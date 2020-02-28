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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Азербайджан (126) Іран (521) COVID-19 (396)

 В Азербайджані у прибулого з Ірану громадянина РФ виявлено коронавірус

В Азербайджані зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє оперативний штаб.

"Це громадянин Росії, який прибув на територію Азербайджану з Ірану. Він поміщений в інфекційний блок спеціального режиму", - наголошується в інформації штабу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його даними, зараження росіянина коронавірусом підтверджено тестом, нині стан пацієнта стабільний.

"Для запобігання поширенню вірусу вживаються необхідні заходи, в тому числі проводиться робота з виявлення осіб, з якими контактував хворий", - йдеться в повідомленні.

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Водночас кількість осіб, що заразилися коронавірусом в Ірані, за добу зросла на 176 осіб і сягнула 388, повідомили в п'ятницю в міністерстві охорони здоров'я ісламської республіки.

Список жертв нового захворювання поповнили за той же період вісім осіб. Загальна кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 становить 34 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178480
 
 
 Топ коментарі
 
Треба цього хворого громадянина відправити у Кремль.
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А,кацапсіни росту захворювання непоказують. Кляті випердки... В Азербайджане у прибывшего из Ирана гражданина РФ выявлен коронавирус - Цензор.НЕТ 4977
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получается на границе сразу тестами проверяют
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Наші теж домовилися про закупівлю тестів. З РФ.
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А,кацапсіни росту захворювання непоказують. Кляті випердки...
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Не обобщайте то была провокация либо незнание,или боязнь дикость,большинство жителей Украины против такого обращения с такими же гражданами я в их числе
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О!, а говорили удмурты не подвержены!))), срочно надо перекрывать границу с цапией!!!))
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Треба цього хворого громадянина відправити у Кремль.
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Кабінет міністрів дозволив Міністерству охорони здоров'я закупити засоби для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 за максимум 67 млн грн, які залишилися у "Crown Agents" після закупівлі препаратів для онкохворих.
Джерело: постанова Кабінету міністрів від 19 лютого (№129)
Дослівно: "Дозволити Міністерству охорони здоров'я із залученням спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснює закупівлі, здійснити закупівлю медичних виробів для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19,
за рахунок залишків коштів, передбачених для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснювала закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру",
на суму, що не перевищує еквівалент 67072,19 тис. гривень залишків коштів, утворених у 2019 році, шляхом укладення угод (договорів) із зазначеною спеціалізованою організацією".
Деталі: Відповідні зміни вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповувалися зі спеціалізованими організаціями у 2019 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7241991/
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устройте кацаплянам режим "нехай щастыть".а то шастают,невинные страны заражают.
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кацапню принимать в другие страны только в таком виде...

В Азербайджані у прибулого з Ірану громадянина РФ виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1949
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Щас прокаженные кацапы из Ирана и Сирии попрут на даунбас.
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и будут применяться орками как биологическое оружие...
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Наверное зараженный гражданин РФ был по нац-ти АРАБОХАЕМ( (эр мэн?-муж я =Мэн Уш=ПэриУш(Персия)=Пэриджан.ВОРОВАННОЕ слово)).Они же в России сели на головы русским с 1917г .А мы страдаем? ЗАТО НАМИ НАЙДЕННА СВЯТАЯ ГОРА ШИИТОВ НА КАВКАЗЕ! Она недалеко от Нулевого ОмурАтаЯна(Меридиана)=Жизни Отца Горящего пер с одэри(азэри).Показывать ее пока нельзя.Слава Кавказу и Киевской Руси!
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По данным газеты The Guardian, коронавирус в расее зафиксирован еще 31 января.
Заинтересованы ли русские в дестабилизации ситуации в Украине любым способом?
Да.
Думай-те...
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