестиции в карманы Ахметки и Фирташа.
 показати весь коментар
 
 
Нехрен ахметке на этом жировать,здесь зеля прав.
 показати весь коментар
 
 
Разве это новость? "Зелёные" тарифы учителям сразу же урезали, урезали, так урезали...
 показати весь коментар
 
 
Ой теперь инвесторы к нам как попрут, что тапками не отмахаемся
 показати весь коментар
 
 
ГНАТЬ ИЗ КАБМИНА ИДИОТОВ !!!!

шак

ВЕНА, 24 янв - Австрия до 2030 года полностью перейдет на возобновляемую энергию, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.

"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии. Наша цель - до 2030 года стать полностью климатически нейтральной страной, на десять лет быстрее, чем нацелен Евросоюз", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом, по его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозной защиты климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом. "Я уверен, что нам это удастся, если мы как ЕС используем наши сильные стороны, а именно: наше открытое общество, наше свободное общество и, прежде всего, нашу свободную и сильную европейскую экономику", - добавил Курц.
 показати весь коментар
 
 
У нас между Братиславой и Веной( 60 км) -СПЛОШНЫЕ ПОЛЯ С ВВЕТРОГЕНЕРАТОРАМИ
Когда вечером едешь по автобану : все небо светится красными огоньками - НЕРЕАЛЬНО КРАСИВО
 показати весь коментар
 
 
а теперь огласи себестоимость кВт этой энергии.
 показати весь коментар
 
А ще розкажи що ви робите коли вітер не дме ? Ручного генератора крутите ? Яка у вас вартість компенсуючих потужностей на один квт в період затишшя ? В Україні витрати на компенсуючі потужності в рази перевищують витрати на будівництво ВЕС та СЕС . Тобто пересічний споживач платить разом з державою разів у 10 - 15 більше ніж за енергію вироблену за традиційними технологіями . Зелена енергетика без акумулюючих потужностей є чорною дірою для бюджету і надприбутками для клюєвих та ахмєтових . Така собі схема для видоювання тупих лохів по всій Україні . Кримінальний геній клюєва впарив Україні це нещастя на самих невигідних умовах в дусі данецкіх жлобів . Донбас це зло для України .
 показати весь коментар
 
Грета Тунберг подрастет возглавит Первое Мировое Экоправительство и всем дуракам и жадинам гонящим на ВИЭ даст под ховст. Кстати, публика как всегда ни хрена не знает. Последняя работа Оржеля - голова Ассоциации Возобновляемой Енергетики. Фейковая по сути ассоциация сделанная под одного негодяя, но тем не менее это тупое жирное существо Оржель там занималось как раз "гангреной" - помогала инвестором ВИЭ,а теперь это занчит гангрена, с х..уе спрашивается. Скоты тупые пишут бздо комменты свои, а ни черта же не знаю и не понимают в теме ВИЭ
 показати весь коментар
 
 
А Грета - защищает фейковые вещи, вроде т.н. "глобального потепления".
 показати весь коментар
 
и сфигали мы должны оплачивать эту "схему". это не инвестиции, а способ вывода бабла из наших налогов
 показати весь коментар
 
 
не будем оплачивать эту "схему" будем оплачивать по другой!где "договорюсь с олигархами 10-20% в бюджет!"?
 показати весь коментар
 
Давно пора Ахметову хвост в дверях зажать. Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт - Цензор.НЕТ 3761
 показати весь коментар
 
 
Ну да, он же дурак настроил солнечных и ветро электростанций. Предприятий всяких по выпуску и обслуживанию комплектующих для них. Дал людям работу и платит зарплаты и налоги. А нужно было просто делать как Беня -- тупо тырить государственные деньги и не платить налоги совсем. Тогда-бы был настоящий молодец.
 показати весь коментар
 
 
Скажи ты идиот или притворяешься? Какие налоги и кому Ахметов платит, если он дотации из и так дырявого бюджета наоборот высасывает? Оборудование импортное он закупает из Голландии и Китая. Обслуживают ето оборудование тоже те же китайцы и европейские компании которые его устанавливали. Какие рабочие места что ты несешь? Ето тупо пылесос для высасывания денег из страны. Мінекоенерго урізає "зелені" тарифи всупереч заявам президента про підтримку інвесторів, - експерт - Цензор.НЕТ 8919
 показати весь коментар
 
 
Щаз-з-з-з!!! Зелену енергетику захотіли, а Каломийша чим буде харчєваться?
 показати весь коментар
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренностях с украинскими олигархами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов на Донбассе и по всей стране.
Об этом он сказал во время своего выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
По словам главы государства, крупные бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», - пояснил он.
с Ахметовым, по словам президента, удалось договориться об отмене формулы «Роттердам+» и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.
«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», - подчеркнул Зеленский.https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-dogovorilsya-s-ukrainskimi-oligarhami-ob-investiciyah-50028026.html
 показати весь коментар
 
Беня ответил, что может покрасить ларек. Максимум два ларька.
 показати весь коментар
 
 
Да нахрен нам эти инвестиции!
Вот добьем Южмаш и Антонов, минус инвестиции и будем все в шоколаде клоунаде.
 показати весь коментар
 
 
Выработка зелёная очень нестабильна.Набежавшая тучка может обрушить энергосистему страны. Уже не хватает мощностей для компенсации этих колебаний. Это факт.
 показати весь коментар
 
 
Затрати на утримання компенсуючих потужностей в готовності №1 десь біля 8 разів вищі від стандартного тарифу . Навіть тоді коли ТЕС не генерує , а знаходиться в режимі очікування оплата іде в 5-6 разів вищою від тарифу . Вчасно не компенсована яма приведе до обвалу всієї енергосистеми , для відновлення роботи якої може не вистачити і 6 місяців. А гас і гасові лампи це проблема , не згадуючи вже про холодильник .
 показати весь коментар
 
пля - а почему скромно так умалчивают ФИО и должность сраного эксперда и сраного копипастера, запулившего вброс ("статью")?
 показати весь коментар
 
мы не есть настолько багатыми что бы оплачивать зелёную енергию
 показати весь коментар
 
 
Именно так. Эта "экологическая " проблема для лохов.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору