 В Азербайджані у прибулого з Ірану громадянина РФ виявлено коронавірус

"Це громадянин Росії, який прибув на територію Азербайджану з Ірану. Він поміщений в інфекційний блок спеціального режиму", - наголошується в інформації штабу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його даними, зараження росіянина коронавірусом підтверджено тестом, нині стан пацієнта стабільний.
"Для запобігання поширенню вірусу вживаються необхідні заходи, в тому числі проводиться робота з виявлення осіб, з якими контактував хворий", - йдеться в повідомленні.
Водночас кількість осіб, що заразилися коронавірусом в Ірані, за добу зросла на 176 осіб і сягнула 388, повідомили в п'ятницю в міністерстві охорони здоров'я ісламської республіки.
Список жертв нового захворювання поповнили за той же період вісім осіб. Загальна кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 становить 34 особи.
Видели.
Джерело: постанова Кабінету міністрів від 19 лютого (№129)
Дослівно: "Дозволити Міністерству охорони здоров'я із залученням спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснює закупівлі, здійснити закупівлю медичних виробів для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19,
за рахунок залишків коштів, передбачених для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках спеціалізованої організації Crown Agents, яка здійснювала закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру",
на суму, що не перевищує еквівалент 67072,19 тис. гривень залишків коштів, утворених у 2019 році, шляхом укладення угод (договорів) із зазначеною спеціалізованою організацією".
Деталі: Відповідні зміни вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповувалися зі спеціалізованими організаціями у 2019 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7241991/
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